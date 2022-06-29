Госдума РФ предложила отменить наказание за мелкие нарушения ПДД

Российские законодатели считают, что автомобилистов не следует штрафовать за мелкие правонарушения. Например, за грязные номера. Кроме того, они хотят освободить от наказания и владельцев коммерческого транспорта, которые не проходят регулярно техосмотр. Но в то же время намерены ужесточить наказание за превышение скорости, в том числе средней.

Главу Кодекса РФ об административных поручениях, в которой говорится о нарушении ПДД, планируется изменить. В частности, поправки отменят штрафы за незначительные правонарушения и ужесточат наказание за серьезные проступки, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, который есть в распоряжении издания.

Отмечается, что на первый раз водители, которые не помыли номера машины, забыли дома права или документы на автомобиль, не включили поворотник, нарушили правила пользования световыми приборами или управляли автомобилем с мелкими неисправностями, получат предупреждение.

«Внесение поправок в статью 12.5.1 КоАП РФ является вынужденной мерой: если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта», – цитируют «Известия» пояснительную записку к документу.

Предупреждение получит от инспекторов ГИБДД и автомобилист, который заблаговременно перед маневром не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги. Повторное нарушение обойдется водителю в 500 рублей.

Как отмечает издание, такие меры по сути узаконивают распоряжение ГИБДД России о том, что сотрудники инспекции должны сначала предупреждать, если такая санкция прописана в КоАПе наряду со штрафом. Это требование действует с апреля этого года. Сейчас же от штрафов за подобные проступки предлагают и вовсе отказаться, пишут «Известия».

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», – сказал в комментарии изданию автор законопроекта, депутат Государственной думы Николай Новичков.

Предлагается и полностью отказаться от штрафа за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. Законодатели объясняют: такая мера стала следствием нехватки пунктов ТО.

После того, как в конце 2021 года российский президент освободил владельцев легковых автомобилей от необходимости регулярно проходить техосмотр, многие диагностические пункты закрылись. Из-за этого ряд видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и др.) «фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, что влечет за собой нарушение КоАП», говорится в пояснительной записке законопроекта на внесение поправок в КоАП.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, также принимавший участие в разработке законопроекта, считает такую меру справедливой: не наказывать владельцев такого транспорта просто потому, что они физически не могут пройти техосмотр.

Но партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в разговоре с «Известиями» назвал отказ от штрафа для всех категорий транспорта «перебором». По словам эксперта, ТО должен быть обязательным для автобусов, такси и автомобилей, перевозящих опасные грузы, так как «автопарк в нашей стране достаточно старый».

В законопроекте прописаны также и меры по ужесточению наказаний. Например, за не пристегнутый ремень как у водителя, так и у пассажира, депутаты предлагают наказывать не на 1 тыс. рублей, а на 5 тыс. рублей. Парламентарии также считают, что на провоз ребенка без детского кресла тоже стоит увеличить штраф – с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

«За повторное превышение скорости на 40–60 км/ч вводится штраф в размере 2–5 тыс. рублей либо лишение прав на срок 4–6 месяцев», – говорится в материале.

Авторы инициативы прописали, что наказание, которое предусмотрено за нарушение скоростного режима, будет распространяться и на среднюю скорость. В ст. 12.9 КоАПа депутаты добавили фразу: «Превышение установленной скорости движения транспортного средства, а равно проезд контролируемого участка со средней скоростью, превышающей установленную».

Контролируемый участок, как указывается в законопроекте, – это участок дороги, начало и окончание которого оборудовано устройствами, которые позволяют определить среднюю скорость на всем участке дороги.

Законодатели обращают внимание, что основной причиной аварий за прошлый год стало нарушение скоростного режима – 17,5% от всех ДТП.

Вице-президент НАС Шапарин считает, что такая мера позволит сократить на дорогах количество «кенгуру» — «водителей, которые резко тормозят перед камерой, а проехав ее, так же резко набирают скорость».

Но правозащитники напоминают депутатам: «согласно КоАПу, в постановлении о штрафе должны быть указаны четко время и место совершения правонарушения». «В случае со средней скоростью ни того ни другого в административных материалах нет и быть не может. Превышение средней скорости происходит в абстрактное время, на абстрактном отрезке дороги. Нередко это усложняет процедуру обжалования таких штрафов», – сказал «Известиям» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.