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Автомобили

Какие автомобильные новинки объехали Россию стороной

Автокомпании представили новые модели, которые не привезут в Россию

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Cadillac/Nissan/Suzuki/Honda
Мировой автопром обновляет модели, некогда очень популярные на отечественном рынке, и расширяет географию продаж перспективных кроссоверов. Россия пока что стоит в «черном списке» для поставок этих автомобилей. О том, какие премьеры новинки объехали наш рынок стороной, – в материале «Газеты.Ru».

Suzuki Grand Vitara

Производство кроссовера Suzuki Grand Vitara предыдущего поколения завершилось в 2016 году. В последней генерации автомобиль, выпускавшейся с 2005 года, обладал несущим кузовом, но сохранял внушительный внедорожный потенциал, включая понижающую передачу.

В 2022 году Grand Vitara возродилась – в виде кроссовера для индийского рынка.

Новая Grand Vitara построена в сотрудничестве с Toyota,

и представляет собой увеличенную версию модели Vitara c радикально переработанным дизайном и богатым оснащением, включая кожаную отделку салона и панорамную крышу. Аналогичная модель этого кроссовера от Toyota носит название Urban Cruiser Hyryder, обе машины предназначены для рынков Африки и Индии.

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Suzuki

В базовой версии переднеприводная Grand Vitara оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 103 лошадиных силы. Доступна и полноприводная модификация с многодисковой муфтой, передающей крутящий момент на задние колеса.

От Toyota автомобилю достался гибридный привод с 92-сильным бензиновым мотором и электродвигателем мощностью в 80 сил.

Суммарный силовой заряд этого тандема, отнюдь нелинейный, как можно было бы предположить, сложив оба значения, а всего лишь 115 сил.

Nissan X-Trail

Компания Nissan объявила о начале производства четвертого поколения X-Trail в Японии. В варианте для внутреннего рынка автомобиль получил гибридную силовую установку с бензиновым двигателем с переменной степенью сжатия – ранее такой принцип был применен на модели Infiniti QX50.

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Nissan

В X-Trail бензиновый мотор не соединен напрямую с колесами — он выступает в качестве генератора,

а привод реализован за счет двух электромоторов на передней и задней оси.

Сохранился и традиционный бензиновый вариант с 1,5-литровым мотором и передним приводом. Цены на этот кроссовер в Японии стартуют с 3,2 млн йен (около 1,3 млн рублей). Вариант с гибридной трансмиссией стоит от 3,5 млн йен (1,5 млн рублей). Автомобиль доступен с пятиместным или семиместным салоном.

С началом производства в Японии географию продаж X-Trail, ранее дебютировавшего в США под названием Rogue, а впоследствии появившегося и в Китае, планируется расширить, ожидается, что

летом он выйдет на европейский рынок.

На российском рынке присутствует третье поколение Nissan X-Trail, выпуск которого на заводе в Санкт-Петербурге начался в 2014 году. Весной 2022 года работа завода была остановлена.

Kia Seltos

Спустя три года после начала выпуска компактный кроссовер Kia Seltos обновился. В рамках рестайлинга он получил новую радиаторную решетку, обновленный дизайн бамперов и светотехники. В частности, на двери багажника появилась перемычка, объединяющая задние фонари.

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KIA

Есть изменения и по технической части. В частности, для Seltos, который выходит на рынок Южной Кореи, подготовили новую автоматическую трансмиссию. На место 7-ступенчатого «робота» с двойным сцеплением, которым комплектовался 1,6-литровый турбомотор,

пришел традиционный гидромеханический автомат с 8 ступенями.

Мощность двигателя при этом также увеличили до 198 лошадиных сил с прежних 177. В базовом варианте на Seltos по-прежнему устанавливают 2,0-литровый бензиновый мотор и вариатор.

Honda Civic

Мощную версию Civic рассекретила японская Honda. Автомобиль со спортивным антикрылом, бензиновым турбомотором 2.0 и 6-ступенчатой механической коробкой передач построен по классическим принципам, заложенным инженерами при зарождении класса «горячих хетчбэков».

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Honda

Полные технические характеристики производитель пока не раскрывает – известно лишь, что трансмиссия подверглась доработкам, а сам автомобиль стал длиннее и шире предыдущей версии. Также Honda заявляет, что на американском рынке новый Civic Type-R станет самой мощной моделью в ее линейке.

Chevrolet Seeker

Американский автопроизводитель опубликовал первое изображение кроссовера Seeker. Предполагается, что новая модель выйдет на глобальный рынок, а ее премьера состоится 28 июля на автосалоне в Шанхае.

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Chevrolet

Согласно данным из сертификационных документов для рынка Китая длина автомобиля составит чуть более 4,5 метров. Известно также, что в этой стране он получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 179 лошадиных сил. Помимо стандартной ожидается и спортивная версия RS.

Cadillac Celestiq

Флагманской моделью американского Cadillac станет Celestiq – это название было впервые названо два года назад, а сейчас компания представила новинку в статусе предсерийного концепта.

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Cadillac

Ожидается, что автомобиль будет построен на платформе GM Ultium, специально разработанной для электромобилей разных классов. В частности, на ней уже базируется электрический пикап GMC Hummer EV.

Технические параметры будущего флагмана Cadillac пока не раскрываются, однако известно, что предсерийный концепт получил панорамную крышу с возможностью регулировать освещенность для каждого из четырех пассажиров. Также в салоне Celestiq смонтированы пять экранов высокой четкости.

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