Лопнула рессора, заклинил мотор. Какие болячки появляются у Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 – один из самых популярных пикапов на вторичном рынке. Владелец такого автомобиля, прошедшего почти 370 тыс. километров, рассказал «Газете.Ru» о своей машине и поделился опытом преодоления проблем при ее эксплуатации.

Свой L200 руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства (КШВВМ), автогонщик Олег Шатов приобрел в 2009 году. Он с сыном постоянно участвует в различных соревнованиях на треках. Для буксировки прицепа-автовоза с гоночным автомобилем, перевозки комплектов резины, запчастей и оборудования ему был необходим именно пикап.

Грузовичок Nissan NP300, который продавался в то время, показался инструктору контраварийного вождения слушком тесным и откровенно устаревшим. Близнецы Ford Ranger и Mazda BT стоили дороже, поэтому он остановился на Mitsubishi L200. Тем более, что дилер предложил неплохую скидку на машину 2008 года выпуска. 13 лет назад Олег заплатил 778 тыс. рублей за пикап со 136-сильным турбодизелем, пятиступенчатой механикой и полноприводной трансмиссией Easy Select без межосевого дифференциала.

В комплектации Invite+ машина включала две подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподьемники и противотуманные фары.

close 100% Олег Шатов

По словам автовладельца, как минимум до окончания гарантии он планировал обслуживать свой пикап у официального дилера. Однако уже после второго ТО он изменил свое решение, увидев своими глазами работу автомехаников.

«После замены масла слесарь прикрутил абсолютно сухой фильтр, не удосужившись залить в него хоть немного масла, завел мотор, да еще и газу добавил!

В итоге несколько секунд двигатель и турбина работали всухую»,

— вспоминает Шатов.

Решив, что при таком подходе к техобслуживанию мотор долго не прослужит, автомобилист решил проводить ТО и ремонтировать машину самостоятельно, а в случае необходимости — просить помощи у механиков гоночной команды. Тем более, что масло, которое подходит для его L200, команде предоставляют спонсоры. В итоге для планового обслуживания (раз в 10 тыс. км) руководитель контраварийной школы приобретает только фильтры и другие расходники – они обходятся ему в 1,5-2 тыс. рублей.

По словам Шатова, из-за частой буксировки тяжелого прицепа, на пикапе быстро изнашиваются тормозные колодки. Их приходится менять каждые 30-35 тыс. км, а комплект обходится в 3-4 тыс. рублей. Заводские передние тормозные диски (около 10 тыс. рублей) были заменены, когда пробег автомобиля перевалил за 100 тыс. км. В следующий раз их пришлось поменять еще через 150 тыс. км. За 13 лет задние колодки менялись два раза,

а новые барабаны были установлены на машину при пробеге в 300 тыс. км.

На 90 тыс. км у L200 загудели передние ступичные подшипники. Их замена обошлась владельцу в 12 тыс. рублей. Еще 6-8 тыс. руб. ему пришлось отдать за новые передние стоики амортизаторов – у автомобиля началась раскачка.

Серьезные неполадки с пикапом началась, когда показания одометра перевалили за отметку в 170 тыс. км.

По словам Олега, когда он пересекал уральские горы, в двигателе появился посторонний шум и вибрации.

«Аккуратно доехал до Казани, загнал машину в сервис.

Когда снял кожух ГРМ, понял, что сильно рисковал остаться где-нибудь на Урале:

порвался ремень балансирных валов двигателя. До сих пор не понимаю, как при этом остался цел сам ремень ГРМ», — вспоминает он.

Новые ремни и ролики обошлись ему примерно в 6 тыс. рублей.

Через пару месяцев после этого ремонта Mitsubishi L200 неожиданно стал глохнуть при резком нажатии на педаль акселератора и с трудом разгонялся до 50-60 км/ч. Как оказалось, вышел из строя клапан регулятора давления в топливной магистрали. За новую деталь автовладелец заплатил около 4 тыс. рублей. Однако вскоре вновь появились те же симптомы: на этот раз проблема возникла в клапане ТНВД. Ее удалось решить промывкой самого клапана в растворителе, отметил владелец машины.

