Без ABS и подушек безопасности: чего могут лишиться Lada и УАЗ

Российские автозаводы подготовили спецверсии автомобилей, для которых правительство упрощает требования техрегламента, выяснила «Газета.Ru». На «КамАЗе» говорят, что это облегчит жизнь водителям на Крайнем Севере, «АвтоВАЗ» уже в июне выпустит упрощенные Lada. Сниженные требования к оснащению автомобилей придется ввести минимум на год, полагают эксперты.

Минпромторг готовится снизить обязательные требования к безопасности автомобилей, выпускаемых российскими автозаводами, сообщает Forbes со ссылкой на проект указа «О мерах обеспечения производства транспортных средств в условиях санкций и ограничений с поставками комплектующих».

По данным издания, министерством разрабатывается новый техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период», который направлен «исключительно на поддержку российских автомобильных предприятий, в отношении которых введены ограничения и которые испытывают сложности с поставками компонентов». В частности, сниженные требования позволят применять автокомпоненты, ввезенные в рамках параллельного импорта.

Последний был легализирован в конце марта постановлением правительства РФ.

В Минпромторге отказались в ответ на запросы «Газеты.Ru» от комментариев относительно конкретных норм упрощенного техрегламента, времени его введения и сроках действия.

Заводы уже готовы

Российские автозаводы тем временем активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения выпускаемых автомобилей. Об этом «Газете.Ru» сообщили на «АвтоВАЗе», КамАЗе, УАЗе и в «Группе ГАЗ». Вместе с тем о конкретном перечне компонентов, которых автомобили лишатся уже в ближайшее время, представители автозаводов предпочитают не говорить.

«Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала»,

— говорит «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В июне и июле завод планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих, поиск альтернативных поставщиков для возвращения к производству стандартных модификаций также ведется, добавил он.

«В нашей стране очень много малонаселенных и труднодоступных районов, где обязательное наличие техники, соответствующей стандарту «Евро-5» не всегда оправданно, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель «КамАЗа» Олег Афанасьев. –

Эта техника сложна в обслуживании и потребители, как правило, стараются избавиться от элементов «Евро-5», чтобы сделать ее более надежной».

Введение нового технического регламента с упрощенными требованиями – своевременное решение, которое поможет производителям сохранить рабочие места на период замещения импортных комплектующих, добавляет он, при этом «КамАЗ» продолжает выпуск грузовиков уровня «Евро-5».

На вопрос «Газеты.Ru» об объемах производства таких грузовиков сейчас и времени, в течение которого они будут доступны для заказа, представитель завода не ответил. Упрощенные грузовики «КамАЗа» соответствуют нормам токсичности выхлопа «Евро-2».

В пресс-службе «Группы ГАЗ» сообщили «Газете.Ru», что не планируют совсем отказываться от выпуска полноценных комплектаций своих машин, даже если минимальные требования к ним будут снижены.

«С учетом требований заказчика и доступности тех или иных компонентов в конкретный период времени, будет выпускаться техника и с более высокими техническими параметрами.

То есть «верхнюю планку» никто не отменяет», — подчеркивают в «Группе ГАЗ».

Упрощенные требования необходимы, чтобы не допустить остановку производства автомобилей в период реализации программы импортозамещения компонентов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УАЗа. После перехода на новую компонентную базу завод рассчитывает вернуться к выпуску машин, соответствующих актуальным техническим требованиям.

В рамках упрощенного техрегламента для легковых машин и автобусов (категории М1 и М2) планируется отменить требования об обязательной установке фронтальных подушек безопасности, системы «ЭРА-ГЛОНАСС», антиблокировочной системы тормозов (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP), знает автор сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов, также знакомый с ходом разработки новых требований техрегламента.

«Все направления, по которым идет упрощение, связаны с электроникой. Там будут формулировки, которые позволят сертифицировать такие машины на определенный срок. Скорее всего, он будет ограничен годом»,

— объясняет Цыганов «Газете.Ru». – Работа системы «ЭРА-ГЛОНАСС» связана с подушками безопасности, и если они убираются, то и ее сохранить невозможно».

Самые критичные компоненты автомобиля, из-за которых приходится временно изменять действующие нормативы – это топливная система, элементы активной и пассивной безопасности и другая электроника – вплоть до парктроников, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Варианты действий в нынешней ситуации – либо быстро искать аналоги, в том числе в Китае, либо упрощать технический регламент, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru». – В этом случае получается, что российский автопром возвращается к требованиям, действовавшим 15 лет назад. Временный порядок придется ввести минимум на год – быстрее локализовать альтернативные компоненты вряд ли получится».

Адаптироваться к сложившейся ситуации «Группе ГАЗ» будет легче, чем другим российским автопроизводителям, поскольку она испытывает влияние санкций уже несколько лет, полагает он.

«Для тех автокомпаний, которые на фоне выпуска конкурентами упрощенных комплектаций сохранят выпуск полностью оснащенных машин, это будет дополнительным аргументом в борьбе за клиента – если эти машины не окажутся намного дороже», — подытожил Бургазлиев.