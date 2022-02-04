Простые шаги: как водителю-новичку добраться до спорткара

Премиальные автомобили и даже спорткары можно взять не только в долгосрочную аренду, но и поминутно — в каршеринговых сервисах. О том, как начинающему автомобилисту оказаться за рулем быстрого и мощного автомобиля и что для этого нужно – в материале «Газеты.Ru».

Каршеринг для аккуратных

Помимо сравнительно недорогих и массовых моделей крупные операторы каршеринга в России предлагают своим клиентам автомобили премиум-класса, а также электромобили, официально в России не продающиеся. Однако для того, чтобы оказаться за рулем, к примеру, Tesla Model 3, Jeep Wrangler или Range Rover Velar, водителю предстоит выполнить ряд условий.

«Действительно, мощные машины мы открываем не всем. Например, для того, чтобы прокатиться на Tesla Model 3, необходимо, чтобы водитель не получал штрафы за нарушение ПДД в течение полугода и за предыдущий месяц пользовался услугами нашего каршеринга минимум 1200 минут», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Делимобиля».

При этом в каршеринговой Tesla отключены все беспилотные функции, потому что в России это не разрешено. Для того, чтобы предоставить водителю доступ к электромобилю или мощным бензиновым машинам, безусловно, учитывается возраст и стаж водителя, а также его внутренний рейтинг и штрафы, объясняют в компании.

Условия для аренды Tesla (от 24 до 42 рублей в минуту) самые жесткие. В случае c такими автомобилями, как Kia Stinger или BMW 3 Series, доступ может быть открыт начинающему водителю уже после нескольких аккуратных поездок, однако для Москвы существует возрастное ограничение – минимум 19 лет.

В «Яндекс.Драйве» условия для водителей строже: для доступа к автомобилям BMW, Mercedes-Benz, Genesis, Volvo, Range Rover и Audi водитель должен быть не моложе 26 лет и иметь не менее 6 лет водительского стажа. Аналогичные ограничения по возрасту и стажу применяются для внедорожников Jeep Wrangler и раритетных Ford Mustang 1965 и 1969 годов выпуска.

Арендовать мечту

Компании, предлагающие услуги посуточной аренды спорткаров и автомобилей премиум-класса, более снисходительны к начинающим водителям. К примеру, купе Dodge Challenger 2018 года с 309-сильным мотором 3.6 в Москве можно взять напрокат за 14,4 тыс. рублей в сутки, имея стаж вождения от 2 лет и возраст – от 22. Помимо арендной платы, также потребуется внести залог в 30 тыс. рублей, который возвращается, если с машиной все в порядке. При этом автомобиль застрахован по КАСКО с франшизой в 30 тыс. рублей, уточнил «Газете.Ru» представитель компании, предлагающей такую услугу.

Среди сервисов по аренде спорткаров в Москве можно найти компании и с максимально лояльными требованиями – минимальным возрастом арендатора в 19 лет и стажем вождения от года.

Записаться в школу вождения

Многие автопроизводители, предлагающие в России автомобили премиум-класса, организовывают платные курсы водительского мастерства на закрытой территории под руководством инструкторов. Требования к опыту участника, по крайней мере на вводных уроках, предъявляются минимальные.

К примеру, за участие в четырехчасовом начальном курсе Porsche Driving Experience на автодроме в Московской области придется отдать 51 тыс. рублей. При этом водительский стаж в 2 года включен в договор участия в этой программе лишь как рекомендация, обязательно лишь наличие водительского удостоверения категории B, уточнили «Газете.Ru» на «горячей линии» Porsche.

Минимальные ограничения для участия в курсах водительского мастерства на внедорожниках Land Rover – 21 год и два года стажа, а цена варьируется от 3 тыс. рублей за полуторачасовое ознакомительное занятие до 40 тыс. рублей – за трехдневный курс, разбитый на блоки по 3 часа.

Пройти тест-драйв

Выступить в роли потенциального клиента и пройти тест-драйв автомобиля в дилерском центре можно бесплатно. При этом в некоторых случаях для таких мероприятий предлагается достаточно протяженный маршрут. В частности, Mercedes-Benz на базе своего учебного центра в Подмосковье проводит тест-драйвы «заряженных» моделей линейки AMG – от компактного седана CLA до купе Mercedes-AMG GT 53 c 435-сильным мотором. На тест-драйв отводится 45 минут и он построен по достаточно протяженному маршруту — 32 км. Для участия в тест-драйве нужно быть старше 25 лет и иметь стаж вождения не менее трех лет.

Устроиться на работу

Этот вариант подходит для тех, кто уже успел поработать 1-2 года водителем или курьером на профессиональной основе, но желает познакомиться поближе с автомобилями премиум-марок. Должность техника-перегонщика в дилерском центре подразумевает приемку новых машин с автовоза, аккуратное перемещение их по территории. Крупные дилерские холдинги в Москве предлагают за такую работу порядка 50-60 тыс. рублей в месяц.