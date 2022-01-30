Не ездил к дилеру: коробка и мотор Kia Sporage заклинили на маленьком пробеге

Kia Sportage – один из самых популярных кроссоверов на вторичном рынке. Житель российской глубинки Михаил Колпаков поделился с «Газетой.Ru» своим опытом эксплуатации и ремонта этого автомобиля.

Машина была куплена у официального дилера в июне 2014 года, рассказывает индивидуальный предприниматель из Владимирской области Михаил Колпаков. Это его первый личный автомобиль, до этого он ездил на отцовской «Ниве» и «ВАЗ-2107».

«Мы с женой долго присматривались именно к Kia Sportage: знакомый купил такую же машину, несколько раз прокатились и сразу влюбились в нее», — отметил собеседник.

По его словам, выбор пал на наиболее простую версию автомобиля с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Уже в начальную комплектацию кроссовера входил кондиционер, подогрев руля, передних и задних сидений, а также аудиосистема. Этот автомобиль восемь лет назад обошелся Михаилу в 890 тыс. рублей.

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«Оформили кредит в автосалоне сроком на пять лет. За это время переплатили около 300 тыс. рублей», — подсчитал он.

Уже после первого ТО у официального дилера Колпаков решил самостоятельно обслуживать машину по завершению каждого из межсервисных интервалов. По его словам, семейный бюджет не был рассчитан на дилерские расценки на замену масла и фильтров и другие манипуляции с машиной. Несмотря на рекомендованное автопроизводителем техобслуживание каждые 15 тыс. километров, он старается самостоятельно выполнять регламентные работы с машиной чаще – раз в 10 тыс. километров.

Экономия на визитах к официальным дилерам в итоге обернулась против автовладельца.

При пробеге примерно в 90 тыс. километров у Sportage неожиданно начались серьезные проблемы с коробкой передач.

В какой-то момент при переключении передачи в трансмиссии что-то заскрежетало и мотор перестал давать тягу на колеса. Дефектовка у дилера показала, что при производстве был допущен брак: при сборке дифференциала не установили один из стопоров. В итоге этот узел не выдержал нагрузки и в буквальном смысле слова рассыпался.

«Поскольку в сервисной книжке не было отметок о прохождении ТО, этот случай был признан не гарантийным. Ремонт коробки передач официальный дилер во Владимире оценил примерно в 100 тыс. рублей», — рассказал Михаил.

В итоге он нашел такую же коробку передач на разборке аварийных машин. Продавцы утверждали, что она была снята с разбитого в ДТП автомобиля с пробегом около 45 тыс. километров. Подержанный узел обошелся ему примерно в 30 тыс. рублей.

close 100% Михаил Колпаков

Вторая серьезная поломка, заставившая Колпакова пожалеть об игнорировании визитов к дилерам, случилась весной 2020 года. После очередной замены масла,

при пробеге около 150 тыс. километров, на кроссовере заклинил мотор.

По мнению Михаила, он приобрел поддельное моторное масло: при вскрытии двигателя в нем оказалась субстанция, имеющая мало общего со смазкой. Он был готов провести необходимые экспертизы и даже судиться с продавцами подделки, но все планы перечеркнула начавшаяся пандемия.

«Магазин закрыт, экспертные лаборатории тоже, я нахожусь в своей деревне в 300 километрах от Москвы.

Куда обращаться — непонятно, всем не до этого. Что будет дальше с работой неясно, тратить сбережения на дорогостоящий ремонт, не зная, что будет дальше, совсем не хотелось, а машина нужна», — вспоминает Михаил.

В итоге заклинивший двигатель Sportage был отремонтирован своими силами в гараже, тем более, что опыт по переборке мотора «Жигулей» у автовладельца был. Михаил заказал по интернету необходимые детали, нашел токаря, который взялся отполировать задиры на заклинившем коленвалу.

«Было страшновато лезть в современный мотор. Боялся, что не справлюсь, но выхода другого не было: очень нужна была машина на ходу, а все автомастерские с началом пандемии закрылись.

Когда установили мотор и завели его, я чуть не заплакал», — признался Михаил.

На восстановление агрегата ушло около недели. Ремонт обошелся в 30-35 тыс. рублей. После переборки двигателя автомобиль прошел уже около 130 тыс. километров и каких-либо нареканий на его работу пока нет.

close 100% Михаил Колпаков

К моменту, когда на одометре появилась цифра в 200 тыс. километров, ходовая часть Sportage была уже практически полностью заменена. Первые стуки в задней подвеске начались примерно на 100-120 тыс. километров. От частой езды по сельским ухабам потекли стойки задних амортизаторов, а также разбились сайлент-блоки. Примерно на 150 тыс. километров загудел задний ступичный подшипник – для профилактики они были заменены на всех колесах.

Сейчас, когда пробег Sportage уже приближается к 280 тыс. километров, из заводских деталей в подвеске машины остались лишь передние стойки, но в ближайшем времени их также планируется поменять.

По работе Михаилу часто приходится совершать длинные марш-броски в Москву и другие регионы. При длительном движении по трассе ему не хватало функции круиз-контроля.

Изучив тематические форумы, автовладелец выяснил, что такая функция на его Sportage есть, но она просто не подключена.

«Снял заглушки на спицах рулевого колеса: нужные провода на месте, нет только самих кнопок включения круиз-контроля. Заказал их в интернет-магазине за 1,5 тыс. рублей, повозился пару часов с установкой и подключением. Теперь по трассе еду только на «круизе». Заодно и управление магнитолой на руль вывел», — рассказал Колпаков о доработках машины.

close 100% Михаил Колпаков

Заправляет свой Kia Sportage Михаил только 92-бензином, по трассе расход составляет 7-8 литров на 100 км, в городе увеличивается примерно до 10. Несколько лет назад он планировал перевести машину на газ, но бюрократические проволочки с согласованием переоборудования и заметно подорожавшее газомоторное топливо заставили отказаться от этой идеи.

«Меня сразу подкупила высокая посадка и удобные сиденья. Иногда больше тысячи километров за один раз приходилось проезжать и совершенно не уставал за рулем»,

— признался он.

Среди плюсов автомобиля он отметил вместительный багажник и ровный пол при сложенных задних сидениях. Летом Михаил занимается скупкой в окрестных деревнях грибов и ягод и отвозит их на продажу в Москву. По его словам, до 600 килограммов лесных даров Sportage перевозит без проблем.

Хороша и проходимость кроссовера. Несмотря на отсутствие полного привода, паркетник уверенно проходит по лесным дорогам, а благодаря коротким свесам, машина не чиркает бамперами на ухабах.

За восемь лет эксплуатации на кузове машины появилось немало глубоких сколов краски до металла. Однако до сих пор пятен ржавчины нет, отметил автовладелец.

Серьёзным недостатком автомобиля он называет слишком тонкую кожаную обшивку на руле и рычаге КПП, которая практически облезла уже на четвертый год эксплуатации. В итоге пришлось купить оплетку на руль и новый набалдашник на рычаг трансмиссии. Также из недостатков Михаил отметил очень широкие передние стойки, ограничивающие обзор. Причем в слякотную погоду мертвая зона становится еще больше — щетка стеклоочистителя не доходит несколько сантиметров до левого края лобового стекла.

В прошлом году у Михаила были планы приобрести новый автомобиль, но объявленные дилерами цены заставили его отказаться от этой идеи.

«Машину я уже изучил, особых проблем она не доставляет, запчасти более-менее доступные, с ремонтом трудностей не возникает. Решил, что пока будут ездить на своем Sportage», — резюмировал он.