Праворульные авто стало выгодно покупать. Мы узнали цены

Россияне массово ищут праворульные автомобили на сайтах объявлений, узнала «Газета.Ru». О том на какие модели из Японии сейчас выгодные цены, и как долго продлится этот тренд, читайте в материале «Газеты.Ru».

В мае 2022 года спрос на праворульные машины вырос на 30-40% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и бьет рекорды, количество заявок на поставку машин серьезно выросло даже по сравнению с уровнем докризисного 2014 года, рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь автомобильного сайта «Дром» Мария Погребец.

После стабилизации рубля в России возникла уникальная ситуация — цены на праворульные автомобили стали вновь привлекательны для россиян, отмечают эксперты. На фоне дефицита автомобилей, завышения цен официальными дилерами это автоматически спровоцировало интерес автомобилистов к подержанным иномаркам из Японии.

«Например, Toyota Land Cruiser Prado, который у дилеров в серьезном дефиците и дешевле 5-6 млн рублей в России сейчас его не купить, из Японии можно привезти за 3 млн рублей. Рубль укрепился, а иена наоборот — так дешево не стоила давно.

Привозить машину из Японии сейчас – самое время», – говорит Погребец в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо сильного рубля также интерес к подержанным авто из Японии подогревает сокращение предложения на трехлетние модели других производителей, объясняет она.

Интересуются покупатели также подержанными автомобилями из Южной Кореи, их продажи также будут расти,

полагают в «Дроме». Преимущество «корейцев» в левом расположении руля, но местный рынок существенно меньше японского, а система аукционов не такая четкая.

Ажиотаж вокруг «праворулек» наблюдается последние два месяца, и он только растет, рассказывает Алексей, старший менеджер компании Japan Life, которая занимается поставкой транспортных средств из Японии и таможенным оформлением товаров.

«Курсы валют позволяют купить автомобиль выгоднее, чем в прошлом году. При этом большинство людей заказывают авто из Японии не для перепродажи, а для себя.

Люди, которые прежде ни разу не ездили с правым рулем, сейчас активно берут такие машины»,

– отмечает Алексей в беседе с «Газетой.Ru».

Последние два месяца особым спросом пользуется Land Cruiser Prado 2018-2019 годов, прежде в РФ их ввозилось в десять раз меньше, чем сейчас, замечает эксперт.

К примеру, модификация Prado с бензиновым двигателем 2,7 литра в комплектации TXL с пробегом до 50 тыс. км, при аукционной оценке в 4,5 балла из 5, обойдется в 3,2 млн руб.

Также активно начали привозить кроссоверы Toyota RAV4: гибридная версия с оценкой 4,5 балла и пробегом до 50 тыс. км будет стоить около 2,4 млн рублей, говорит собеседник.

Больше всего продаются автомобили «проходных» годов – от 3 до 5 лет.

Это наиболее выгодный временной промежуток с точки зрения тарифов таможенного оформления, рассказывает Алексей.

Седан Toyota Corolla лидирует среди выставленных на продажу подержанных авто из Японии на классифайде «Дром», его средняя цена в мае составила 509,6 тыс. рублей. Также в список самых популярных моделей попали Toyota Camry (1,4 млн руб. в среднем), Honda Fit (617 тыс. руб.), Toyota Corolla Fielder (788,6 тыс. руб.) и Toyota RAV4 (1,8 млн руб).

Средняя цена выставленного на продажу подержанного японского автомобиля в мае снизилась на 7% относительно апреля, а количество предложений выросло на 8%.

При этом праворульные авто возрастом до семи лет сильно дешевле, чем леворульные такого же возраста: в среднем 1,3 млн руб. против 2,1 млн руб.

Впрочем, тренд на праворульные авто начался в середине весны, и в глобальной статистике он не слишком заметен. Так, за первые пять месяцев 2022 года в Дальневосточном федеральном округе было продано почти 111 тыс. японских машин (87,6% от общего количества). Это на 30 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда доля «японцев» составила 86,7%, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат» по запросу «Газеты.Ru».

Есть ли подвох

Если раньше автомобиль из Владивостока доставлялся за 3-4 недели, то сейчас срок доставки составляет 2-3 месяца из-за длинной очереди на погрузку, говорят продавцы японских автомобилей.

Пожалуй, главная трудность для покупателей заключается в том, что им нужно перевести деньги в Японию за автомобиль, который они вживую не видели. Оплату нужно сделать через банки, которые не попали под санкции, объясняет Алексей из компании Japan Life.

В этом бизнесе очень много мошенников, предупреждает он.

«Люди часто обращаются с просьбами помочь вернуть деньги. Первый звоночек, к примеру, если крупные компании-поставщики оценивают автомобиль в 3 млн рублей, а другие предлагают купить точно такой же за 2 млн рублей», – говорит собеседник.

Когда тренд закончится

Россияне выкупают значительную долю японского вторичного рынка, и Япония вряд ли станет запрещать вывоз подержанных автомобилей из страны, уверена Мария Погребец из «Дром.ру».

«Многие экономисты прогнозируют, что к осени курс станет выше, тогда привезти машину станет сложнее.

Если таможенные пошлины зафиксируют в рублях или курс будет держаться примерно на текущем уровне, то японские автомобили составят большую конкуренцию ушедшим с рынка и остановившим поставки брендам», – полагает она.

Большинство покупателей японских машин считают, что сейчас самый подходящий момент привезти машину по выгодному курсу, поскольку предсказать стоимость валюты через полгода невозможно.

«Удивительный факт, что пошлину на автомобили из Японии граждане России платят в евро. Если у покупателя получится заранее приобрести евро, то он снизит свои риски, ведь неизвестно, сколько евро будет стоить через 2-3 месяца», – отмечает собеседница.

Тренд на увеличение ввоза праворульных машин сохранится как минимум до конца 2022 года,

уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Тем не менее, таких темпов роста, как весной этого года, уже не будет. Впрочем, они окажутся выше по сравнению с прошлым годом», — считает эксперт.

Ограничивать ввоз автомобилей на Дальнем Востоке ради того, чтобы россияне поддерживали отечественных производителей, не имеет смысла, убежден Бургазлиев.

«Экономика региона сильно зависит от ввоза японских машин. От этого зависит огромное количество таможенных сборов для ДФО, большое число людей занимаются этим бизнесом, да и многие сервисы ориентированы на ремонт Toyota, Nissan, Honda и Mazda», — добавил эксперт.