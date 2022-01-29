Десять машин китайского автопрома, которые могут приехать в Россию

Китайские автопроизводители выведут в этом году большое количество новых моделей. О наиболее интересных дебютантах авторынка, которые потенциально могут оказаться в нашей стране, — в материале «Газеты.Ru».

Hongqi LS7

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Осенью прошлого года компания Hongqi показала новый внедорожник LS7. Несколько десятилетий этот автопроизводитель выпускает автомобили для руководства Китая и партийной элиты. Над созданием машины работал бывший главный дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.

Рамный внедорожник оснащается четырёхлитровым турбированным мотором V8 мощностью 659 лошадиных сил.

Другие технические характеристики машины, как и ее оснащение пока держатся в тайне. Неофициальные дилеры уже продают флагманский Hongqi E-HS9, через какое-то время привезут в Россию и внедорожник LS7.

Haval Jolion

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В прошлом году на рынках азиатских стран начались продажи обновленного кроссовера Haval Jolion. После рестайлинга автомобиль получил новые бамперы, светотехнику и решетку радиатора. Кроме того, машина получила гибридную силовую установку суммарной мощностью 190 лошадиных сил.

В Таиланде за гибридный Haval Jolion просят 880-990 тайских бат (примерно 2-2,3 млн рублей).

В России Jolion пользуется неплохим спросом: с мая 2021 года, когда автомобиль был представлен на рынке, суммарно уже продано около 10 тыс. экземпляров. Очевидно, что в краткосрочной перспективе обновленный вариант кроссовера появится и у российских дилеров.

Geely Emgrand

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В конце прошлого лета китайские дилеры начали принимать заказы на седан Geely Emgrand 4-го поколения. Стоимость базовой версии автомобиля с 1,5-литровым мотором мощностью 114 лошадиных сил и вариатором составляет 87 тыс. юаней (примерно 1,1 млн рублей). По данным портала «Китайские автомобили», автопроизводитель работает над созданием гибридной версии, а также модификации работающей на метаноле.

Voyah Dreamer

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Премиальный суббренд Voyah, принадлежащий компаний Dongfeng, на автосалоне в Гуанчжоу показал минивэн Dreamer. На выставке была представлена наиболее роскошная четырехместная версия машины с раздельными кожаными креслами второго ряда с электроприводами, подогревом, вентиляцией, массажем и выдвижными подставками для ног.

Покупателям будет предложена электрическая версия с полным приводом, а также гибридный автомобиль.

Технические характеристики Voyah Dreamer будут известны ближе к началу его производств, которое запланировано на середину этого года. В нашей стране люковые минивэны пользуются небольшим, но устойчивым спросом.

Changan Uni-V

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В начале января китайские дилеры Changan начали прием заказов на лифтбэк Uni-V, презентация которого состоялась в конце осени на автосалоне в Гуанчжоу. Это первый легковой автомобиль в линейке Changan, прежде компания выпускала только кроссоверы. Пока предлагается только версия с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 лошадиных сил, который работает в паре с 7-супенчатым роботом.

На местном рынке цены на эту машину начинаются с отметки в 135 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей).

Цифровая панель приборов Changan Uni-V представляет собой два дисплея: на один выводится основанная информация (показания спидометра и тахометра, запас топлива), на второй — вспомогательная: подсказки навигации, температура за бортом и т.д. На ступице рулевого колеса установлении видеокамера, которая контролирует не засыпает ли водитель. Если же он начинает дремать, то система предупреждает о необходимости сделать остановку для отдыха.

При помощи Face ID камера распознает профили предустановленных водителей — и при их смене адаптирует настройки водительского кресла, зеркал и рулевого колеса.

Great Wall King Kong

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На автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера пикапа Great Wall King Kong. Он создан на базе официально представленной в России в прошлом году модели Great Wall Poer. Пикап выполнен в стиле полноразмерного рамного внедорожника Tank 500, который был показан в конце лета.

Техническое оснащение брутального пикапа достаточно скромное: под капотом расположен двухлитровый дизельный двигатель мощностью 166 лошадиных сил, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом.

В штаб-квартире Great Wall рассматривают возможность вывода «Кинг Конга» на российский рынок во второй половине 2022 года,

сообщает портал «Китайские автомобили».

FAW Bestune B70S

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В конце осени в Китае дебютировал кроссовер FAW Bestune B70S, построенный на платформе лифтбэка B70. Автомобиль оснащается турбомотором объёмом 1,5 и 2 литра мощностью 169 и 224 лошадиных силы соответственно. На местном рынке продажи этой модели начнутся в конце первого квартала.

Xpeng G9

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Компания XPeng презентовала новый флагман своей модельной линейки – полноразмерный электрический кроссовер G9. Как утверждает производитель, этот автомобиль ориентирован на глобальный рынок. Запуск серийного производства Xpeng G9 запланирован на третий квартал нынешнего года.

Известно, что кроссовер получит автопилот четвертого уровня с лидарами в фарах, за 5 минут он может зарядиться электроэнергией для пробега на 200 километров.

В России пока нет официальных дилеров XPeng, поэтому появление G9 в нашей стране возможно только силами неофициальных импортеров.

Geely Geometry С

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В Белоруссии уже можно приобрести электрический хетчбэк Geely Geometry С. Базовая версия этого автомобиля с 204-сильным мотором и литий-ионной батареей емкостью 53 кВтч обойдется в 86 тыс. белорусских рублей (около 2,5 миллионов российских рублей). За эту сумма покупатель получит кожаный салон, проекцию проборов на лобовое стекло, систему удержания автомобиля в полосе и камеру кругового обзора. Также предлагается версия с батарей емкостью70 кВтч: стоимость такого автомобиля не уточняется. В перспективе Geely Geometry С появится и российских дилеров.

Jetour T-X

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В начале января состоялась презентация внедорожника Jetour T-X от компании Chery. Пока речь идет о предсерийном концепте. По данным местных СМИ, старт производства этоq модели намечен на конец 2022-начало 2023 года.

Рамный внедорожник планируется оснащать гибридными и электрическими силовыми установками, однако первым пойдет в серию версия с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 254 л.с.,

сообщает портал Xcar.com. Jetour T-X получит систему интеллектуального полного привода и адаптивную подвеску.