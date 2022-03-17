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Автомобили

Какие автомобили стали бременем для владельцев

НАПИ сообщило о росте цен на кузовные детали иномарок

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»
За две недели марта цены на запчасти для кузовного ремонта иностранных кроссоверов выросли почти на 88%, выяснила «Газета.Ru». Уже сейчас владельцы престижных иномарок стремятся обслужить их впрок. Примеры автомобилей, от которых стоит избавиться из-за «неподъемных» цен на ремонт, в материале «Газеты.Ru».

Среди запчастей, входящих в страховую корзину (часто повреждаемых при ДТП) по автомобилям сегментов «кроссоверы и внедорожники», наиболее сильно с начала месяца в России подорожали задние бамперы – на 96%. Передние двери выросли в цене на 93%, колесные диски – на 88%, а задние крылья – на 90%, подсчитало для «Газеты.Ru» российское маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research (НАПИ).

В целом средний рост стоимости иностранных запчастей за март в НАПИ оценивают в 88%.

Подорожание запчастей особенно сильно затрагивает владельцев подержанных автомобилей престижных марок – даже незначительные детали могут обойтись им в приличную сумму, особенно если речь идет об оригиналах.

К примеру, датчики ABS для внедорожников Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe предыдущих поколений оцениваются в интернет-магазине запчастей Exist более чем в 29 тыс. рублей за штуку. Стабилизатор поперечной устойчивости для внедорожника Range Rover 2014 года стоит на той же площадке 156 тыс. рублей. Месяцем ранее их стоимость была ниже примерно на 20-40%, говорят московские дилеры.

Цены на некоторые агрегаты стали сопоставимы со стоимостью новой машины.

Так, новая коробка передач DSG в сборе для хетчбэка Audi A3 2013-2016 годов выпуска сейчас продается за 3,8 млн рублей – практически вдвое дороже самого автомобиля. Подержанные A3 тех же годов стоят в России 1-2,4 млн рублей.

Передние тормозные суппорты, к примеру, для Volkswagen Touareg 2013 года с мотором V6 дилер в Москве оценил в 160 тысяч рублей, а комплект тормозных колодок к ним – еще в 15 тыс. рублей. По словам продавца, стоимость повысилась на треть, но поставки запчастей из Германии приостановлены и прогнозов по их возобновлению никто не дает.

Для внедорожника Cadillac Escalade передние суппорты можно приобрести немногим дешевле: 51 тыс. рублей за штуку для модели нынешнего поколения и по 32 тысячи – для прошлого.

Неприятным сюрпризом для автовладельцев будут расценки и на те узлы, которые подвержены быстрому износу в силу конструктивных просчетов конкретных моделей. Так, проблемная электромагнитная муфта Dynamax на Hyundai Santa Fe 2017 года с бензиновым мотором 2.4 у официального дилера Hyundai в Москве стоит сейчас 100,5 тыс. рублей. Дилер отмечает, что за последние недели стоимость автозапчастей выросла до 40%.

При этом для Santa Fe и построенного на той же платформе Kia Sorento этот узел традиционно считается уязвимым местом – муфта зачастую перегревается и выходит из строя, когда под колесами оказывается покрытие с разным коэффициентом сцепления (микст асфальта и льда).

В случае Volvo XC90 предыдущего поколения, к примеру, автовладельцы часто жалуются на надежность задних ступиц. По просьбы «Газеты.Ru» один из московских дилеров рассчитал актуальную стоимость этих запчастей для кроссовера 2011 года выпуска с бензиновым мотором 3.2.

Итоговая цена одной ступицы составила 48,1 тыс. рублей за штуку, а поскольку эти детали, как правило, меняются соосно, то их замена обойдется автовладельцу в 96 тыс. рублей, не считая стоимости самих работ. Собеседник в техцентре пояснил, что цены на эти запчасти также выросли в районе 30-40%.

Инвестиция в старый автомобиль

Представители крупных дилерских холдингов говорят, что в последнее время наблюдается всплеск спроса на запчасти и обслуживание в люксовом сегменте.

«Мы фиксируем рост спроса на сервисные услуги в целом: клиенты стараются пройти необходимые процедуры впрок, ожидая, что цены со временем будут расти, а также усилится нехватка запчастей. Ситуация неопределенная»,

— говорит «Газете.Ru» замгендиректора по сервису автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев.

От автокомпаний пока нет информации о снижении поставок оригинальных запчастей, взаимодействие с ними продолжается, также сохраняется неопределенность на рынке и относительно сроков их поставок, уточнил он.

Владельцы пусть и подержанных, но премиальных автомобилей пока не отказываются от них, отмечает гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«Продажа автомобиля по системе «трейд-ин» в текущих условиях не столь перспективна, поскольку стоимость новых авто увеличилась до 20% в течение трех недель,

— объясняет Ольховский «Газете.Ru». — Наблюдается повышение разницы в цене между новым автомобилем и аналогичной моделью с пробегом».

Так или иначе стоимость содержания старых премиальных машин скоро вырастет, констатирует координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«К официальным дилерам обращаются немногие из владельцев возрастных машин премиум-класса. Как правило, они обслуживают их в неофициальных сервисах и применяют разные схемы для покупки деталей, включая заказ их из-за рубежа, и не только из Европы, но и других стран», — говорит Шкуматов «Газете.Ru». – Проблема сейчас в том, чтобы заплатить в долларах, кроме того, есть перебои с логистикой».

Новые логистические пути появятся не раньше, чем через несколько месяцев – все это время рынок запчастей будет штормить, ожидает эксперт. Однако к тотальному отказу автовладельцев от престижных машин с пробегом это не приведет, полагает Шкуматов.

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