Битые и некрашеные: россияне стали хуже ухаживать за автомобилями

Российские автовладельцы стали реже красить и ремонтировать кузова своих машин, а спрос на запчасти упал на четверть. К осени услуги автомастерских подорожают на 20%, рассказали участники рынка. Стоимость КАСКО уже увеличилась на 30%, сообщили страховщики.

Весной (с марта по май 2022 года) россияне резко сократили расходы на содержание автомобилей в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствует исследование банка «Русский стандарт», подготовленное по заказу «Газеты.Ru». Так, автовладельцы на 35% стали реже красить машины, делать кузовной ремонт и тюнинг.

Спрос на автозапчасти и аксессуары для легкового транспорта упал на 26%, при том, что они подорожали на 16%,

а средний чек на покупку деталей составил 3,3 тыс. рублей.

Как следует из исследования банка, весной россияне стали на 29% чаще проверять машины на станциях техобслуживания в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний чек составил 6 тыс. рублей. Спрос на автомойки вырос на 16% относительно весны прошлого года, а средний чек, напротив, снизился на 15% (до 430 рублей).

«Интересный факт: средний чек на станции техобслуживания у женщин с марта по май 2022 года составил 6,2 тыс. рублей, тогда как у мужчин лишь 1,4 тыс. рублей. На одну покупку автозапчастей женщины в среднем также тратят больше», – сообщили «Газете.Ru» аналитики банка.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В первую очередь автомобилисты начинают экономить на всем, что не связано с безопасностью, сюда относятся затраты на кузовной ремонт и мойки, объясняет «Газете.Ru» директор и сооснователь сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

Сейчас автовладельцы не экономят на техническом обслуживании, они научены опытом предыдущих кризисов, когда сначала откладывали ремонт, а потом платили больше, поскольку

выход из строя одного узла влечет за собой сбой других агрегатов, отмечает собеседник.

«В части кузовного ремонта и моек, — да, безусловно, мы видим сокращение спроса, на остальное – нет. Возможно, какая-то часть людей стала ставить автомобиль на прикол, поскольку не может себе позволить полноценное обслуживание. Либо люди стараются обслуживать так, чтобы дальше это не превратилось в еще большие затраты», – говорит Соловьев.

Дефицита не будет, но все подорожает

К сентябрю и к концу года вопрос нехватки запчастей будет закрыт, но их стоимость вырастет на 15-20%, предупреждает глава Fit Service Соловьев.

«Впереди ждет подорожание из-за повсеместных санкций, наложенных на Россию, и на этом фоне на мировом рынке еще сильнее выросла стоимость сырья и энергоносителей, это мы заметим уже к концу года. Получается, что весь этот год будет только удорожание», – отмечает Соловьев.

Глобальных проблем с нехваткой деталей в автосервисах сейчас нет, поскольку дефицит по одним брендам покрывается другими, говорят участники рынка.

В крупных городах средний чек в автосервисах остался на уровне прошлого года, а в небольших городах потребление сокращается, рассказывает председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Из-за нехватки ресурсов и сокращения потребительского спроса ситуация с запчастями и стоимостью ремонта только усугубится к сентябрю, соглашается собеседник.

«Количество заказов осталось примерно на уровне прошлого года, но мы видим, что сейчас люди начали экономить.

В марте люди накупили много запчастей впрок, с которыми идут к нам сейчас.

Мы считаем, что главная проблема, которая нас ждет – сокращение реальных доходов населения, снижение потребления и оборотов рынка», – подчеркивает Данил Соловьев.

Для станций техобслуживания параллельный импорт автодеталей пока не заработал, отмечает председатель правления «Союза автосервисов». В первых числах июня бизнес ожидает получить скорректированный приказ Минпромторга, которым детализируются нормативы по товарам, подлежащим ввозу без согласия правообладателей. Автосервисы пока смотрят с опасением в сторону таможни, все еще требующей сертификаты и доверенности правообладателя на ввоз автозапчастей, говорит директор Fit Service.

Угонов станет больше

Опрошенные «Газетой.Ru» страховщики считают, что нехватка запчастей приведет к росту числа угонов автомобилей. Тенденция уже наблюдается по ряду моделей массового сегмента, сообщает директор направления андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Павел Нефедов. Рост числа краж отдельных деталей, узлов и агрегатов автомобилей прогнозируют и в «Тинькофф Страховании».

«Есть основные причины: это востребованность бывших в употреблении запчастей из-за дефицита, рост стоимости новых деталей и ухудшение экономической ситуации, которое всегда приводит к росту преступности»,

– рассказал «Газете.Ru» управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

В страховых компаниях сходятся во мнении, что говорить о деградации автопарка страны еще рано, пока он скорее износится внешне, нежели чем возникнут серьезные проблемы с безопасностью транспорта.

«Автопарк будет стареть, а его техническое состояние будет ухудшаться, но с учетом того, что уже много лет средний возраст автомобилей не превышает 10 лет, назвать это абсолютной сменой тренда нельзя», – сказал представитель СК «Согласие».

Многие автовладельцы стали реже ездить, но при этом тщательнее обслуживают машины,

с парковки из бесплатных дворов они перебираются на охраняемые стоянки — эта тенденция сохранится в ближайшие годы, полагает глава продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. К сентябрю рынок пополнится альтернативными запчастями и ситуация с ремонтом нормализуется, уверен руководитель розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Страховка выросла в цене

Подорожания запчастей на треть потянуло за собой тарифы КАСКО (на 20-30%), подсчитали в «Ингосстрахе» и «Ренессанс страховании», причем средняя стоимость ОСАГО сместилась к верхней границе тарифного коридора.

«Средний рост стоимости корзины запчастей для легковых автомобилей составил 32%, а доля расходов на запчасти в стоимости ремонта после ДТП составляет 60-70%. Как следствие, тарифы КАСКО выросли в среднем по рынку на 25-30%», — объясняет управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

При росте средней выплаты по ОСАГО или каско сдерживать стоимость страховой услуги уже практически невозможно, соглашается сотрудник направления розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

Кроме того, подорожание запчастей скажется на увеличении случаев полного списания автомобилей.

К примеру, автовладелец может повредить дорогостоящий агрегат машины и не вписаться по стоимости в объем действующего страхового покрытия, предполагают в «Тинькофф Страховании». Чтобы избежать таких ситуаций, многие страховщики предлагают доплату за действующие полисы — еще порядка на 20-40%.

С точки зрения безопасности на дорогах ситуация вряд ли изменится кардинально, поскольку до начала проблем с импортом доля ДТП по причине технических неисправностей составляла менее 0,1%, считают в «Ренессанс страховании». Пока ситуация по запчастям наиболее сложна с автостеклами и кузовными элементами, говорят страховщики.