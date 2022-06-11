Антироссийские санкции могут ударить по планам перехода Европы на электрокары

Европа может отказаться от полного перехода на электрокары к 2035 году. Европейские производители зависят от украинского неона, российского никеля и нефтепродуктов, их нехватка может притормозить «зеленый» энергопереход, говорят собеседники «Газеты.Ru».

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая группа законодателей в Европарламенте, выступила за смягчение требований по сокращению выбросов CO2 от новых автомобилей к 2035 году — вместо тотального отказа от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами сократить их число на 90%, сообщает Automotive News Europe.

Иными словами, теперь далеко не все в ЕС хотят полного исчезновения бензина и дизеля с АЗС.

Пока что Европарламент настаивает на введении полного запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, отвергая попытки послабления требований.

Тотальное уменьшение выбросов от автотранспорта стало главным элементом европейской экологической стратегии «Fit for 55»,

представленной в июле 2021 года, которая направлена на сокращение чистых парниковых газов в ЕС на 55% (к 2030 году) на пути к углеродной нейтральности (к 2050 году).

«Дорожная карта» документа предполагает, что к 2035 году полностью сократятся углеродные выбросы от новых автомобилей. Это планируется подкрепить запретом продаж новых машин с двигателем внутреннего сгорания во всех 27 странах Европейского союза. Ограничения коснутся не только бензиновых или дизельных моторов, но даже гибридов, которые частично используют силу тока для движения.

Автопроизводители, в том числе Ford и Volvo, поддержали план ЕС по прекращению продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Впрочем, по данным источников Reuters,

многие представители автопрома лоббировали послабление жестких дедлайнов,

ведь это вынуждает отказаться даже от альтернативных видов топлива с низким содержанием углерода таких, как газ и биоэтанол.

Представители автомобильной отрасли, в особенности немецкой, отмечают, что эти меры будут стоить тысяч рабочих мест, и призывают обеспечить более мягкий переход к электрификации. Консервативные члены европарламента поддерживают послабления, которые позволили бы продолжать реализацию машин с ДВС и после 2035 года.

Эффект России

Вскоре после начала спецоперации на Украине автозаводы в Европе ушли в простой из-за нехватки украинских жгутов проводов и никеля из России, а стоимость сырья для производства аккумуляторный батарей существенно выросла, писала ранее «Газета.Ru». Под удар попало производство не только электрокаров, но и машин с ДВС.

Почему никель так важен Российская компания «Норильский никель» является крупнейшим поставщиком никеля – ключевого металла для аккумуляторов электромобилей. Читать дальше

Производители электрокаров и другие компании, которым требуется никель и другое сырье для выпуска аккумуляторов, начали искать способы защитить себя от возможных рисков. Volkswagen, например, решил закупать никель напрямую у горнодобывающих компаний, заявлял генеральный директор Audi Маркус Дюсманн.

«Сырье станет проблемой на долгие годы», – цитирует Automotive News гендиректора Audi.

Перспектива затяжной геополитической напряженности ускорит попытки Соединенных Штатов и Европы наладить внутренние поставки товаров, которые часто поступают из России, писал The New York Times.

«Никель, кобальт, платина, палладий, даже медь — именно эти металлы нужны нам для «зеленого» перехода,

для смягчения последствий изменения климата. Геополитические события с Украиной и Россией очевидно дают понять, что существуют риски поставок этих металлов», — цитирует NY Times исполнительного директора компании Bluejay Mining (добывает никель в Гренландии) Бо Стенсгаарда.

В краткосрочной перспективе в Евросоюзе не решатся дать послабления по стратегии на 2035 год,

поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«В долгосрочной перспективе решение о послаблениях будет зависеть от экономической конъюнктуры. В целом, полный переход на электрокары на территории ЕС к 2035 году пока еще возможен», – полагает Бабанский.

Евросоюз может бесконечно откладывать планы по переходу на электрокары из-за отсутствия единой системы управления, как в Китае, где проекты развития ориентированы на 50-100 лет, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Чтобы это было действительно значимое событие с точки зрения уменьшения выбросов от транспортных средств,

им нужно иметь генерацию от возобновляемых источников энергии не менее 70-75% по всей Европе.

Это больше политизированные утверждения, чем имеющие реальное отношение к заботе об экологии. Сейчас в странах восточной Европы все еще сохраняется огромный процент угольной и мазутной генерации», – объясняет он.

Чтобы повлиять на улучшение экологической ситуации, следует задуматься о вопросе электрогенерации от возобновляемых источников энергии и только потом прогнозировать, сколько надо выпустить транспортных средств, отмечает Бургазлиев.

Если крупные изготовители аккумуляторов разместят производства в Европе, то мало кто из стран ЕС захочет такое производство иметь — это достаточно сложный, энергозатратный и крайне неблагоприятный для экологии процесс, напоминает эксперт.

«Странно получается – все «грязное» мы делаем в Китае, Корее и ЮАР, а все «чистое» используем в Европе.

С точки зрения политика на этом можно заработать очки, но не с точки зрения здравого смысла», — подчеркнул он.

Влияние нефти и газа

В начале июня этого года Евросоюз опубликовал юридические акты, вводящие новые санкции в отношении России, включая эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов, передавал РБК. Теперь заводы Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz ищут альтернативы ископаемому топливу, поскольку цены на газ и нефть из-за российского нефтяного и газового эмбарго резко выросли, сообщает Automotive News Europe.

Предприятия Volkswagen зависят от невозобновляемых источников энергии примерно на 80%,

у BMW этот показатель составляет 60%, гласят данные европейской некоммерческой организации CDP (оценивает экологические показатели).

«Проблему зависимости от российской нефти они быстро не решат, это вопрос минимум 3-4 лет», – уверен независимый консультант по автопрому Бургазлиев.

Генераторы возобновляемой энергии на заводах автокомпаний покрывают незначительную часть их энергетической потребности – около 1% у Volkswagen и еще меньше у остальных, отмечали аналитики. Более половины энергопотребления автопроизводителей приходится на ископаемое топливо, причем наибольшая часть – на природный газ, без которого им даже нечем отапливать производственные и покрасочные цеха.

«Зеленый» тренд в Европе затормозился,

судя по возврату угольных электростанций и рост добычи угля в Европе», — полагает руководитель проектов SBS Consulting Бабанский. Значительный рост цен на металлы добавляет значительную долю неопределенности производителям электрокаров (отсюда и просьбы о смягчении требований).

«С другой стороны, на фоне этой неопределенности производители электрокаров и батарей должны будут искать альтернативные химии с более низким содержанием критического сырья (никель, кобальт). Разработка и переход на новые технологии тоже займет некоторое время. И, как следствие, притормозит электрификацию транспорта», — убежден Бабанский.