Ободрало краску, стучит подвеска: стоит ли брать Renault Duster с пробегом

Renault Duster — один из самых популярных кроссоверов на вторичным рынке. Хозяин такого автомобиля с пробегом в 140 тыс. километров рассказал «Газете.Ru» о застучавшей подвеске, слабой защите кузова от камней и проблемах с электрикой машины.

Свой Renault Duster менеджер по туристическим проектам Дмитрий Прохоров приобрел в 2013 году. При выборе машины главным условием для автомобилиста было наличие полного привода: по работе ему часто приходится съезжать с асфальтированных дорог. Девять лет назад за франко-румынский кроссовер с 1,6-литровым мотором мощностью 102 лошадиные силы и 6-ступенчатой механикой он отдал в кассу автосалона 740 тыс. рублей. Оснащение было довольно простое: передние электростеклоподъемники, кондиционер и простая аудиосистема без мультимедиа.

На ТО к официальному дилеру владелец автомобиля ездил только пару раз. Затем он решил не переплачивать и стал обслуживать машину в неавторизованном техцентре.

«Масло и фильтры меняю каждые 15 тыс. километров, как предписано в сервисной книжке. В среднем техобслуживание обходится в 7-8 тыс. рублей», — рассказал Прохоров.

За девять лет эксплуатации при пробеге в 60 и 120 тыс. километров на Duster был заменен ремень

газораспределительного механизма и натяжные ролики.

Эти операции обошлись владельцу в 13 и 15 тыс. рублей соответственно. Причем официальный дилер эти работы оценил почти в два раза дороже, отметил собеседник.

Для профилактики хозяин автомобиля через каждые 30 тыс. километров меняет свечи зажигания. Он старается покупать самые простые свечи, из тех, что рекомендованы автопроизводителем. Комплект обходится в 1,5-2 тыс. рублей.

close 100% Дмитрий Прохоров

На третьем году эксплуатации, когда пробег составлял около 50 тыс. км, были заменены тормозные колодки. Одновременно пришлось поменять и сами диски, установленные еще на заводе: металл, из которого они были сделаны, оказался слишком мягким и на деталях образовались глубокие борозды. За запчасти и работу Дмитрий отдал около 10 тыс. рублей. В следующий раз комплект передних колодок заменили еще примерно через 50 тыс. километров — комплект обошелся в 2 тыс. рублей.

По словам автовладельца, за девять лет эксплуатации задние тормозные механизмы (на Renault Duster сзади установлены барабаны) вообще не трогал.

«Регулярно проверяю их — и колодки, и барабаны до сих пор в рабочем состоянии», — подчеркнул Прохоров.

Примерно на 100-110 тыс. пробега у Renault Dustеr застучала подвеска. Диагностика в техцентре показала, что разбились передние стойки стабилизатора и сайлент-блоки.

Запчасти Дмитрий приобрел за 5-6 тыс. рублей, примерно в 3-4 тыс. рублей обошлась работа по ремонту ходовой.

Буквально неделю назад автовладелец заметил, что в передней подвеске снова появились стуки и хрусты. Он подозревает, что вышли из строя стойки амортизаторов.

«На днях заеду в автосервис. Если проблема только в них, то рассчитываю уложиться максимум в 10 тыс. руб. Сами стойки стоят по 3-4 тыс. руб., работа еще примерно в 2-3 тыс. обойдется», — отмечает автовладелец.

Кроме того, недавно он заметил подтеки масла из заднего моста кроссовера. Скорее всего, износился сальник карданного вала, считает он.

close 100% Дмитрий Прохоров

Слабым местом Duster хозяин называет разъем прикуривателя. По его словам, стоит подключить компрессор для подкачки шин, как тут же перегорает предохранитель. Причем это происходит независимо от мощности электронасоса.

«Ради эксперимента пробовал разные компрессоры. Результат один и тот же — предохранитель моментально сгорает», — рассказывает автомобилист.

Еще в автосалоне дилер установил на кроссовер дополнительные светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они перестали работать через пару лет. Как оказалось, слесари дилерского центра не изолировали клеммы от влаги и химических регентов. В результате контакты и проводка просто сгнили. Владельцу пришлось отдать около 2 тыс. рублей за замену блока управления ДХО и новые провода. После ремонта дополнительная светотехника работает без нареканий.

А вот штатные фары машины Дмитрий планирует заменить в ближайшее время. По его словам, пластиковые рассеиватели очень быстро покрылись царапинами и помутнели. В итоге фары стали освещать заметно хуже, а их полировка уже не помогает, отметил он.

close 100% Дмитрий Прохоров

Владелец Renault Duster сожалеет, что сразу не установил на кроссовер передние брызговики. По его словам, уже через 2-3 года эксплуатации машины камни, летящие из-под передних колес, практически полностью содрали краску на порогах и нижней части задних арок.

«Там уже давно голый металл, но ржавчины пока невидно. Хорошо, что кузов оцинкован», — подчеркнул Прохоров.

Дмитрий жалуется на плохую динамику автомобиля. По его словам, 102 лошадиные силы — маловато для достаточно тяжелого паркетника. Приходится долго выбирать момент для обгона, чтобы безопасно завершить маневр: тяги мотора не хватает для резкого ускорения. Однако недостаток мощности компенсируется приемлемым расходом горючего: на 100 км машина потребляет в среднем 7-8 литров 95-го бензина.

Существенным недостатком Duster его владелец называет скромные размеры багажника. Несмотря на приличные габариты самого автомобиля, его грузовой отсек похвастать вместительностью не может.

«Он высоко расположен и сам по себе маловат. Когда едем всей семьей на дачу, часть вещей приходится класть в салон или забивать багажник под крышу», — рассказал Дмитрий.

Но все эти недостатки с лихвой компенсируются проходимостью автомобиля. За девять лет собеседнику ни разу не приходилось просить кого-то о помощи на бездорожье.

«Зимой на даче передним бампером сугробы раздвигаю. Несколько раз пришлось по глубокой размытой колее в лесу ехать, нигде не застрял», — отметил он.

В перспективе Дмитрий все же намерен поменять свой автомобиль. Ему уже не хватает современных автомобильных функций вроде CarPlay и AndroidAuto, которых нет на его машине. Он уже давно присматривается к новому поколению Renault Duster.

«Если получится убедить папу, которого нынешний автомобиль всем устраивает, скорее всего, буду покупать именно эту машину», — резюмировал автовладелец.