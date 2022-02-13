15-летний Mitsubishi Lancer: рассыпался подрамник, загорелось колесо

Среди автомобилистов ходят легенды о надежности Mitsubishi Lancer девятого поколения, а о героях не принято говорить плохо. Хозяйка японского седана с пробегом в 180 тыс. километров рассказала «Газете.Ru», что за 13 лет владения машина преподнесла ей немало неприятных сюрпризов. Но менять она ее все равно не будет.

О приобретении личного автомобиля москвичка Екатерина Белоусова задумалась практически сразу после получения водительского удостоверения. Машина ей была нужна прежде всего для поездок на дачу. Каких-то особых предпочтений по маркам и моделям у будущей автомобилистки не было. По ее словам, основным критерием был бюджет, в который надо было уложиться.

«Как-то раз сосед случайно обмолвился, что планирует продавать свою машину. Я знала, как за автомобилем ухаживали — чуть ли не каждую пылинку с него сдували, видела своими глазами. Поэтому решила брать», — рассказала Екатерина о приобретении своего Mitsubishi Lancer.

Седан достался ей с пробегом чуть более 40 тыс. километров. По словам хозяйки, предыдущий владелец ездил на ней пару лет и все время обслуживал машину только у официального дилера. В 2009 году за Mitsubishi Lancer с 1,6-литровым двигателем, четырехступенчатым автоматом, кондиционером, электростеклоподъемниками и подогревом передних сидений Белоусова отдала 300 тыс. рублей.

В течение первых двух-трех лет после покупки, она, как и предыдущий собственник, ездила на техническое обслуживание к официальному дилеру. По словам автомобилистки, сервис сводился в основном к регламентным работам: замене масла, фильтров и свечей. Однако постоянный рост цен на услуги официалов заставил ее задуматься над сменой автомастерской.

close 100% Екатерина Белоусова

Во время поисков нового техцентра она столкнулась с предвзятым отношением механиков к женщинам за рулем и откровенным обманом с их стороны.

«По какой-то мелочи заехала в одну мастерскую.

Техники загнали автомобиль на подъемник и после диагностики заявили, что надо чуть ли не половину машины менять»,

— рассказала Екатерина.

Почуяв обман, девушка обратилась в другой техцентр, специалисты которого подтвердили ее подозрения. Большинство неисправностей, которые якобы обнаружили предыдущие механики, оказались лишь выдуманными. На память об обмане в багажнике машины остался подшипник задней ступицы, который она в поспешности купила по рекомендации недобросовестных сотрудников автомастерской.

Впрочем, проблемы с надежностью автомобиля со временем все же начались. Примерно на 80 тыс. километров развалилась подушка двигателя – ее замена в 2010 году обошлась примерно в 4 тыс. рублей. Прослужила она 70 тыс. км, и через десять лет, в 2020 году, за такую же операцию (пробег чуть более 150 тыс. километров) автомобилистке пришлось заплатить уже почти 7 тыс. рублей.

Достаточно серьезная поломка на Lancer произошла при пробеге примерно 100-110 тыс. По словам Екатерины,

прямо на ходу у машины неожиданно лопнул передний тормозной диск. От него практически отвалился кусок,

отметила она. Механики заявили, что еще при обслуживании у официального дилера при замене тормозных дисков (эта процедура в первый раз производилась на 75-80 тыс. километров) скорее всего была усыновлена бракованная деталь. Треснувший диск не был изношен, подчеркнула Екатерина.

При пробеге в 120 тыс. километров проржавел патрубок глушителя. Поскольку сам глушитель и катализатор были еще в нормальном состоянии, менять выхлопную систему автомобилистка не стала. За пару тысяч рублей механики заварили проржавевший кусок трубы, и автомобиль до сих пор ездит с этой заплаткой, отметила она.

Когда на одометре автомобиля было около 130 тыс. километров, начались стуки в передней подвеске – износились сайлентблоки и наконечники рулевых тяг. Кроме того, начал гудеть передний ступичный подшипник. Устранение этих неисправностей обошлось в общей сложности в 15 тыс. рублей.

Однако в ходе этого ремонта обнаружилась более серьезная и, как впоследствии оказалось, более дорогостоящая проблема. По словам автолюбительницы, ремонтируя переднюю подвеску, механики обнаружили, что

крепления подрамника двигателя сильно проржавели и практически лопнули.

«Позвонили из сервиса, сообщили, что его надо срочно менять. Сначала решила, что снова пытаются развести на деньги. Приехала в мастерскую, своими глазами увидела, что часть подрамника прогнила насквозь», — рассказала Екатерина.

За новую деталь и работы по ее замене она заплатила около 50 тыс. рублей.

А вот другая конструктивная особенность машины чуть не привела к пожару, отметила автомобилистка. В какой-то момент она почувствовала, что автомобиль стало тянуть в сторону, появился посторонний шум.

«Остановилась на обочине – заднее колесо уже дымится. Когда загоняли машину не эвакуатор, его вообще заклинило.

Пришлось вместо дачи ехать в автосервис», — рассказала Екатерина.

close 100% Екатерина Белоусова

Специалисты техцентра пояснили ей, что задние тормоза – проблемное место на Lancer. Направляющие суппортов плохо защищены от грязи и могут подклинивать. В результате тормозные колодки не отходят от диска и блокируют колесо.

После инцидента с заклинившим колесом при любом обращении в техцентр хозяйка машины теперь просит механиков проверить состояние задних тормозов и при необходимости смазать направляющие.

Другую проблему решить не удалось. Пару лет назад по непонятной причине перестала открываться и закрываться с кнопки центрального замка левая пассажирская дверь. В автосервисе уже несколько раз ее пытались ее отремонтировать, но безуспешно. По словам хозяйки машины, механики считают причиной неполадки сбой электроники, но обнаружить его не могут.

Практически сразу после покупки автомобиль Екатерины стал жертвой уличных хулиганов.

Кто-то поцарапал ключом ее и еще несколько припаркованных возле дома машин. Кузов и лакокрасочное покрытие Lancer оказалось крепким. По словам автомобилистки, она ничего не делала с царапиной, и за 13 лет она ржавчиной не покрылась. Небольшие следы коррозии есть лишь на рамках боковых стекол, отметила она.

Чья-то шалость заставила автомобилистку потратить 10 тыс. рублей на покупку и замену заднего стекла машины. Брошенная с балкона батарейка разбила его вдребезги.

К преимуществам своего Mitsubishi хозяйка относит удобные сиденья, простой, но эргономичный салон, а также простоту обслуживания.

close 100% Екатерина Белоусова

«Ночью в пути перегорела лампочка в фаре. Посмотрела, как ее менять в Интернете, и сама все сделала за 5 минут», — отметила москвичка.

Кроме того, несмотря на скромные внешние габариты, автомобиль обладает приличной вместимостью. По словам автомобилистки, при постоянных поездках на дачу ни разу не было случая, чтобы в машине не удалось что-то перевезти.

Расстраивает хозяйку седана лишь немалый расход горючего (около 10 литров 95-го бензина по трассе и почти 12 — по городу), а также невысокий клиренс и длинный передний свес. По словам Белоусовой, не сумев несколько раз выехать с парковки после снегопада, она купила небольшую лопату и теперь всегда держит ее в багажнике.

Продавать свой Lancer и присматривать себе новый автомобиль Екатерина не планирует. По ее словам, она уже привыкла к машине и не обращает внимания на мелкие поломки, которые не особо сказываются на ее бюджете.