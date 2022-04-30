Шесть неочевидных маршрутов для автомобильного путешествия

Наступление весенней погоды и длинные выходные – весомый повод для автомобильного путешествия. О том, какие интересные места и небольшие города можно посетить, планируя поездку выходного дня по известным туристическим направлениям, не рискуя оставить подвеску автомобиля на бездорожье, – в материале «Газеты.Ru».

Путешествие на автомобиле позволяет отклониться от привычных туристических маршрутов и посетить интересные места, которые зачастую расположены вдали от крупных городов с хорошей транспортной доступностью. Эти точки притяжения заслуживают внимания не меньше, чем широко известные достопримечательности.

Из Коломны в Зарайск

Коломенский кремль по площади ненамного меньше московского, а местную пастилу и калачи современные предприниматели превратили из угасшего старинного промысла в модный туристический аттракцион. Коломна, с ее старинными домами в центре, музеями и лавками – стандартный вариант для необременительной «поездки выходного дня».

Однако, собираясь посетить этот старинный город на краю Московской области, имеет смысл отклониться от маршрута на 50 км и заглянуть в Зарайск.

close 100% Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» Алексей Куденко/РИА «Новости»

Здесь тоже есть кремль, который по сравнению с коломенским смотрится совсем уж игрушечным, но, в отличие от Коломенского, частично разобранного в XVIII-XIX веках на стройматериалы и впоследствии восстановленного, полностью сохранился. Еще одна знаковая достопримечательность Зарайска – кирпичная водонапорная башня в центре города, построенная в начале XX века. Сейчас она превращена в смотровую площадку, а пространство центра города получило современное благоустройство. В Зарайске сохранился дом купцов Бахрушиных, где размещен филиал Бахрушинского театрального музея, а также дом-музей знаменитого скульптора Анны Голубкиной, ученицы Огюста Родена.

Расстояние от Москвы — 186 км

Музей бумаги в Калужской области

Поселок Полотняный Завод расположен в 35 км от Калуги и почти в 200 км от центра Москвы. Поселение было основано более 300 лет назад, вместе с производством ткани для парусов развивавшегося при Петре I русского флота. Впоследствии полотняное производство трансформировалось в бумажную фабрику, которая действует и сейчас.

А в 2018 году в одном из старинных кирпичных цехов был открыт музей бумаги.

close 100% Музей бумаги Бузеон

Его экспозиция рассказывает об истории этого изделия с древности и до наших дней. На двух этажах собраны различные виды бумаги – от папируса до современных школьных тетрадей, старинные станки. Наглядно показаны технологии ее производства, старинные и современные. Для детей проводятся практические занятия, в ходе которых можно изготовить бумагу самостоятельно.

Расстояние от Москвы — 185 км

Самая первая Шуховская башня

Наиболее известная гиперболоидная башня конструкции инженера Владимира Шухова находится в Москве. А самая первая из таких конструкций, которая была изготовлена для Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году в Нижнем Новгороде, также сохранилась.

close 100% Шуховская башня в Полибине Wikimedia Commons

Она находится в селе Полибино Липецкой области. Прямо с экспозиции ее приобрел известный меценат Юрий Нечаев-Мальцов для своего имения. На территории усадьбы она была установлена под руководством самого Шухова.

Расстояние от Москвы — 330 км

Елец

Старинный город в Липецкой области, в котором сохранилась обширная историческая застройка. Аутентичный уездный центр с многочисленными церквями, тихими улицами и городским садом, в котором с позапрошлого века сохранился чугунный фонтан. Подходит для любителей неспешных прогулок, желающих совершать их не в толпе коллег-туристов, но при этом погрузиться в аутентичную архитектурную среду, не тронутую современными доработками.

В Ельце жил в юности и учился в гимназии писатель Иван Бунин, здесь же родился известный советский композитор Тихон Хренников.

close 100% Великокняжеская церковь в Ельце Георгий Шпикалов/ТАСС

Аутентичный народный промысел, елецкое кружево, сохраняется до нынешних времен. Да, и в самом городе, как это часто говорится, давно остановилось время. Недалеко от Ельца расположен археологический парк Аргамач-Пальна с остатками древнего городища и обширной интерактивной программой, включая обучение ремеслам и этнографические экскурсии.

Расстояние от Москвы — 400 км

Торжок

Отправляясь из Москвы в Санкт-Петербург, далеко не все путешественники выделяют время на попутные достопримечательности.

А это того стоит.

В городах между двумя столицами можно увидеть немало интересного. К примеру, Торжок в Тверской области – это редкий образец сохранившейся исторической городской среды. В его центре расположена аутентичная зеленая набережная реки Тверцы, которую не облачили в камень ни при Российской империи, ни в советское время, ни в наши дни.

close 100% Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь в городе Торжок Максим Григорьев/ТАСС

Одна из важнейших достопримечательностей — старинный Борисоглебский монастырь. Местный музей имени Пушкина посвящен его путевым впечатлениям: поэт останавливался здесь более 20 раз во время путешествий между Москвой и Петербургом.

Расстояние от Москвы — 250 км

Рыбинск

Несмотря на то, что в советские годы Рыбинск стал серьезным промышленным городом, его историческая застройка в центре сохранилась практически в том виде, в котором существовала в XVIII-XIX веках. А несколько лет назад в центре города был внедрен единый дизайн-код, в рамках которого все вывески современных магазинов, кафе и других заведений выполнены в дореволюционном стиле.

close 100% Дореволюционные вывески в городе Рыбинск «Этно-кузня»

Это нужно видеть, на фоне этого хочется сфотографироваться. В 1995 году в Рыбинске был открыт музей Мологского края, посвященный тем городам и селам, которые ныне скрыты под водой: они были затоплены в 1930-х, в ходе строительства каскада водохранилищ на Волге.

Расстояние от Москвы — 340 км