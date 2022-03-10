Украинский владелец Sherp отказался от сборки вездехода в России

Российский сборочный завод вездеходов Sherp продолжит их выпуск, несмотря на отзыв лицензии украинским бизнесменом Владимиром Школьником, владеющим патентными правами на машину. Sherp, в основу которого легли разработки российского изобретателя Алексея Гарагашьяна, приобрел культовый статус во всем мире, особенно в США и Канаде, но там он известен, как украинский продукт. Российский производитель сможет экспортировать вездеход только в те страны, где он не защищен патентом Школьника, указывают эксперты.

Компания Sherp из Санкт-Петербурга продолжит выпускать одноименные плавающие вездеходы на шинах сверхнизкого давления несмотря на запрет со стороны украинского правообладателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор санкт-петербургского предприятия ООО «Шерп» Эдуард Павлов. Ранее эту информацию сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины.

«Производитель вездеходов «Шерп» в настоящий момент работает в обычном режиме, несмотря на опубликованное заявление акционера украинской компании «Квадро Интернейшнл», которая обладает патентным правом на производство вездеходов под торговой маркой Sherp»,— сообщил Павлов.

Собеседник особо подчеркнул, что

«поскольку возможности для реализации патентного права в условиях санкционной политики по отношению к РФ находятся под вопросом, то выпуск вездеходов продолжается».

В то же время на заводе признали наличие проблем с поставками компонентов и прорабатывают вопросы замены деталей на аналоги из стран, не вводящих санкции против РФ, а также собираются производить узлы и детали для Sherp на заводах России и стран ЕАЭС.

«ООО «Шерп» и украинская компания не являются аффилированными лицами. У каждой компании свой собственник, соответственно, никакого влияния на юрлицо не может исходить со стороны собственника с Украины»,

— подчеркнул Павлов.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», вплоть до июля прошлого года российской фирмой «Шерп» в равных долях владели украинские предприниматели Владимир Школьник и Сергей Самохвалов. Позже единоличным собственником юрлица стала гражданка России Екатерина Гаврилина. Информация об иных бизнес-активах этой предпринимательницы в ЕГРЮЛ отсутствует. Ранее исполнительный директор Sherp Ярослав Пригара в интервью изданию Flow говорил, что основной завод компании c конструкторским бюро расположен в Киеве.

Основной рынок для вездеходов — Северная Америка, куда российскому заводу, согласно лицензии, поставки запрещены.

Помимо США и Канады, украинские машины поставляются в страны Европы, Южной Америки, Азии и Ближнего Востока, где востребованы как у частных покупателей, так и у полицейских, спасателей и военных.

За считанные годы с момента создания вездеход Sherp приобрел культовый статус у любителей внедорожных приключений. В частности, несколькими такими машинами владеет американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст, который приобрел их для своего ранчо.

Российский завод «Шерп» подчеркивает, что и ранее поставляли машины на экспорт по заказам организаций и частных лиц.

«Будем прорабатывать любые возможности экспорта, исходя из складывающихся экономических и политических реалий»,

— сообщил Эдуард Павлов.

Как Sherp ушел из России

Создатель Sherp — российский инженер Алексей Гарагашьян. Все ключевые изобретения, узлы и дизайн снегоболотохода были созданы изобретателем еще на прототипе, который он построил для своих путешествий. В беседе с украинскими СМИ Школьник признавался, что в одной из экспедиций по России он случайно опробовал машину, и был поражен ее возможностями, после чего предложил сотрудничество Гарагашьяну.

«В 2012 году мой вездеход купил украинский бизнесмен Владимир Школьник и предложил мне сотрудничество: ООО, АО, и др. Предлагал переехать в Киев. Я изобретатель, а не предприниматель. Кроме того, мне всегда хотелось, чтобы мои разработки производились в России и переезжать в Киев из Санкт-Петербурга я не собирался, — вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» Гарагашьян. —

По заключенному мной с производителями вездеходов Sherp договору о сотрудничестве, я предоставил им право на некоторые свои разработки за авторское вознаграждение, на которые Sherp оформил свои патенты».

Впрочем, самому Алексею Гарагашьяну впоследствии пришлось отбиваться в судах от исков компании Школьника, чтобы отстоять свое право на производство уже своей новой машины в России.

«Sherp нападал – я защищался. В результате были подписаны мировые соглашения по судебным делам и наши пути с производителями вездеходов Sherp окончательно разошлись», — отметил собеседник.

Теперь изобретатель намерен приступить к созданию собственных вездеходов на промышленном уровне.

«Для меня, как конструктора и изобретателя, вездеходы Sherp — давно пройденный этап. Мной уже разработаны новые модели вездеходов и шин, более актуальные для настоящего и будущего. Их серийное производство в настоящее время готовится несколькими российскими производителями», — отметил Алексей Гарагашьян.

Можно ли российский Sherp продавать за рубежом

Патентная защита изделий осуществляется по территориальному принципу, причем факт продажи товара в стране не означает, что он там запатентован, отмечает старший партнер, руководитель практики компании «Ваш патент» Алексей Робинов.

«В тех странах, где у украинского правообладателя нет патента, любое лицо может продавать эту продукцию. В тех странах, где есть – да, конечно, он может запрещать», — объясняет Робинов «Газете.Ru». – Ситуацию нужно смотреть по каждой стране».

Sherp представляет собой уникальную машину абсолютной проходимости,

которая прежде всего приспособлена для экстремальных путешествий, с точки зрения полезного использования, в том числе, для перевозки грузов, ее возможности ограничены, считает обозреватель «Авторевю» Константин Сорокин.

«Шерпу» довольно много лет, у него уже появилось много клонов и разновидностей. Если мы рассматриваем теорию езды по бездорожью, то это идеальная конструкция,

— говорит Сорокин «Газете.Ru». – Алексей Гарагашьян, который придумал эту машину, делал ее для себя и только для того, чтобы кататься по бездорожью, а не возить грузы».

По идеологии это максимально облегченная и компактная машина, для груза там нет места – и с точки зрения ее практического использования, к примеру, в условиях Севера, это существенный недостаток, полагает он.

В украинской компании Sherp на вопросы «Газеты.Ru» не ответили.