Какие автомобили невыгодно покупать в России

Больше всего денег автовладелец потеряет при продаже седанов Peugeot и моделей китайской бренда Lifan — они оказались самыми неликвидными автомобилями массового сегмента российского рынка, выяснила «Газета.Ru». За три года эксплуатации их стоимость упала почти на треть. Какие еще автомобили сильно теряют в цене и какие факторы на это влияют, — в материале «Газеты.Ru».

Самыми неликвидными автомобилями на вторичном рынке в России в массовом сегменте среди трехлетних машин стали седаны бизнес-класса Peugeot 508, а также китайские седаны Lifan Solano и компактные кроссоверы Lifan X50, следует из отчета экспертов проекта «Правильная цена» и агентства «Автостат Инфо» (есть у «Газеты.Ru»).

Что такое сохранность остаточной стоимости автомобиля Остаточная стоимость (residual value) – общепринятый на крупнейших мировых авторынках инструмент для определения актуальной стоимости машины, выраженной в процентах относительно реальной розничной цены нового автомобиля в год его выпуска. Читать дальше

Далее в десятке автомобилей с низкой остаточной стоимостью в массовом сегменте идут «УАЗ Пикап», Geely Emgrand 7, Lada Granta, Peugeot 408, Nissan Murano, УАЗ «Патриот» и Geely Emgrand X7. Они теряют в цене от 15% до 30% за три года после покупки. Всего в рамках исследования остаточной стоимости эксперты изучили цены почти 200 моделей автомобилей, которые продавались новыми в России в 2018 году.

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Гораздо больше в цене теряют трехлетние автомобили сегмента премиум – до 40%,

– следует из отчета аналитиков.

Самыми неликвидными моделями люкс-класса оказались BMW 7 Series, Jaguar XJ, Genesis G90, Lexus LS и Cadillac CT6. Антирейтинг дополнили Cadillac Escalade, Audi A6, Cadillac XT5, BMW X6 и Mercedes-Benz S-Class.

Какие автомобили выгоднее всего покупать, рассчитывая на выгодную сделку потом, а также из чего формируется остаточная стоимость машин «Газеты.Ru» писала ранее.

Что быстрее дешевеет

Стоимость обслуживания более дешевых автомобилей со временем становится ниже. Такие трехлетние автомобили теряют меньше в себестоимости, а в нынешних условиях могут даже подорожать, говорит вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Дорогие автомобили сильнее теряют в своей стоимости в процентном отношении.

Они могут подешеветь на 20-40% даже через месяц после покупки.

Такой автомобиль гораздо затратнее в обслуживании», – говорит Хайцеэр «Газете.Ru».

Покупателям подержанных автомобилей вице-президент НАС советует ориентироваться на мнение автоподборщиков и других специалистов, нелишним будет также подсчитать, сколько стоит содержание машины. К примеру, внедорожник «Патриот» Ульяновского автозавода потребует больше вложений, чем другие автомобили бюджетного класса в РФ.

«Тот же УАЗ «Патриот» за три года может превратиться в хлам.

Вложений он требует основательных, за это время в автомобиле могут появиться сквозные дыры, да и эксплуатируют его как правило нещадно. Если за три года с Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser ничего не случится, то «Патриот» за это время рассыпается. «Патриот» иногда даже новым чинить приходится, а через 50-70 тыс. км он полностью требует ремонта», – отмечает Хайцеэр.

Медленнее остальных за счет более дешевого обслуживания падают в цене доступные автомобили Renault (которые производились в России), Volkswagen (в первую очередь модель Polo), а также Hyundai, Kia и построенная на базе Renault продукция «АвтоВАЗа», перечисляет эксперт.

«Представим, что на эксплуатацию купленного за 1,5 млн рублей автомобиля в год приходится тратить около 100 тыс. рублей. В то же время у более дорогого Range Rover того же года выпуска первое техническое обслуживание обойдется в 50 тыс. рублей», – добавляет собеседник издания.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На цену подержанного автомобиля влияет не только стоимость эксплуатации, но и имидж марки и потребительский спрос, объясняет председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

«Есть два автомобиля-одноклассника, которые по потребительским качествам и оснащению практически одинаковые, но это машины разных марок и с разной ценой. При этом кто-то считает один автомобиль более достойным внимания, поэтому его цена искусственно вырастает», — говорит Пахомов «Газете.Ru».

Утверждать, что подешевевшие за три года владения автомобили хуже, чем подорожавшие конкуренты по классу, нельзя,

отмечает собеседник.

«Их низкая стоимость означает только одно — такие автомобили хуже продаются. Немаловажную роль играет первоначальная цена — продавец стремится достичь той суммы, которую заплатил за машину сам», — рассуждает председатель правления «Союза автосервисов»

Тем не менее, рейтинги остаточной стоимости автомобилей полезны для покупателей с точки зрения инвестиционных интересов, говорит он.

«По меркам потребителя трехлетний автомобиль — это свежий, почти новый. Покупатель такой машины рассчитывает, что через несколько лет продаст ее ради другой. Конкретный экземпляр автомобиля потерявшей в цене модели может оказаться гораздо лучше, чем конкретный экземпляр модели, стоимость которой выросла», — подытоживает Пахомов.