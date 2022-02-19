Чем грозит пассажиру такси плохая оценка от водителя

Рейтинг пассажира такси, выставляемый ему водителями, учитывается при разборе конфликтных ситуаций и только в исключительных случаях может привести к его блокировке в системе, рассказали «Газете.Ru» представители агрегаторов такси. Компаниям, предоставляющим такие услуги, важен поток клиентов, и они закрывают глаза на их низкий рейтинг из-за плохого поведения, возражают представители отрасли и эксперты.

При выставлении оценок пассажирам водители обращают внимание на пунктуальность, вежливость и место подачи автомобиля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекс Go» (предоставляет сервисы такси, каршеринга и доставки).

«Водители ценят аккуратное обращение с салоном и кузовом машины, например, аккуратное закрытие дверей. Если пользователь выбирает подходящие для остановки места, избегая шлагбаумов, закрытых территорий, — то, скорее всего, это высоко оценят», — подчеркивают в «Яндекс Go».

— Мы не блокируем пользователей за низкий рейтинг, он не влияет на скорость подачи автомобиля и стоимость поездки».

Рейтинг может стать дополнительным источником информации для службы поддержки, — пока это основное направление использования этих данных, уточнили в «Яндекс Go».

В компании «Ситимобил» сообщили «Газете.Ru» что рейтинг пассажира учитывается при внутреннем расследовании конфликтов и нештатных ситуаций.

«Если случается какая-то неприятная ситуация, то мы смотрим на рейтинг пользователя для того, чтобы принять решение о том, как ее разрешить.

Однако сам рейтинг никак не влияет, например, на стоимость поездки или доступность водителей-партнеров, готовых ее совершить», — подчеркивают в «Ситимобиле».

В отличие от «Яндекса», показывающего водителям и пассажирам такси рейтинги друг друга с 2020 года, «Ситимобил» пока не демонстрирует таксистам и клиентам их взаимные оценки.

«Обновленная версия рейтинга сейчас находится в разработке. Сроки пока не можем обозначить», — обещают в «Ситимобиле».

Рейтинг пассажира пока недоступен для водителей и в сервисе заказа такси «Максим», однако беспроблемные клиенты, которые часто пользуются его услугами, помечаются для таксистов в приложении специальным значком и могут ожидать более быстрой подачи машины.

Система такси «Максим» настроена таким образом, чтобы вступившие в конфликт пассажир и водитель не встречались на заказах сервиса в будущем, но доступ к услугам на практике ограничивается крайне редко, рассказали «Газете.Ru» в компании.

«Пассажиру могут ограничить доступ к услугам, например за причинение умышленного вреда водителю, за мошенничество (попытки обманным путем получить деньги от водителя), за систематическую неоплату поездок и в некоторых других случаях»,

— сообщили в пресс-службе «Такси Максим».

Агрегаторы такси не заинтересованы в том, чтобы ограничивать доступ к сервисам даже для клиентов с низким рейтингом, поскольку они приносят компаниям деньги, отмечают представители отрасли.

«Практической пользы от рейтингов пассажира водители не ощущают. По идее, рейтинг сделан для того, чтобы дать водителю понять, что он влияет на пассажира. Но бизнес такси устроен так, что благоприятные условия создаются для пассажира, поскольку он платит деньги», — говорит «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

При этом низкий рейтинг самого таксиста приводит к тому, что ему предлагаются невыгодные заказы, водитель может быть оштрафован и даже отключен от агрегатора, добавляет он. Основными нарушениями, за которые водители ставят пассажирам низкие оценки, представитель профсоюза называет проезд в нетрезвом состоянии, неадекватное поведение и попытки диктовать маршрут вразрез с показаниями навигатора.

«Я не слышал о том, чтобы агрегаторы блокировали каких-либо пассажиров. Даже если это и произойдет, человек сменит аккаунт и снова скачает то же самое приложение. Да и агрегатору это не нужно – ему нужны транзакции»,— считает Попков.

Низкий рейтинг пассажира в приложении для заказа такси чаще всего не грозит ему какими-либо препятствиями в пользовании сервисом, уверен основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«Отключить пассажира агрегатор может, но в случае очень большого скандала, когда эта история выплыла в медиапространство или пассажир совершил преступление,

— говорит Максимов «Газете.Ru». – На деле же у меня есть пример: пассажир с очень низким рейтингом 3,53, которого никто не отключает. А водителю, который не принял у него заказ, понизили показатель активности».

С другой стороны, низкий рейтинг пассажира не всегда говорит о том, что с клиентом будут проблемы, добавляет Максимов. Водители при этом страдают от того, что пассажиры часто оценивают не качество самой поездки и работу таксиста, а выставляют низкие баллы в случае нестабильной работы приложения или долгого ожидания машины, указывает он.

«Система взаимного рейтингования в целом полезна и правильна, поскольку неадекватных пассажиров достаточно много, особенно в такси эконом-класса, — говорит «Газете.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

– Но вся проблема в том, что у ведущих агрегаторов водитель не может отказаться от заказов без последствий для себя».

Положительным примером в этом отношении служит агрегатор inDriver, в котором водитель видит не только рейтинг клиента, но и поясняющие комментарии к предыдущим оценкам, однако лидеры рынка вряд ли введут такую систему, сомневается Шкуматов.