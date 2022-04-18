На автосалоне в Нью-Йорке дебютировали автомобили, запрещенные для РФ

На Нью-Йоркском международном автосалоне показали спорткар с паровозной тягой, электромобиль от создателя Lamborghini Diablo, а также премиальные новинки, которые пока запрещены к экспорту в РФ. «Газета.Ru» рассказывает о самых важных премьерах автомобильной выставки.

Deus Automobiles

Австрийская компания Deus Automobiles представила на ежегодном автосалоне в Нью-Йорке концепт электрокара Vayanne, его внешность разработали в известном ателье ItalDesign. Силовой установкой занимаются специалисты Williams Advanced Engineering – компания, которая ранее принадлежала экс-владельцу команды «Формулы-1» Фрэнку Уильямсу.

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Заявленная мощность силовой установки составляет 1640 кВт (2230 л.с.), крутящий момент превышает 2000 Нм.

Электромобиль, по заявлениям компании, сможет развить скорость в 400 км/ч, а до первой «сотни» он разгонится менее чем за две секунды.

Такими же феноменальными динамическими показателями, из ныне созданных машин, обладает лишь гоночный прототип Porsche 919 Hybrid, который побеждал в марафоне «24 часа Ле-Мана». Создатели Vayanne обещают выпустить всего лишь 99 экземпляров электрического гиперкара до 2025 года.

Genesis X Speedium Coupe

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai Motor) представила концепт-кар X Speedium Coupe. Он призван показать потенциальным клиентам, чего ждать от дизайна будущих электрокаров корейской марки.

Speedium получил название в честь корейской гоночной трассы.

За стилистику автомобиля отвечает знаменитый автомобильный дизайнер Люк Донкервольке, который в начале нулевых годов отвечал за облик культового купе Lamborghini Diablo.

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Корейский концепт-кар лишен радиаторной решетки, отличается вытянутым силуэтом и покатой формой задней части, упирающимся в спойлер стеклом. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры. Презентовав новинку, в Genesis объявили, что первым электромобилем компании американского производства станет кроссовер Electrified GV70. Его начнут выпускать в декабре этого года на заводе в штате Алабама.

Subaru Outback

Японский автопроизводитель представил в Нью-Йорке рестайлинговый универсал Subaru Outback шестого поколения. Специалисты Subaru обновили комплекс ассистентов: внедрили функцию автоматического аварийного уклонения от ДТП, которая работает совместно с системой экстренного торможения и помогает избежать столкновения на скорости до 80 км/ч.

Умная электроника попытается избежать столкновения, вывернув руль в сторону, – предварительно, благодаря датчикам, автомобиль определит разметку и выяснит достаточно ли места для маневра.

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Также инженеры установили широкоугольную камеру, которая быстрее распознает пешеходов и велосипедистов. Мультимедийная система новинки теперь способна поддерживать подключение Android Auto и Apple CarPlay без проводов, а на зеркало заднего вида можно выводить картинку с камеры заднего вида.

Продажи новинки в США начнутся осенью. На российском рынке Outback шестого поколения продается с лета 2021 года. В планах у Subaru на нынешний год появление обновленной версии в РФ не значилось.

Nissan Leaf

Компания Nissan привезла в Нью-Йорк электрический хетчбэк Leaf 2023 модельного года. Японские инженеры подкорректировали различные элементы кузова для улучшения аэродинамических показателей, установили шильдик бренда с подсветкой и многоспицевые колеса.

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Число комплектаций электрокара сократили с пяти до двух.

Начальная версия оснащается 150-сильным электродвигателем, питаемым от аккумуляторной батареи на 40 кВтч. Дорогая модификация получила 214-сильный мотор и аккумулятор на 62 кВтч. Привод у Leaf только передний, запас хода пока не раскрывается.

Модель поступит в продажу этим летом. Цена Leaf S стартует от $28,4 тыс., а SV Plus — от $36,4 тыс. (около 2,3 млн и 2,9 млн руб. соответственно).

Nissan Pathfinder Rock Creek

Второй новинкой Nissan на мотор-шоу стала особая модификация Pathfinder — Rock Creek, подготовленная для путешествий. Технически она отличается форсированным мотором V6 3.5 (до 299 сил), увеличенным на 16 мм клиренсом, вездеходными шинами, перенастроенной под бездорожье подвеской. По умолчанию спецверсия идет с полным приводом.

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Экстерьер дополняют трубчатый багажник на крыше грузоподъемностью 100 кг, светодиодные противотуманки, оригинальные 18-дюймовые колеса и решетка радиатора. На сиденья, руль и другие детали интерьера нанесена оранжевая контрастная прострочка.

В стандартной версии кроссовер оснащается двумя креслами на втором ряду.

Pathfinder Rock Creek планируется выпустить в продажу в конце лета. Паркетник пятого поколения вышел на российский рынок в феврале этого года, вскоре после чего в Nissan решили отложить поставки модели в страну.

Hyundai Palisade

Спустя четыре года после выхода Hyundai Palisade на рынок США, корейская марка представила рестайлинговую модель. Помимо изменений в экстерьере обновился и салон — дисплей информационно-развлекательного комплекса увеличили с 10 до 12 дюймов, сиденья третьего ряда оснастили подогревом, а в экране зеркала заднего вида появился монитор для вывода изображения с внешней камеры.

Также для смартфонов подготовили беспроводные зарядки большей мощности, а количество подушек безопасности в базовой комплектации увеличили с семи до девяти за счет установки боковых эйрбэгов на среднем ряду.

close 100% Hyundai

Hyundai Palisade доступен с семиместной, так и с восьмиместной компоновкой салона. В США и Корее продажи рестайлингового Palisade начнутся летом 2022 года, цены пока не названы.

В России обновленный Palisade планировалось вывести на рынок в этом году.

Kia Telluride

Корейцы из Kia доработали соплатформенный кроссовер Telluride, который продается только на рынке США с 2019 года. В салоне новинки вместо аналоговой приборной панели и отдельного дисплея появился единый изогнутый диагональю 12,3 дюйма.

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Американские клиенты смогут заказать автомобиль в новых внедорожных комплектациях,

которые предусматривают увеличенный на 10 мм дорожный просвет, 110-вольтовую розетку в багажнике, рейлинги на крыше, буксировочный режим и модернизированную систему контроля тяги.

BMW X7

Рестайлинг трехрядного кроссовера BMW X7 представили впервые за 3,5 года после премьеры модели. Паркетник получила новую двухъярусную оптику и решетку радиатора с подсветкой, а в качестве опции клиенты смогут выбрать 23-дюймовые диски.

Главным новшеством в салоне стал широкий дисплей, который объединяет цифровую приборную панель диагональю 12 дюймов и 15-дюймовый экран мультимедийной системы.

close 100% BMW

Двигатели X7 оснастили 48-вольтовым стартер-генератором (12 л.с. и 200 Нм).

В моторной линейке осталась только одна дизельная модификация с трехлитровой «шестеркой», которая выдает 352 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Двигатель для базовой бензиновой версии форсировали с 340 до 380 л.с. Моторы сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», тяга передается на все колеса.

Продажи рестайлингового BMW X7 запланированы на III квартал нынешнего года, в США цены стартуют от $78 тыс. (от 6,4 млн руб. по текущему курсу).

В апреле США ввели запрет на поставку автомобилей в Россию, он коснулся юридических лиц и охватил практически все категории машин, которые поставляли в РФ, в том числе электрические. В свою очередь Евросоюз запретил поставки в Россию автомобилей дороже €50 тыс., а власти Японии ограничили ввоз машин дороже $50 тыс.