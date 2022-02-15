Киргизский электрокар не может попасть в Россию из-за отсутствия документов

Родоначальник киргизского национального автопрома, компания Kami Motors из Бишкека не может завершить процесс сертификации электрического грузовика Kami Nimble, несмотря на первоначальные планы начать продажи товарных экземпляров в ноябре 2021 года. Из-за отсутствия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на машину старт ее продаж невозможен на внешних рынках, в том числе в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании Kami Motors.
«Машина сейчас находится на аттестации на получение одобрения типа транспортного средства в Белоруссии. Когда завершится процесс, пока не могу сказать, там же каждая деталь испытывается», — рассказал представитель Kami Motors Рискельди Аскаров.
Грузовик KAMI Nimblekami.kg
По его словам, процесс сертификации начался в прошлом году и затянулся в том числе из-за пандемийных ограничений и наступления зимнего сезона, не позволяющего проводить тесты тормозной системы. На вопросы о возможных технических сложностях в процессе испытаний и мерах по их устранению представитель компании ответить затруднился.
На данный момент грузовик произведен в нескольких экземплярах для сертификационных испытаний, уточнил он.
Ранее Kami Motors планировала собрать первые 100 экземпляров Nimble уже в ноябре 2021 года, говорил «Газете.Ru» в августе представитель компании. Сейчас в качестве крайнего срока, в который фирма обещает передать 100 машин заказчикам, на официальном сайте Kami Motors указано 31 декабря 2022 года.
Kami Motors планировала осенью прошлого года начать продажи Nimble в двух городах Киргизии – Бишкеке и Оше, а затем выйти на рынки Казахстана и России. Эти планы также пока не осуществлены.
«Пока ОТТС не получен, производить машину нельзя – то же самое и с дилерскими центрами. Я могу с уверенностью сказать, что в этом году мы начнем производство»,
— заключил Аскаров.
Компания Kami Motors была основана в Бишкеке весной 2020 года. Электрический развозной грузовик Kami Nimble – ее первый продукт. Согласно техническим характеристикам модели, на Nimble установлен электрический двигатель Shinegle китайского производства с максимальной мощностью 15 кВт (менее 20 л.с.), который питается от литий-железо-фосфатной батареи. Запас хода электрокара составляет 110 км, а заряжается он от бытовой электросети напряжением 220 В.
Среди основных достоинств своего электромобиля создатели называют широкую унификацию с моделями Lada — по словам разработчиков, 95% его деталей взаимозаменяемы с машинами «АвтоВАЗа»
В случае успешного завершения сертификации в Белоруссии и получения ОТТС, Nimble можно будет продавать на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
При этом формально Nimble относится не к автомобилям, а к квадрициклам категории L7 – такие транспортные средства можно эксплуатировать на дорогах общего пользования, регистрировать в ГИБДД и управлять ими с водительским удостоверением категории B1 (легкие грузовики массой до 3,5 т) – в отличие от квадроциклов с органами управления мотоциклетного типа, которые регистрируются в Гостехнадзоре.
Сертификационные требования к таким машинам гораздо менее жесткие, чем к автомобилям – в частности, на них не требуется устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» для оповещения экстренных служб в случае ДТП.
С инженерной точки зрения в создании такого транспортного средства нет ничего сложного, однако его рыночная востребованность остается под вопросом, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
«Процесс сертификации квадрициклов гораздо проще, чем у автомобилей или легких коммерческих грузовиков, поэтому ссылки на затянувшийся процесс сертификации из-за карантина или зимы выглядят как отговорки, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru». — Такое транспортное средство, как Kami Nimble, имеет право на существование. Неплохо, если этот проект все же окажется успешным».
Основа для такого транспортного средства стоит в Китае вместе с аккумулятором $3,5-4 тыс.,
добавляет эксперт, изготовить для него пространственный кузов из труб прямоугольного сечения и обшивку из композитных или пластиковых панелей также несложно.
«Вопрос, в каком качестве Nimble может быть востребован на рынке. В качестве развозного транспортного средства для крупных складских комплексов определенный шанс есть, однако на дорогах общего пользования — это, как говорится, до первого ДТП», — подытоживает Бургазлиев.
Пространство для подобных стартапов на рынке в настоящее время есть, полагает руководитель департамента эксплуатации транспорта и развития транспортной инфраструктуры «Почты России» Евгений Антоник.
«В контексте сегодняшней «зеленой» повестки использование электрокаров и других аналогичных технологий востребовано многими компаниями,
— говорит Антоник «Газете.Ru». — На сегодняшний день производство коммерческих электромобилей в России только набирает обороты, и мы с интересом изучаем рынок и открыты к сотрудничеству, как с российскими производителями, так и с компаниями из стран ЕАЭС».