Выигрывают только страховщики: приложение «ДТП. Европротокол» оказалось бесполезным

Автомобилисты массово жалуются на неработающее официальное приложение, позволяющее оформить ДТП по «европротоколу». Регулярные сбои, невозможность соединиться с сервером и другие проблемы ведут к тому, что в случае аварии участникам ДТП приходится оформлять документы в бумажном виде или договариваться о возмещении между собой — автовладельцы не получают страховой защиты. Повреждения машин и разногласия надежнее всего фиксировать на бумаге, советуют правозащитники и юристы.

О невозможности оформить аварию через официальное приложение Российского союза автостраховщиков (РСА) «ДТП. Европротокол» рассказал «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сам столкнувшийся с этой проблемой в процессе оформления аварии 25 января в Москве.

«Инцидент произошел в прошлый вторник, водитель Audi Q5 повредил дверь моей машины. У меня не было с собой бланков «европротокола» ОСАГО, я установил приложение «ДТП Европротокол», и мы попытались оформить ДТП в электронном виде, полагая, что эта система работает, — говорит Шапарин «Газете.Ru».

Приложение без проблем установилось на смартфон, однако с регистрацией и авторизацией в нем возникли проблемы – программа просто неоднократно отключалась, вылетала. Перезапуск программы и перезагрузка смартфона наладить работу программы не помогли, уточнил Шапарин.

«Система не заработала, ждать ГИБДД три часа мы не хотели и, к глубокому сожалению для виновника, поскольку ОСАГО не сработало, он предпочел заплатить мне некую сумму деньгами», — отметил собеседник.

ГИБДД закономерно жалуется на то, что граждане не хотят самостоятельно не оформляют ДТП по «автогражданке», отмечает эксперт. Сотрудники и не должны этого делать по действующему законодательству.

«В итоге возникает двоякая ситуация, крайне неудобная всем участникам, кроме РСА, потому что им как раз хорошо — они ничего никому не платят», — объясняет Шапарин.

Лавина жалоб

На разнообразные проблемы с приложением «ДТП Европротокол» жалуются многие пользователи, оставляющие отзывы на странице в AppStore и Google Play. В магазине приложений Apple оно имеет рейтинг 1,4 из 5, подавляющее большинство выставленных пользователями оценок – «единица», аналогичная ситуация в Google Play, где превалируют негативные отклики.

«Скачал, не смог даже сохранить данные водительского удостоверения. Выдает ошибку. Да еще прочитал в отзывах, что «Ингосстрах» не принимает данные из этого приложения. Ну, очень полезное приложение», — написал пользователь Виталий Хаваев в отзывах в Google Play.

В свою очередь пользователь Android Артем Панарин в тех же комментариях написал, что не смог использовать программу из-за отсутствия связи с сервером.

«Все как обычно, как денежки забрать, тарифы поднять, так страховые компании первые в очереди, а как свою работу выполнить, так мы <нецензурное> ничего не умеем», — возмущается Панарин.

Другого автовладельца программа и вовсе вернула к старому методу, порекомендовав заполнить бланк.

«Все заполнил, устал заполнять. Схему ДТП удалось подгрузить с 50-го раза в прямом смысле слова. Отправил – через пять минут отбивка – «заполните заявление в бумажном виде», — отмечает в отзывах в AppStore пользователь с ником V1rusT.

Страховщики проблему работы мобильного приложения для оформления ДТП по «европротоколу» не признают, а жалобы называют единичными.

«По данным РСА, мобильные приложения «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО» работают корректно. В настоящее время автовладельцы выполняют 1,5 - 2 тысячи фотофиксаций данных о ДТП в течение одной недели, и этот показатель постоянно растет. При этом жалобы, которые получает РСА по вопросам работы мобильного приложения «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО», единичны», — сообщили «Газете.Ru» в союзе страховщиков.

Большинство автомобилистов в России предпочитают оформлять ДТП традиционным способом: по данным РСА, только за 10 месяцев 2021 года в рамках системы ОСАГО автовладельцами было заявлено 1,7 млн страховых случаев.

В условиях, когда электронные сервисы работают с перебоями, автовладельцам остается надеяться только на себя,

отмечают правозащитники и юристы.

«Электронные приложения помогают и облегчают жизнь – но только, когда работают. Так что уповать на них не стоит, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, — В интересах водителей понимать и альтернативные способы оформления «европротокола».

Подобными приложениями я стараюсь пользоваться как можно реже».

Использование цифровых технологий в нашем государстве всегда сопряжено с рисками – основная проблема заключается в том, в самый ответственный момент электроника может отказать, добавляет он.

«На мой взгляд, в данном случае лучше всего действовать по старинке и оформлять бумажные документы, так будет надежнее. А по возможности – вызывать на место происшествия сотрудников ДПС,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Башилов, — Как показывает практика, если вы не смогли оплатить парковку или оформить аварию из-за того, что приложение зависло, вам не могут ничем помочь, по принципу «проблемы индейцев шерифа не волнуют».

ДТП – событие не так часто встречающееся, и если оно произошло, лучше пожертвовать временем и как следует заполнить все документы, резюмирует адвокат.