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Тест: Что вы знаете о «Москвичах»

Готовимся к возвращению советской классики

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Автомобиль «Москвич-2140 «Люкс», 1980 год

Автомобиль «Москвич-2140 «Люкс», 1980 год

Анатолий Морковкин/ТАСС
Уже в 2022 году на бывшем заводе компании Renault планируется возрождение бренда «Москвич» и старт производства автомобилей. Сможете ли вы вспомнить прошлое одного из крупнейших автопроизводителей СССР? Проверить свои знания можно в тесте «Газеты.Ru».

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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