Несмотря на постоянную буксировку тяжелого прицепа, за 13 лет эксплуатации сцепление на автомобиле поменяли только один раз, когда на одометре было чуть больше 150 тыс. км. В ближайшее время его снова придется менять, предполагает хозяин пикапа.

Примерно на 180-200 тыс. км пробега Шатов заметил, что руль начал тяжелее вращаться, а в дальнейшем его стало даже подклинивать.

Выяснилось, что износились крестовины рулевого вала.

«Деталь копеечная, стоит около 500 рублей. Но провозились с ее заменой полдня: к ней не подобраться», — отмечает автовладелец.

В ходе ремонта обнаружилась и другая поломка: лопнули коренные листы в рессорах заднего моста. По словам автовладельца, в 2017 году за оригинальную рессору просили около 16 тыс. рублей. Неоригинальная стоила в два раза дешевле. Однако Олег нашел фирму, которая производит рессоры на заказ. Он решил не менять весь пакет в сборе, а купил лишь лопнувшие коренные листы. Это обошлось ему в 4 тыс. рублей.

close 100% Олег Шатов

Два года назад,

когда пробег пикапа приближался к 300 тыс. км, порвался ремень ГРМ. В итоге погнулись клапана, повредились поршни и распредвал.

Олег решил не ремонтировать заклинивший мотор, а поменять его.

«Нашел в интернете такой же L200 после аварии. Купил его в качестве своеобразного донора за 300 тыс. рублей. Зато теперь у меня есть практический любая деталь на замену», — рассказал он.

Помимо двигателя, Олег поменял на своем пикапе и оба моста и коробку передач (до этого из-за сломавшейся вилки в муфте перестал подключаться передний мост).

На десятом году эксплуатации, владелец полностью перекрасил свой пикап. При пробеге в 250 тыс. км кузов машины покрылся многочисленными сколами и царапинами, которые стали ржаветь.

Свой L200 Шатов решил покрасить не обычной автомобильной эмалью, а специальным полимерным составом, который защищает кузов от царапин и сколов. Этот состав, который выступал в качестве главного приза в одном из соревнований, ему подарил знакомый автогонщик. За полную перекраску пикапа Шатов отдал 40 тыс. рублей. По его словам,

за три года, которые прошли после покраски, на автомобиле не появилось ни одного скола.

close 100% Олег Шатов

Семь лет назад руководителю КШВВМ надоело каждый раз после снегопада заказывать трактор для расчистки от снега площадки, где проходят занятия по контраварийному вождению. Он заказал съёмный отвал на свой пикап, и стал использовать свой Mitsubishi L200 в качеств снегоуборочной техники.

«Теперь не надо ждать, пока приедет трактор, переносить занятия. Я сам за пару часов спокойно расчищаю площадку», — заявил Шатов.

Больше всего нареканий у автовладельца вызывают сиденья на L200. По его словам, они за три-четыре года продавились и потеряли форму.

Из-за этого при поездках на длинные расстояния начинает затекать и ныть спина. Есть претензии и к качеству обшивки кресел – около года назад на водительском сиденье она разошлось по шву. Кроме того, он жалуется на слабые по сравнению с современными автомобилями фары пикапа.

close 100% Олег Шатов

В плюсы автомобиля Шатов записал хорошую «тяговитость мотора», которая позволяет без труда буксировать тяжелый прицеп-автовоз даже на горных дорогах. Кроме того, он отметил небольшой расход топлива: по трассе даже с прицепом L200 потребляет не больше 13 литров солярки.

«Несмотря на свой почтенный возраст и пробег почти в 370 тыс. км, мой «Лелик» со своими задачами сплавляется и в целом меня устраивает. Менять его я пока не планирую», — заявил Олег.