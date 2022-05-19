Чем рискуют покупатели разукомплектованных автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» в ближайшие месяцы может начать производство автомобилей без подушек безопасности и электронных помощников. Всего с упрощенными комплектациями планируется выпустить четыре модели Lada, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По словам специалистов, водители-новички на авто без систем ABS и ESP могут представлять опасность на дороге, а риск погибнуть в ДТП при отсутствии подушки безопасности серьезно увеличивается.

Летом этого года «АвтоВАЗ» запустит производство упрощенных автомобилей, первой моделью станет Lada Granta, рассказал «Газете.Ru» автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов со ссылкой на свои источники на заводе. Его слова подтверждают инсайдеры из сообщества «Нетипичный «АвтоВАЗ». По их данным, старт приема дилерских заявок на машины планируется начать уже в июле этого года.

Разукомплектовка производящихся в России автомобилей стала возможной благодаряпостановлению правительства № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» от 12 мая. В начале апреля с соответствующей инициативой выступил Минпромторг, который таким образом решил поддержать отечественных автопроизводителей, попавших под иностранные санкции.

В новых версиях автомобилей Lada будут отсутствовать подушки безопасности и все, что требуется для работы ABS и системы стабилизации,

уточняет Цыганов. Также, по его словам, в этот список войдут датчики положения рулевой колонки, акселерометр (датчики продольного и поперечного ускорения), встроенные в передний бампер датчики удара и прочие компоненты.

Позже этим летом планируется запустить в производство упрощенные версии внедорожников Niva (в модификациях Legend и Travel), а осенью – разукомплектованных Vesta, рассказал эксперт. Они будут выполнены по тем же лекалам, что и Granta. Принадлежность автомобилей к новым комплектациям обозначит шильдик SE на кузове.

«В ближайший год заводы могут выпускать машины без ABS. Впрочем, «АвтоВАЗ» не будет выпускать только «ободранные» машины – некоторые будут в нормальных комплектациях с датчиками ABS от китайского производителя вместо Bosch», – рассказал Цыганов.

Акустический комфорт в автомобилях «АвтоВАЗа» также может стать хуже,

предположил он. В компании могут сэкономить на шумоизоляции, что стало возможным благодаря изменениям в требованиях к площадкам, на которых проводятся акустические тесты.

Согласно постановлению правительства, автопроизводителям также разрешено устанавливать упрощенную версию «тревожной» кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», которая ограничена по возможностям автоматического фиксирования ДТП. Наличие каталитического нейтрализатора остается обязательным, причем на «АвтоВАЗе» поначалу собираются устанавливать нейтрализатор нынешней версии («Евро 5»), который лишь скорректируют под выхлоп «Евро-2» или «Евро-0». Это быстрее и дешевле, чем искать поставщика более простого нейтрализатора, добавил собеседник.

Вопрос выживания

Если потенциальному покупателю автомобиля важна безопасность, то ему лучше обратить внимание на вторичный рынок вместо приобретения упрощенных автомобилей Lada, заметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Тяжесть последствий аварий таких машин вырастет, а вместе с ней увеличится и число смертельных случаев, ожидает он.

«Без подушек уровень безопасности автомобиля будет нулевым.

Шансов выжить у водителя практически никаких нет – он ударится об руль и разобьет голову. Современный автомобиль не подразумевает отсутствия подушки безопасности», – заявил Хайцеэр.

Примерный уровень безопасности, к примеру, седана Lada Granta без подушки безопасности довольно наглядно иллюстрирует краш-тест Lada Kalina (силовой каркас аналогичен Granta), проведенный газетой «Авторевю» в 2005 году. В том испытании вазовский седан заработал одну звезду из пяти возможных, показав отрицательный результат при защите водителя.

«Но о безопасности водителя речи нет: ремни без «преднатяга» чрезмерно давят на грудь, рулевое колесо без подушки безопасности грозит травмами головы и позвоночника. Интегральный критерий вероятности травмы головного мозга HIC в полтора раза превысил опасный порог — зафиксированный момент тяги, при котором позвоночник ломается на грани «красной зоны»!» — сообщало издание.

Управлять без ESP и ABS опасно

Автомобилисты, которые не привыкли к езде на машинах без электронных систем безопасности ESP и ABS, могут представлять опасность на дороге, уверен руководитель «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олег Шатов. Впрочем, чем больше человек ездит на автомобиле со всеми «помощниками», тем сильнее деградирует как водитель, считает он.

«Даже у людей с большим опытом могут быть плохие навыки вождения, потому что они все время надеялись на электронику.

Без нее вождение для таких людей может быть опасным, они попадут в зону риска», – говорит эксперт.

Руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай соглашается с тем, что антиблокировка тормозов и система стабилизации важнее для неопытных автомобилистов.

«Любая электронная система безопасности пытается исправить уже совершенную водителем ошибку. Эти системы требуются для неподготовленных водителей», – объясняет собеседник.

Чтобы сократить тормозной путь, опытные водители способны обманывать систему ABS, несколько раз прерывисто нажимая на педаль тормоза, замечает Ян Хайцеэр.

«В большинстве случаев это помощь для неподготовленного человека, машина поедет прямо, а не уйдет в сторону. Системы безопасности повышают выживаемость человека внутри автомобиля», – отметил вице-президент НАС.