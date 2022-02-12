Европейцы проигрывают: названы самые ненадежные машины на рынке

Маркетинговое агентство J.D. Power and Associates опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей. В 2022 году впервые за долгие годы сменился лидер списка — Lexus уступил корейской Kia. В аутсайдерах — Land Rover и Volvo, а Volkswagen и Audi продемонстрировали показатели ниже средних по рынку.

Согласно исследованию J.D. Power and Associates, наиболее проблемными показали себя автомобили Land Rover – в течение первых трех лет владения опрошенные агентством американские автовладельцы нашли у британских внедорожников 284 неисправности на каждые 100 машин. В прошлом году этот показатель составлял 244 — как и сейчаc, Land Rover также занимал последнее место в рейтинге.

Среди марок, представленных в том числе на российском рынке, низкие показатели удовлетворенности клиентов зафиксированы у Volvo

– по ним было выявлено в среднем 256 нареканий на 100 машин – это 30-е место из 33 марок, участвовавших в исследовании. При этом автомобили шведской марки по сравнению с 2021 годом переместились с 27-го места на 30-е.

Ниже среднего показателя по рынку (192 неисправности на 100 машин) выступили немецкие Volkswagen и Audi, японские Nissan и Infiniti, а также Subaru. Не преодолел эту отметку и Mercedes-Benz (195).

Серьезные изменения произошли и у лидеров списка – корейская Kia с прошлогоднего третьего места вышла в лидеры, опередив бренд Lexus, который лидировал в рейтинге J.D. Power долгие годы.

Он откатился сразу на шестую позицию, сразу после Toyota (159 и 158 проблем на 100 машин соответственно). На втором месте в США оказалась марка Buick (в нашей стране не представлена), третье и четвертое место за корейцами – это Hyundai и его люксовое подразделение Genesis.

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Согласно исследованию, владельцы автомобилей массового сегмента меньше жалуются на проблемы со своими машинами, чем владельцы автомобилей премиум-класса (190 против 204 обнаруженных проблем).

В J.D. Power это объясняют возросшим качеством сборки массовых автомобилей – по этому показателю они приблизились к автомобилям высокой ценовой категории.

Большое число нареканий в процессе эксплуатации вызывает работа медиасистем.

Автовладельцы в массовом порядке жалуются на некорректное распознавание голосовых команд, проблемы с подключением смартфонов, устаревшую встроенную навигацию и недостаточное количество разъемов USB для подключения гаджетов.

Для формирования рейтинга J.D. Power опрашивает около 30 тыс. автовладельцев по девяти основным составляющим, включая экстерьер, интерьер, сиденья, работу силового агрегата, ходовые качества, работу климатической системы, удобство пользования органами управления и дисплеями, функциями медиасистемы. Помимо этих аспектов, в 2022 году автовладельцы оценили также функциональность систем помощи при вождении.

На формирование рейтинга надежности на основе мнений автовладельцев оказывает влияние их субъективное восприятие, отмечают эксперты, кроме того, в дорогих машинах, насыщенных электроникой, потенциально проблемных точек неизбежно больше.

«Если система опроса существенно не менялась, можно предположить, что корейские марки действительно улучшили качество своих автомобилей, а японцы снизили, — говорит «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

– Однако стоит учитывать, что клиенты сейчас могут быть недовольны какими-то побочными вещами, ростом цен на запчасти и обслуживание, проблемами на рынке автомобилей. Текущая ситуация может влиять на их ответы».

Повышение качества автомобилей массового сегмента можно объяснить выравниванием качества автокомпонентов, применяемых для производства автомобилей, добавляет он. Уровень компонентной базы в мировом автопроме вырос – это касается основных узлов, с которыми при эксплуатации автомобиля могут возникнуть проблемы в первую очередь. Вместе с тем у премиум-марок есть свои «узкие места», проблемы, которые могут вызвать недовольство автовладельцев.

«Премиум – это прежде всего сложная электроника. В дорогом автомобиле систем, с которыми потенциально могут возникнуть проблемы, гораздо больше, чем в дешевом.

Рано или поздно они начинают отказывать, поскольку автопроизводители часто торопятся с выводом новой модели на рынок», — заключает Кадаков.

Обилие электронных систем в современных машинах часто приводит к отказам не только дополнительных функций, но и основных агрегатов автомобилей, отмечает мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

«Если говорить об автомобилях концерна Volkswagen, много проблем в них наблюдается с электрикой. Из-за большого количества блоков управления электросистема подвергается значительной нагрузке и некоторые блоки не выдерживают, в том числе отвечающие за работу роботизированной коробки передач, — говорит Шабунин «Газете.Ru». — Наблюдаются проблемы с качеством тормозных дисков и колодок – в том числе у корейских марок, особенно на кроссоверах».

Тормозные диски изготавливают из мягкого металла, и нередки случаи, когда их приходится менять уже при 40 тыс. км пробега,

добавляет он. Автопроизводители работают над исправлением ситуации, но время от времени такие проблемы возникают.

«Владельцам автомобилей Land Rover с дизельными двигателями следует обращать особое внимание на качество топлива – современная топливная аппаратура очень чувствительна к его качеству, и в случае заправки плохим топливом часто забиваются форсунки, выходит из строя топливный насос», — советует Шабунин.