Отписка: в России начали закрываться сервисы автокомпаний по аренде

Иностранные автокомпании начали останавливать работу фирменных сервисов аренды автомобилей по подписке в России, выяснила «Газета.Ru». Такие услуги уже не оказывают Volvo и Porsche, компания Audi сократила ассортимент с 11 до 3 моделей. Остальные компании пока работают, но подтвердить планы по сохранению этого бизнеса в стране не готовы. Эксперты не сомневаются — программы подписки в ближайшее время будут заморожены из-за неминуемого роста тарифов и дефицита машин.

Компания Volvo, первой в России запустившая в 2019 году сервис аренды автомобилей по подписке, уведомила клиентов об остановке его работы.

«Информируем вас, что прием заявок на подписку временно приостановлен»,

— говорится в сообщении компании, разосланном клиентам (есть у «Газеты.Ru»).

В программе подписки Volvo участвовали новые кроссоверы XC40, XC60 и XC90, которые можно было арендовать сроком на год. Тарифы – от 67,5 до 111,5 тыс. рублей в месяц, с учетом обслуживания, страховок и помощи на дороге. По окончании подписки клиенты обязаны были вернуть машины дилеру.

Невозможно взять в аренду и автомобили Porsche по фирменной программе Porsche Drive – в мобильном приложении машины недоступны для бронирования. В дилерском центре «Порше Центр Рублевский», на базе которого была организована выдача машин, «Газете.Ru» сообщили, что программа остановлена еще в начале марта.

«Приостановили [подписку], на какой срок – неизвестно, поскольку представительство забрало все автомобили для их реализации»,

— уточнили в автосалоне.

На горячей линии официального сервиса подписки Audi Drive «Газете.Ru» рассказали, что в настоящий момент доступны для подписки только Audi A4, Q5 и Q5 Sportback. Ранее компания предлагала весь актуальный ряд, состоявший из 11 моделей.

«Газета.Ru» обратилась в российские офисы Volkswagen Group (владеет Audi), Porsche и Volvo с вопросами о дальнейшей судьбе фирменных программ аренды, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Мобильность замораживается

Начиная с 2019 года, сервисы подписки на автомобили открыли многие крупные автокомпании, работающие на российском рынке, в том числе Hyundai, Kia и Nissan, УАЗ, все они пока еще продолжают работу. Лидирующее положение на этом рынке занимает корейский концерн Hyundai за счет предложения бюджетных моделей типа кроссовера Creta. По данным Hyundai, по итогам 2021 года в сервисе подписки были зарегистрированы более 32 тыс. пользователей, 5 тыс. из которых воспользовались услугой аренды.

В российском представительстве «Хендэ Мотор СНГ» отказались от комментариев относительно дальнейшей судьбы программы и потенциального роста ее тарифов. Продолжает работу и программа Nissan Drive, по которой можно арендовать кроссоверы Qashqai и XTrail. Однако о его дальнейшей работе в представительстве говорят с осторожностью.

«Что касается развития сервиса, то на данный момент сложно давать комментарии. Мы внимательно следим за ситуацией на рынке»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» пиар-директор «Nissan RBU East» Роман Скольский.

В отличие от автопроизводителей, сервисы каршеринга уверенно заявляют о продолжении работы в сегменте долгосрочной аренды.

«Драйв» продолжит развивать направление подписки на автомобили. Для аренды сейчас доступно несколько десятков моделей автомобилей, как новые, так и с пробегом, — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекса». — Тарифы на аренду автомобилей по подписке пока остаются прежними».

В обычных условиях сервис долгосрочной аренды был для автокомпаний важным дополнительным инструментом сбыта машин, однако в условиях неопределенности с их дальнейшим производством эти программы, скорее всего, будут приостановлены, считает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«На мой взгляд, машины, предлагавшиеся для подписки, будут распродаваться. Пока новых автомобилей нет, эти программы будут поставлены на паузу,

— говорит Удалов «Газете.Ru». – Таких сервисов запущено достаточно много, но я думаю, что в связи с дефицитом автомобилей развития сейчас они не получат».

В обычное время подписка имеет право на существование как один из каналов продаж автомобилей, сейчас ситуация не ясна ни с импортом, ни с производством, ни с ценами, добавляет эксперт.

Подорожание автомобилей и сервисов аренды в совокупности со снижением доходов вынудят людей отказываться от необязательных трат, к которым относится и подписка на новый автомобиль, убежден координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Аренда возрастет в цене минимум в два раза, а по некоторым оценкам и в 2,5. Одно дело, когда вы за аренду автомобиля платите 40 тыс. рублей в месяц, и совсем другое, если 100 тыс. рублей, притом что зарплата у вас не поднялась», — подчеркивает Шкуматов в разговоре с «Газетой.Ru».

В таких условиях спрос на услуги аренды автомобилей сильно упадет, полагает он: для экономии средств потенциальные клиенты таких сервисов предпочтут приобрести сравнительно недорогой подержанный автомобиль, заключает собеседник издания.