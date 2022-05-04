Castrol ушел из России по-английски

Британский производитель смазочных материалов Castrol остановил поставки в Россию, выяснила «Газета.Ru». Об отсутствии поставок говорят дистрибьюторы британской марки, а официальный интернет-магазин лишился практически всей товарной линейки. В рамках стратегического партнерства это масло было рекомендовано для автомобилей концерна Volkswagen, а также ряда других европейских марок, — автовладельцам придется искать замену.

Об отсутствии поставок моторных масел Castrol в Россию «Газете.Ru» рассказали официальные компании-партнеры, отмеченные как авторизованные на официальном сайте компании. Бренд принадлежит британскому нефтегазовому холдингу BP, который в начале марта заявил об уходе с российского рынка энергоносителей.

«Масел Castrol нет никаких, потому что Castrol их не поставляет уже около полутора месяцев. И когда будут – непонятно»,

— сообщили корреспонденту «Газеты.Ru» в компании «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода, находящейся в списке официальных продавцов продукции Castrol.

Аналогичную информацию корреспонденту «Газеты.Ru» подтвердили в официальном интернет-магазине Castrol в России (не принадлежит британцам), а также в сервисном центре российского офиса Castrol. В последней организации собеседник отметил, что официальных объявлений об уходе с российского рынка производитель масел не делал, но

«продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями».

В компании «Агреман» из Ярославля продукции Castrol также не оказалось. В фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов, уточнили, что поставки Castrol были остановлены еще в конце февраля с началом событий на Украине.

«24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена, и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки»,

— рассказал менеджер компании корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о возможности продажи мелкой партии такого масла.

В официальном интернет-магазине марки в наличии есть только одно наименование синтетического моторного масла по 52 тыс. руб. за 60-литровую бочку. Напротив остальных позиций стоит отметка «нет в наличии».

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу BP с вопросом о причинах остановки поставок моторных масел Castrol в Россию и их возможном возобновлении, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Продукция марки Castrol имеет рекомендации нескольких ведущих европейских автопроизводителей, а масла разрабатывались в тесном сотрудничестве с автокомпаниями.

В частности, немецкий концерн Volkswagen Group (включая бренды Audi и Skoda) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Castrol более 10 лет назад: статус рекомендованного поставщика масел для автомобилей в России Castrol получил в 2011 году.

С 2020 года Renault Россия рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы Castrol для обслуживания автомобилей Renault.

«Газета.Ru» обратилась в российские офисы Volkswagen и Renault с вопросами о том, как отразится остановка поставок Castrol на обслуживании автомобилей, в которых использовалось это масло, и применяемых аналогах. В Volkswagen отказались от комментариев, ответ из Renault на момент публикации материала не поступил.

Разливают остатки

В одном из дилерских центров Volkswagen в Москве «Газете.Ru» сообщили, что закупили бочку масла Castrol Longlife еще в декабре 2021 года — и более 100 литров еще есть в наличии. Оригинальное масло для Volkswagen в настоящее время на российском рынке поставляет «Лукойл», уточнили в дилерском центре. Один из московских дилеров Renault также предлагает масло российской компании при обслуживании мотора.

При подборе аналогов на рынке моторных масел следует обращать пристальное внимание на то, имеет ли масло допуск на использование от производителя автомобиля, говорят эксперты.

«В магазине или сервисе необходимо смотреть не на то, какая фирма масло произвела, а какому стандарту оно соответствует», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Для того, чтобы получить одобрение автокомпании, производители масел затрачивают много усилий и средств, добавляет он. Применяемость расходных материалов в соответствии со стандартами автопроизводителя указана в инструкции к автомобилю, и ее необходимо придерживаться, советует Пахомов. При этом злоупотреблять промывочными средствами не стоит: оставшаяся в картере порция «промывки» может ухудшить свойства вновь залитой порции.

При соблюдении регламента замены масла и применения качественных смазочных материалов смена марки не должна привести к проблемам, однако для профилактики можно провести промежуточную замену после небольшого пробега, полагает мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

«Случаи, когда после замены масла накопившиеся ранее отложения забивают масляный насос, скорее относятся к чистоте предыдущей порции масла, а не к его марке. Если масло качественное и ранее менялось своевременно, проблем быть не должно. В качестве профилактической меры можно залить новое масло, проехать на нем 1-2 тыс. км и заменить», — говорит Шабунин.