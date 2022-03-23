Россияне начали менять подорожавшие автомобили на квартиры

На фоне роста цен на автомобили россияне начали публиковать объявления об обмене своих машин с пробегом на недвижимость, обратила внимание «Газета.Ru». Такие сделки застали врасплох риелторов, они называют это «экзотическим явлением» на рынке недвижимости, но соглашаются с логикой продавцов.

Предложения об обмене автомобилей с пробегом на квартиры, дачи и земельные участки в значительном количестве появились на сайтах классифайдов с объявлениями о продаже машин, обнаружила «Газета.Ru».

К примеру, один из продавцов, представившийся Алексеем, намерен обменять внедорожник Kia Mohave на квартиру в Махачкале. Свою машину 2021 года выпуска с пробегом 10 тыс. км он оценил в 7 млн рублей.

«Квартиру я рассматриваю только в Махачкале, в центре, не в других городах. Если квартира стоит дешевле, только с вашей доплатой,

— высказал свои пожелания продавец корреспонденту «Газеты.Ru». — Машина новая, купил ее в Москве с парой тысяч километров пробега, сейчас у нее 10 тысяч. Ни царапины!»

Kia Mohave обошелся ему в начале года в 6,2 млн рублей, но менять машину на квартиру дешевле 7 млн рублей продавец отказался.

Эквивалент стоимости Kia Mohave в Махачкале сейчас — преимущественно трехкомнатные квартиры в новых домах площадью 100-120 кв. м.

В Уренгое тоже

Житель Нового Уренгоя по имени Юрий, разместивший объявление об обмене на однокомнатную квартиру в этом городе кроссовера Toyota RAV4 с пробегом 6,5 тыс. км, объяснил это желанием проверить возможность такой бартерной сделки.

«Я подал объявление только вчера вечером, вот смотрю, как оно отзовется по рынку.

Ничего определенного пока сказать не могу», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Свой кроссовер 2021 года выпуска с дополнительной сигнализацией и автономным отопителем Webasto Юрий оценил в 5,2 млн рублей. О том, в какую сумму RAV4 обошелся ему самому, продавец говорить отказался.

Хата на Кубани

Житель Краснодарского края по имени Сергей, разместивший объявление об обмене кроссовера Toyota RAV4 2020 года выпуска на квартиру или дом в Славянске-на-Кубани, напротив, не скрывал, что приобрел свою машину за 2,6 млн рублей примерно полтора года назад.

Сейчас RAV4с пробегом в 15 тыс. км он оценивает в 4 млн рублей, а такую стоимость и предложение об обмене объясняет желанием заработать на ажиотажном стремлении сограждан вложить свои сбережения.

«Он возьмет с перепугу, а я заработаю свои пару миллионов сверху. Ну а как еще с ними? Скупают сахар, как будто все поля разбомбили, а сахарные заводы остановились.

Идиоты, по-другому их не назовешь, — аргументировал Сергей свою позицию в беседе с «Газетой.Ru». – Люди звонят, спрашивают, но пока осторожно. А в автосалоне в Краснодаре RAV4 предлагают уже за 6,6 млн рублей. Но кто его купит за такую цену? Это же невозможно».

По словам продавца, ему известны случаи, когда дома, предлагавшиеся в Славянске-на-Кубани за 5,5-6 млн рублей, моментально взлетели в цене до 7,8 млн рублей – и на них, тем не менее, находятся покупатели, опасающиеся обесценивания своих сбережений.

На любой вкус

К обмену на квартиры и другую недвижимость россияне предлагают автомобили различного возраста и класса. Так, житель Перми по имени Михаил выставил на продажу Hyundai Solaris 2022 года выпуска с пробегом 1,5 тыс. км почти за 1,7 млн рублей еще в начале марта. В качестве альтернативы он готов рассмотреть обмен на квартиру, дачу или земельный участок в черте города. Порядка 1,7 млн рублей стоят сейчас однокомнатные и двухкомнатные квартиры только на окраинах Перми.

Алексей из Тольятти предлагает обменять внедорожник Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска с пробегом 288 тыс. км на квартиру или дом в Московской или Самарской области, «с доплатой в ту или другую сторону». За свой автомобиль он просит 3,5 млн рублей, но согласно автоматической оценке «Авито», эта цена на миллион рублей выше рыночной.

Еще один владелец электромобиля Nissan Leaf за 2,3 млн рублей в Московской области, готов отдать его за квартиру — причем на случай обмена он установил цену на 400 тыс. рублей выше, нежели при продаже за наличный расчет.

Подобные предложения застали врасплох риелторов, они говорят, что такие «экзотические идеи» породила конкретная ситуация на рынке: машины уже подорожали, а квартиры — еще нет.

Впрочем, как только дело подойдет к заключению договора купли-продажи, стороны, скорее всего, постараются оценить свое имущество и договориться на понятных и привычных всем условиях, уверен руководитель агентства «Лабецкий Недвижимость» Никита Лабецкий.

«В нынешних обстоятельствах правильно и логично продавать свое имущество и не уходить в накопления, а сразу же покупать другой максимально ликвидный актив по наименьшей цене»,

— объясняет Лабецкий в беседе с «Газетой.Ru».

В случае квартир самый правильный вариант – продавать их по самому верху рынка. А приобретать на эти деньги другие активы нужно с перспективой их роста в ближайшее время — от полугода до года, посоветовал риелтор.