Платную парковку могут расширить на всю Россию

Как выяснила «Газета.Ru», Минтранс РФ готовит научное обоснование введения по всей России систем администрирования парковочного пространства. Снижать нагрузки на парковки планируется прежде всего методами экономических ограничений. За научным обоснованием неизбежно последует увеличение числа платных парковок, в том числе в малых городах, уверены эксперты.

Министерство транспорта планирует создать систему государственного регулирования в сфере парковок автотранспорта в городах, муниципалитетах, на региональных и местных дорогах, а также внутригородских территориях крупных городов, следует из соответствующего заказа министерства о проведении Научно-исследовательской работы (НИР), с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Для этого предполагается разработать научно обоснованные предложения по развитию единого парковочного пространства в субъектах Российской Федерации с учетом российского и международного опыта. Согласно техническому заданию к НИР, в законодательство российских регионов планируется ввести нормативы по количеству парковочных мест.

Также планируется разработать комплекс правовых и социально-экономических отношений, связанных с организацией парковок и управлению ими.

Создание единых парковочных пространств в регионах подразумевает введение платы за пользование парковками. Снизить нагрузку на дороги и уменьшить время стоянки возможно «в основном экономическими методами», отмечается в документе. В техническом задании (ТЗ) к разработке НИР аналитики Минтранса напрямую говорят о том, что новые модели парковочного пространства позволят пополнять бюджеты муниципальные или городские бюджеты.

«Используя гибкую тарифную политику, учитывающую зонирование территорий, виды и типы автотранспортных средств, время суток и прочие условия, возможно эффективно управлять транспортными потоками, в первую очередь в наиболее перегруженных зонах городских центров, а также в значительной мере пополнять городские бюджеты», — говорится в ТЗ министерства.

«Газета.Ru» обратилась в Минтранс с вопросами о причинах подготовки такой работы и о планах распространения практики платных парковок за пределами крупнейших городов России, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Регионы уже ждут

Опрошенные «Газетой.Ru» представители администраций российских регионов считают централизацию регулирования парковочных пространств оправданной мерой, а некоторые из них называют необходимым расширение практики взимания платы за стоянку машин.

«Администрация Тулы считает целесообразным организацию парковочного пространства на основе единых принципов и считает необходимым создание единого сервиса (платформы), позволяющего пользоваться платным парковочным пространством по всей стране», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства Тульской области.

Существующее платное парковочное пространство из 112 стоянок на 1641 место там считают оптимальным и расширять в данный момент не планируют. В Калуге, напротив, хотели бы расширить зону платной стоянки.

«Считаем необходимым дальнейшее расширение платного пространства с учетом имеющейся загруженности улично-дорожной сети. Для определения перспективных участков для введения платы за парковку ведется сбор статистических данных и их анализ», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе администрации Калужской области.

После реализации проекта скорость движения автотранспорта в часы пиковых нагрузок возросла на 6%, пропускная способность улиц увеличилась на 10-15%, аварийность снизилась на 18%, аргументируют власти Калужской области. Вместе с тем организацию платных парковочных пространств в населенных пунктах с низким автомобильным трафиком в Калужской области не считают целесообразным.

В администрации Свердловской области «Газете.Ru» сообщили, что создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Платная парковка везде

Подготовка Минтрансом на федеральном уровне научно обоснованных предложений по развитию парковочных пространств свидетельствует о том, что платные стоянки рано или поздно выйдут за пределы крупных городов, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Этот документ подводит научно обоснованную базу под создание развернутой сети платных парковок по всей стране. Речь будет идти не только про большие агломерации, я думаю, что платные парковки доберутся и до малых городов.

В итоге мы их увидим в огромном количестве в населенных пунктах», — говорит Шапарин «Газете.Ru».

Научные обоснования нужны, чтобы, например, ссылаться на них в публичном пространстве. За расширением парковочных пространств, скорее всего, последует и ужесточение правоприменения в этой области, добавляет он.

«К глубокому сожалению, платные парковки давно превратились в фискальный инструмент из инструмента безопасности», — подчеркивает собеседник.

К положительным моментам упорядочения парковочных пространств в стране можно отнести введение строительных нормативов по количеству парковочных мест – это касается прежде всего новых жилых комплексов, при возведении которых парковочных мест планируется недостаточно или их нет вовсе, указывает Шапарин.

«Рекомендации по обустройству парковок, которые будут даваться субъектам федерации – это само по себе нормально, как и разработка концепции парковочной деятельности.

Однако тенденции таковы, что количество платных парковок будет возрастать»,

— полагает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

На деле их введение является способом пополнения местных бюджетов, которые становятся более скудными и из-за общей экономической ситуации, и в связи с усилением централизации распределения средств, считает он.