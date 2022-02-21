«Подвела российская команда»: почему Didi уходит с рынка такси

Китайский агрегатор такси Didi покидает рынки России и Казахстана — в компании на данный момент не видят экономических перспектив, но не исключают возвращения через некоторое время. В то же время опрошенные «Газетой.Ru» эксперты рынка указывают на конкретные просчеты российской команды агрегатора и финансовые проблемы головного офиса — первая могла ввести в заблуждение китайских инвесторов, а вторые не смогли найти «доступных» денег на развитие бизнеса в России.

Крупнейший китайский таксомоторный агрегатор Didi Chuxing появился на рынке России в июле 2020 года, открыв офис в Казани. Уже спустя три месяца география присутствия компании расширилась до 15 населенных пунктов,

включая такие города, как Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Курск, Липецк, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула и другие.

В понедельник 21 февраля китайская компания объявила о том, что с 4-го марта завершает свою работу в России и Казахстане. Аналогичные уведомления получили таксисты и таксомоторные компании, сотрудничающие с сервисом.

В Didi свое решение называют результатом тщательного анализа рынка и опыта работы в России за полтора года.

«В конечном итоге DiDi принимает решения о том, в какие рынки инвестировать, основываясь на расчете, где мы сможем добиться наилучших результатов для наших пользователей и партнеров. К сожалению, мы не видим, что в краткосрочной перспективе сможем это сделать здесь», — рассказала «Газете.Ru» PR-директор Didi в России Ирина Гущина.

Собеседница подчеркнула, что нынешнее прекращение работы отнюдь не означает, что в будущем компания ее не возобновит.

«Несмотря на то, что DiDi все время ищет и анализирует возможности роста и развития сервисов там, где они могут быть востребованы,

мы не исключаем возможности возвращения в Россию»,

— отметила Гущина, подчеркнув, что сейчас и в краткосрочной перспективе таких планов нет.

Иная информация о причинах ухода Didi у председателя координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрея Попкова. Ссылаясь на инсайдерские данные из самой компании, он утверждает, что российское руководство агрегатора ввело в заблуждение китайских инвесторов, которые не в должной мере понимали ситуацию на рынке РФ.

«Их [Didi] подвела российская команда. Он набрали туда бывших сотрудников, скажем так, одного известного российского агрегатора.

Последних тот агрегатор выгнал.

В общем они наобещали этим китайцам очень много, сами назначили себе огромные зарплаты, а по факту ничего путного не делали. Связались не с теми, одним словом», — рассказал «Газете.Ru» Андрей Попков.

Собеседник убежден, что та модель бизнеса, которая была выбрана Didi в России, включая активный демпинг на рынке, способствовала существенным расходам компании. По данным базы СПАРК, чистый убыток российской фирмы ООО «Диди Мобилити Рус» (по российской системе бухгалтерской отчетности) за 2020 год составил 703,4 млн рублей при обороте в 183 тыс. рублей. Финансовую отчетность за 2021 год компания еще не предоставила.

Другого мнения относительно судьбы китайского сервиса в России придерживается координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, сразу несколько причин стали основой провала компании. Так, Didi не смогла сформировать у российского потребителя устойчивую привычку выбирать услуги этого сервиса.

«По данным психологов, на формирование такой потребительской привычки уходит от восьми месяцев до года. Это означает, что все это время Didi фактически должна были спонсировать поездки российских клиентов:

мало того, что не брать комиссию с таксиста, так еще и частично оплачивать заказ»,

— объясняет в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Синих ведерок».

По оценкам Шкуматова, для формирования такой привычки китайцам нужно было инвестировать в российский бизнес порядка $1 млрд. Обычно для компаний уровня Didi это не проблема, но именно с этим сервисом недавно произошла ситуация, которая могла стать второй причиной нынешних событий. В конце 2021 года DiDi Global произвела делистинг c Нью-Йоркской фондовой биржи, перераспределив акции в Гонконге.

«Для инвесторов американская биржа – это доступ к очень «дешевым» деньгам. Далее мы совмещаем второе с первым:

денег для вложения в российский рынок нет, соответственно как только доступ к рынку капитала закрылся, пропали средства для оплаты формирования привычки у россиян выбирать этот сервис»,

— подытожил Шкуматов.

Ранее источники «Газеты.Ru» на рынке транспорта сообщали, что у Didi возникли проблемы с выходом на самый крупный региональный российский рынок такси – в столичную агломерацию.