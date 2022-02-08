Экс-судья из Самары придумал, как уйти от ответственности за пьяное вождение

Дважды задержанный за управление автомобилем в нетрезвом виде экс-судья Самарской области Евгений Гладков пытается избежать ответственности. Он намерено затягивает рассмотрение дела о снятии с него неприкосновенности, считают юристы. На рассмотрение всех материалов и назначение наказания бывшему коллеге у суда есть год, отмечают они.

Бывший судья Безенчукского районного суда Самарской области Евгений Гладков подал заявление в квалификационную коллегию судей (ККС) Самарской области о добровольном сложении с себя статуса судьи в отставки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отмечает, что ближайшее заседание ККС запланировано на 18 февраля. Если до этого времени Генпрокуратура не внесёт на рассмотрение коллегии представление о лишении Гладкова статуса судьи в отставке за совершение грубых дисциплинарных проступков, то с него могут снять этот статус по его личному заявлению, без дискредитирующих оснований, добавил парламентарий.

Как ранее сообщала «Газета.Ru»,

экс-судья Гладков уже неоднократно задерживался самарскими автоинспекторами за управлением автомобилем в нетрезвом виде.

В конце декабря прошлого года он отказался от проверки на алкотестере, не смотря на явные признаки опьянения.

Через пару недель он снова сел за руль в нетрезвом виде и еще раз был остановлен экипажем ГИБДД. Освидетельствование на месте показало 0,29 промилле. При повторной проверке в наркодиспенсере в организме экс-судьи было обнаружено 0,19 промилле этилового спирта.

Чтобы привлечь бывшего судью к ответственности за езду в нетрезвом виде, ККС должна по представлению прокуратуры лишить его статуса судьи в отставке. До этого момента Гладков пользуется неприкосновенностью, наравне с действующим судьей, напомнил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Это предусмотрено ст. 15 закона «О статусе судей».

Как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Александр Хинштейн,

если добровольное заявление Гладкова одобрят, то его статус судьи в отставке будет прекращен с момента принятия соответствующего решения ККС. За все ранее совершенные им правонарушения привлечь бывшего судью не получится,

поскольку на момент их совершения еще действовала его неприкосновенность, подчеркнул он.

В этом случае, чтобы наказать Гладкова за неоднократное управлением автомобилем в нетрезвом виде придется запускать весь механизм повторно, отмечает депутат. Заново направлять материалы в Генеральную прокуратуру, ждать представления прокуроров о лишении его статуса с более раннего срока – когда судья нарушил ПДД, сев за руль пьяным.

«Фактически речь идет о затягивании сроков рассмотрения дела об административном правонарушении. Если он [Гладков] уйдет по доброй воле, то боюсь, что весь этот бюрократический механизм остановится: к сожалению, такие случаи бывали», — поделился Александр Хинштейн своими опасениями.

По его словам, он ещё раз обсудил ситуацию с Гладковым с сотрудниками Генеральной прокуратуры. Если они физически не успеют направить представление до 18 февраля, то как минимум — уведомят ККС что материал на экс-судью готовится, и попросят отложить рассмотрение его заявления, добавил депутат.

Юристы согласны с мнением парламентария. По словам адвоката московской коллегии «Князев и партнеры» Антона Лелявского, в действиях бывшего служителя фемиды видны попытки намеренно затянуть рассмотрение его дела, чтобы избежать ответственности.

«Поскольку речь идет об управлении автомобилем в нетрезвом виде, а также об отказе от прохождения медицинского освидетельствования, согласно ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по таким делам составляет один год», — подчеркнул юрист.

Как показывает практика, для привлечения судей к ответственности за правонарушения и даже уголовные преступления в ряде случаев не хватает и года.

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