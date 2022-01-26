«АвтоВАЗ» прикрывается «ковид-мораторием» от исков за ломающиеся автомобили

Верховный суд отклонил требования владелицы автомобиля производства «АвтоВАЗа» о взыскании с автогиганта штрафа и неустойки за допущенный брак. Суд указал, что эти деньги не могут быть взысканы с «системообразующего предприятия» в период действия «коронавирусного моратория» на банкротство, действовавшего в 2020 году. Системообразующими в России считаются большинство автопроизводителей и крупные дилерские холдинги. Они также могут ссылаться на эту норму в спорах с автовладельцами, объясняют юристы.

Судебное разбирательство жительницы Волгограда Татьяны Мандригель из-за возврата производителю не подлежащего ремонту автомобиля Lada Vesta началось в 2020 году, свидетельствует карточка дела на сайте Волгоградского областного суда.

В машине, находившейся на гарантии, были обнаружены потертости между дверью багажника и бампером, коррозия и течи масла. Покупательница вернула автомобиль местному дилеру в марте 2020 года, а его стоимость (729 тыс. рублей) «АвтоВАЗ» возместил в июне, уже в ходе судебного процесса в районном суде.

За просрочку выплаты тот же суд, а за ним и апелляционная инстанция, постановили выплатить заявительнице также штраф и неустойку – более 1,4 млн рублей. Такие санкции предусмотрены законом «О защите прав потребителей».

Просьбу «АвтоВАЗа» применить к этому делу положения Закона о банкротстве суды в Волгограде не учли, однако Верховный суд в январе этого года встал на сторону российского автогиганта

– с учетом того, что разбирательство происходило в период действия «коронавирусного моратория» на банкротство, введенного в апреле 2020 года для защиты ряда компаний и отраслей от требований кредиторов, сообщает РАПСИ.

Введенная правительством защитная мера действует даже в том случае, если банкротства предприятия никто не требовал,

--указала высшая судебная инстанция.

«Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки <…> и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве», — подчеркивается в определении Верховного суда по делу, который ссылается на статью 63 Закона о банкротстве и постановление пленума Верховного суда №44 от 24 декабря 2020 года.

Дело жительницы Волгограда и «АвтоВАЗа» Верховный суд постановил вернуть на очередное рассмотрение в первую инстанцию.

Случай, когда Волжский автозавод избегает штрафных санкций, ссылаясь на «коронавирусный мораторий», не единственный.

Как установила «Газета.Ru», в частности, по схожим основаниям Самарский областной суд в 2021 году отказал в выплате неустойки и штрафа автовладельцу, вернувшему заводу в судебном порядке некондиционный Lada XRay.

Защитный мораторий

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников был введен 6 апреля 2020 года постановлением правительства № 428 и действовал 6 месяцев – он коснулся, в частности, системообразующих предприятий, входящих в специальный перечень, а также некоторых видов деятельности – включая розничную продажу автомобилей, мотоциклов и запчастей.

В новом правительственном постановлении, продлившем защиту от банкротства до 8 января 2021 года, системообразующие компании не упоминались, однако торговля автомобилями осталась. В список системообразующих компаний входит большинство крупных российских автопроизводителей. Помимо «АвтоВАЗа», это заводы Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Toyota, «Соллерс», ГАЗ, КамАЗ, «Урал», «Автотор».

По аналогичной схеме

Автозаводы, как и автодилеры, в спорах с автовладельцами могут требовать отказа в выплате штрафов и неустоек по тем же основаниям, объясняют юристы.

«Если на компанию распространяется мораторий на начисление штрафных санкций, она безусловно может ссылаться на эту норму как основание нераспространения на нее положений закона «О защите прав потребителей»,

— объясняет «Газете.Ru» старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов, — Однако порой разъяснения Верховного суда, которые он дает в своих судебных актах, не являются основаниями для нижестоящих судов».

Этот принцип соответствует закону, потому что суд в своих решениях должен руководствоваться своим внутренним усмотрением, но в то же время понятийно суды и судьи принимают во внимание судебную практику, поскольку им также важно, чтобы принятое решение не было отменено вышестоящей инстанцией, добавляет адвокат.

«Сама идея, безусловно, может быть использована в других спорах,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, — Однако суду надлежит в каждом конкретном случае разбираться, а действительно ли нарушение прав потребителя было связано с пандемией, потому что так под нее можно все что угодно списать».

На сложившуюся судебную практику обращают пристальное внимание прежде всего представители сторон, которым нужно подкрепить свою позицию – так делают многие опытные юристы, да и судьи нередко любят ссылаться на сложившуюся правовую позицию по тем или иным делам, заключил Радько.