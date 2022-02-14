Не дошло — не плати. Как изменится доставка «писем-счастья»

В Госдуму внесен законопроект, меняющий правила извещения автомобилистов о штрафах за нарушение ПДД. Согласно документу, водитель, не получивший на почте уведомление, будет считаться неизвещенным. Соответственно, до того момента, пока ему не сообщат о нарушении другим способом, платить автовладелец ничего не должен. Новый механизм будет корректно работать только при соблюдении определенных условий, предупреждают эксперты.

Водитель, не получивший по почте извещение о штрафе за нарушение ПДД, должен быть проинформирован о нем другим способом. Это предусмотрено поправками в ст. 28.6 КоАП, которые внесены на рассмотрение Госдумы фракцией ЛДПР. Соответствующий законопроект зарегистрирован в понедельник, 14 февраля, на официальном правовом портале нижней палаты парламента.

Если отправителю вернутся копии постановления на бумажном носителе, направленного по почте (за исключением отказа получателя), информация о вынесении такого постановления должна быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, говорится в тексте документа.

Законопроект называет альтернативные способы оповещения автомобилиста о штрафе ГИБДД — при помощи

«стационарной и подвижной радиотелефонной связи, телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, включая региональные порталы государственных и муниципальных услуг».

По словам соавтора законопроекта депутата Госдумы Ярослава Нилова, новые правила позволят автомобилистам отстаивать свои права, несмотря на сбои при рассылке оповещений о штрафах, выписанных на основе данных с камер фото-видеофиксаций нарушений ПДД.

«Если извещение не дошло до владельца автомобиля по независящим от него причинам и вернулось отправителю, то он не будет считаться уведомленным о штрафе.

В этом случае извещение должно быть направлено ему другим способом – например, через Госуслуги. Порядок и механизм альтернативных способов извещения должен быть определен правительством РФ», — отметил Нилов в беседе с «Газетой.Ru».

Недавние изменения в законодательстве, которые касаются механизма извещения водителей о штрафах, полностью решить проблему с привлечением к ответственности автомобилистов не смогли, добавил депутат. С 1 сентября прошлого года автомобилисты получили возможность выбирать, в каком виде получать извещения о штрафах с камер ГИБДД и прочих ведомств. К традиционному способу информирования при помощи Почты России добавился вариант получать оповещения на портале Госуслуг.

В Минцифры (курирует портал Госуслуг) изучают возможность введения новых механизмов извещения водителей о штрафах за нарушения ПДД, но сейчас никаких конкретных решений по этому поводу нет, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Четкие правила

Информирование автомобилистов о штрафах через Госуслуги несильно уменьшило число водителей, которые из-за различных сбоев системы несвоевременно получили информацию о своем штрафе, отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, нередко автомобилисты узнают, что за ними числится какой-то штраф, лишь получив извещение от судебных приставов о списании денег со счета.

«Нередки случаи, когда информации о штрафах нет ни на Госуслугах, ни в других приложениях – она просто отсутствует.

Формально такой автомобилист все равно считается неплательщиком и против него может быть возбуждено исполнительное производство», — подчеркнул эксперт.

Наиболее остро проблема стоит в отношении штрафов за нарушения ПДД, которые были выписаны сотрудниками административных инспекций, добавил Шкуматов.

По действующим правилам, если автомобилист не получил извещение о штрафе и оно вернулось отправителю, водитель все равно считается оповещенным, объяснил юрист Сергей Смирнов. В этом случае спустя 70 суток после составления постановления о привлечении к административной ответственности дело передается в службу судебных приставов, подчеркнул он.

«Приставам все равно, был водитель должным образом извещен о штрафе или нет.

По факту несвоевременной оплаты они возбуждают исполнительное производство, в рамках которого вправе списать задолженность вместе с исполнительским сбором или наложить арест на имущество должника», — заявил Смирнов.

Предложенные изменения не отменяют обязанность водителя отплатить штраф после того, как он о нем узнает, либо обжаловать постановление в случае несогласия, отметил адвокат московской коллегии «Князев и партнеры» Антон Лелявский. По его словам, новые правила позволят избежать ситуаций, когда автомобилиста, который по каким-либо причинам не знает о штрафе, признают неплательщиком и возбуждают против него исполнительное производство. После принятия поправок в законодательстве появятся дополнительные обязательные требования, при которых водитель будет считаться извещенным о штрафе.

«Если эти условия не будут выполнены, автомобилист не сможет быть признан извещенным о штрафе.

В этом случае передавать материалы об его неоплате судебным приставам и возбуждать в отношении такого водителя исполнительное производство будет нельзя», — заявил «Газете.Ru» адвокат.

Предложенные изменения смогут работать, только если будет четко приписан механизм дополнительного оповещения автовладельцев о полученных ими штрафах и установлены сроки для таких уведомлений, уверен он. В противном случае нарушители получат возможность затягивать время, отведенное законом на рассмотрение дел о нарушении ПДД, и уходить от ответственности, добавил юрист. Такие водители будут ссылаться на то, что их якобы не известили о штрафе, предположил Лелявский.