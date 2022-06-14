Какой цвет автомобиля помешает его продать

Цвет автомобиля может оказать существенное влияние на потерю в стоимости транспортного средства, выяснили аналитики американского портала iSeeCars, которые проанализировали цены 650 тыс. трехлетних машин, проданных в США. Оказалось, что
автомобили в одном цвете могут обесцениваться в четыре раза быстрее, чем в другом.
«Для покупателей автомобиля цвет является одним из ключевых факторов после выбора марки и модели. Поскольку амортизация сильнее всего влияет на стоимость владения автомобилем, потребители должны тщательно выбрать цвет, если собираются перепродавать свой автомобиль», – объясняет исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
Машины в самых популярных цветах среди водителей США – в том числе в черном, серебристом и белом, – обесцениваются со средней скоростью. В то же время удешевление желтых машин оказалась в три раза ниже, а у оранжевых – в два.
Сильнее всего обесцениваются автомобили в золотом и коричневом цветах — такие авто имеют небольшую долю рынка, но сама по себе редкость не равнозначна ценности, объясняют аналитики.
«Если цвет не находит отклика у достаточного количества покупателей подержанных автомобилей, это снизит стоимость при перепродаже, даже если машина редкая», — объясняет Брауэр.
А как в России
Если в США желтые машины лучше сохраняют свою стоимость после покупки, то в России ситуация ровно противоположная.
Желтые автомобили стоят примерно на 20% дешевле остальных,
потому что их с большой долей вероятности ранее использовали в такси. Белые авто также массово используются таксомоторными компаниями, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе группы компаний «Автодом».
Впрочем, белый, а также черный и серебристый цвета считаются наиболее востребованными, и владельцы автомобилей могут удачно перепродать их, отмечают в дилерском холдинге. Подавляющее большинство представленных на рынке автомобилей с пробегом (72%) приходится именно на эти цвета.
«А вот у автомобилей с нестандартным цветом кузова шансы на выгодную перепродажу уменьшаются.
Золотистый, коричневый, фиолетовый и другие расцветки кузова могут снизить стоимость
на рынке авто с пробегом и увеличить срок продажи. Оранжевый, синий, зеленый, красный, серый, бежевый, розовый также снижают шансы скорой и выгодной продажи», – объясняет представитель «Автодома».
Впрочем, существуют исключения. Некоторые модели на заводе окрашивают в необычные оттенки, как бывает в случае юбилейных серий с ограниченным тиражом. Из-за эксклюзивного цвета популярные бренды (Audi, BMW, Mercedes, Porsche) сохраняют на рынке автомобилей с пробегом высокую цену, констатируют в компании.
С января по май 2022 года в России черные и белые цвета кузовов стали самыми популярности среди покупателей:
на долю черных автомобилей пришлось 21%, белых чуть меньше — 20%,
подсчитали в ГК «АвтоСпецЦентр» по запросу «Газеты.Ru».
Популярность белых и черных цветов на рынке автомобилей с пробегом объясняют их большой ликвидностью —
такие машины медленнее теряют в стоимости, чем автомобили более ярких цветов.
Базовые цвета кузова обойдутся покупателям новых автомобилей дешевле, чем нестандартные оттенки, требующие доплаты. При этом россияне примерно в одинаковом количестве приобретают автомобили черных, белых и серебристых цветов.
«В отношении других цветов, все немного сложнее. Желтый цвет всегда можно заметить среди городского потока автомобилей. Особенно если это не матовые тона, а металлика, но продать такой автомобиль будет сложно, так как этот цвет автомобиля характерен для такси», – добавили в «АвтоСпецЦентре».
Впрочем, ликвидные и неликвидные цветовые гаммы нужно определять конкретно по каждому бренду, уверен директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.
«Для каких-то модификаций неликвидным может быть белый цвет,
а черный — наоборот позволит автомобилю не терять в стоимости, так как является его фирменным оттенком», – объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» Каменский.
Среди наиболее популярных оттенков у россиян присутствуют черный, белый, темно-синий, а также серый и серебристый, указывает он.
«У ярких цветов тоже всегда есть свой покупатель – например, поклонники насыщенного красного, оранжевого и других. Но если цвет автомобиля относится к самой распространенной палитре (белый, черный, синий, серый), то данной моделью заинтересуется более широкая аудитория», – говорит представитель «Авилона».
Нужно ли менять цвет
Перекрашивать или оклеивать автомобиль пленкой перед продажей нет смысла — это совершенно точно удешевит его, говорят дилеры.
«Покупатель (будь то физическое лицо или организация занимающаяся перепродажей машин с пробегом) при виде автомобиля, оклеенного пленкой, отнесется к нему с подозрением, потому что под пленкой невозможно проверить толщину лакокрасочного покрытия, понять попадала ли машина в ДТП», – говорит Каменский.
Популярные в 2021-м
По данным «СберАвто», в 2021 году самыми популярными цветами новых автомобилей стали белый, черный и серый (22%, 19% и 14% соответственно). При этом некоторые россияне приобретали машины фиолетового, пурпурного и даже розового цветов, сообщала ранее «Газета.Ru».
Следом в рейтинге наиболее популярных цветов расположились серебристый (12%) и темно-синий (10%) цвета. Автомобили красного цвета приобретал каждый 12-й покупатель, а коричневого – каждый 17-й.