«Множество автовладельцев поставят лайк». ГИБДД осталась без ручных радаров

Госавтоинспекторам запретили использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации в ручном режиме. В Национальном автомобильном союзе и в «Обществе синих ведерок» считают, что запрет ручных радаров снизит уровень коррупции на дорогах. В ряде российских регионов такие приборы были запрещены еще шесть лет назад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МВД России Владимир Колокольцев запретил инспекторам ДПС использовать в ручном режиме мобильные комплексы фиксации нарушений.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Колокольцева, аварийность по причине превышения установленной скорости движения сократилась на треть. Результата удалось достичь, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающей на всей территории РФ (всего на российских дорогах — более 23 тыс. комплексов фотовидеофиксации). Функционал таких комплексов позволяет фиксировать различные нарушения ПДД в автоматическом режиме.

«Коррупции станет меньше»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин в беседе с «Газетой.Ru» поддержал решение МВД о запрете ручных радаров. Ранее такие приборы использовались как «инструмент давления на водителей» и становились причиной коррупции на местах, подчеркнул он.

«Это давняя история. Это хорошо, что их запрещают. Их запрещали уже и раньше приказами руководства Госавтоинспекции. Но до сих пор в некоторых регионах используют такие комплексы, совершенно реликтовые, и это, конечно, часто становится причиной коррупции на местах», — пояснил эксперт.

«Решение министра приветствуем и надеемся, что оно будет реализовано сотрудниками Госавтоинспекции.<...> Коррупции станет меньше, это, безусловно, позитивное развитие событий», — заключил он.

Координатор общественного движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов также одобрил отмену ручных радаров. «Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят «лайк» под подобной инициативой», — заявил он Autonews.

Второй шанс

Ограничения на использование ручных радаров были введены еще в 2016 году и объяснялись необходимостью борьбы с коррупцией в рядах сотрудников ГИБДД. Тогда госавтоинспекторам запретили использование радаров, с которых можно вручную стереть данные. Ручные радары с тех пор не использовались в Самарской, Ростовской областях и ряде других регионов. В Московском регионе уже тогда преобладала автоматическая фиксация нарушений на дорогах.

В Госдуме отмечали, что ручные радары мотивируют инспекторов прятаться, не предупреждать правонарушение, а дожидаться его совершения, а уже потом его пресекать и наказывать. Кроме того, когда у инспектора в руках абсолютная доказательная база, велик соблазн «договориться» на месте.

Пару лет назад широкое распространение получили радары БИНАР, именуемые в народе «фенами». В отличие от приборов прошлого поколения, новые комплексы не просто показывают скорость машины, но и делают несколько снимков автомобиля-нарушителя. В протоколе инспектор обязан указать серийный номер комплекса, при помощи которого было зафиксировано превышение скорости.

Чтобы обжаловать штраф, водителю нужно было посетить подразделение ГИБДД и потребовать предъявить сертификат о поверке данного устройства. Если окажется, что срок действия этого документа истек, постановление подлежит отмене.