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Автомобили

Во что китайцы превратили знаменитый Smart

Smart показал самый крупный автомобиль в своей истории

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Smart представил первый электромобиль обновленного модельного ряда, созданный в партнерстве с Geely. Яйцеобразные городские компакты, с которых начиналась история марки, ушли в прошлое, новый Smart – полноценный пятиместный кроссовер. О крутом развороте культового бренда, – в материале «Газеты.Ru».

Немецкая компания Smart начала новый этап своей истории с полностью электрическим кроссовером, получившим символическое название Smart #1. По габаритам новинка сразу же вышла за пределы того, что ранее выпускал производитель сверхкомпактных микролитражек покоривших мир: при длине почти 4,3 м и колесной базе 2,75 м она располагает полноценными пятью местами.

Фактически автомобиль сравним с кроссоверами Hyundai Creta и Suzuki Vitara. Причем водителю и переднему пассажиру гарантировано личное пространство – их сиденья разделяет высокая центральная консоль. Секции заднего дивана также можно регулировать отдельно — они сдвигаются на 13 см относительно друг друга.

У автомобиля достаточно компактная основная панель приборов, но цель этого минимализма в том, что основная информация проецируется на лобовое стекло – диагональ виртуального «экрана» составляет 10 дюймов.

Базовый арсенал средств безопасности довольно высокий, он включает 7 подушек, адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы и систему мониторинга слепых зон.

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Клиентам обещают адаптивные настройки пользовательского интерфейса и широкую интеграцию с облачными сервисами. Например, для освещения салона предусмотрено 20 уровней и 64 цвета, а передать ключи от машины можно виртуально, обменявшись цифровым идентификатором через мобильное приложение. Более того – самообучающаяся электронная система обеспечит создание «аватара» водителя – голосового помощника, который способен подстраиваться под запросы человека.

Частично виртуальной в новом Smart становится и процедура обслуживания

– более 75% электронных блоков управления, задействованных в машине, будут обновлять программное обеспечение беспроводным способом без визита в сервис.

В соответствии с философией Smart, кроссовер с индексом #1 сохранил заднемоторную компоновку, с приводом на заднюю ось.

Кто приговорил знаменитый компактный Smart

О том, что в модельной линейке Smart останутся только электрические версии, еще в 2018 году объявил тогдашний глава Daimler AG Дитер Цетше. А год спустя в немецкой прессе появилась информация, что бренд и вовсе может быть закрыт из-за низких объемов продаж.

В результате Mercedes-Benz удалось договориться с Geely о создании совместного предприятия и формировании нового модельного ряда. В 2019 году концерн основал с Geely на паритетных началах СП и передала права на бренд Smart. Сейчас немецкие специалисты отвечают за дизайн выпускаемых автомобилей, а техническое наполнение – забота китайской стороны.

У Geely для этого есть лежащая в основе Smart #1 модульная архитектура SEA, которая разработана специально для электромобилей.

Она существует в пяти вариантах для разных типов машин. На основе этой платформы можно строить как компактные городские хетчбэки, седаны бизнес-класса, так и суперкары. Тележка рассчитана на силовые установки максимальной мощностью до 820 сил с передним, задним или полным приводом.

Впрочем, показатели Smart #1 от предельных далеки, но для компактного кроссовера весьма внушительны:

его электромотор развивает 272 силы, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

На одной зарядке автомобиль может преодолеть до 440 км, восполнение запаса энергии от 22-киловаттной зарядной станции возможно менее чем за 3 часа.

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Помимо Smart платформа SEA применяется в автомобилях нового китайского бренда Zeekr, также ее планируется использовать для создания компактного кроссовера Volvo.

Откуда бренд часов в названии

До решения отказаться от бензиновых двигателей в 2018 году и перехода на китайскую технику Smart просуществовал более двадцати лет. Первые образцы двухместного городского микрокара тогдашний концерн Daimler-Chrysler разрабатывал в рамках СП со швейцарским часовым гигантом Swatch, собственно и название расшифровывается как союз слов Swatch Mercedes Art.

Серийные автомобили Smart поступили в продажу летом 1998 года. Сходящее со сцены второе поколение «смартов» разрабатывалось уже в тесном сотрудничестве с французским Renault, а хетчбэк Forfour был близок по конструкции Renault Twingo. Выпуск пятидверного Smart на заводе во Франции завершился в декабре 2021 года, близок к завершению и жизненный цикл двухместной модели Fortwo.

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