Автомобилисты с штрафными задолженностями рискуют остаться без прав

ГИБДД напомнило автомобилистам, которые вовремя не оплачивают штрафы, о перспективе приостановки действия их водительских удостоверений. Такие заявления правозащитники считают попыткой запугать неплательщиков и заставить их добровольно погасить задолженность.

Водитель, вовремя не оплативший штрафы за нарушения ПДД, может столкнуться приостановкой действия прав на управление транспортным средством, сообщает ГИБДД со ссылкой на Административный кодекс. Такая мера грозит неплательщикам, если размер задолженности превышает 10 тыс. рублей, уточняют в Госавтоинспекции. Временное приостановление действия водительского удостоверения снимается только после полного погашения задолженности, подчеркивают в ведомстве.

За нарушение временного ограничения на пользование специальным правом [на управление автомобилем] предусмотрено привлечение к административной ответственности по статье 17.17 КоАП РФ,

которая предусматривает обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до одного года»,

— говорится в сообщении ГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»), водителю, своевременно не оплатившему штраф, по решению суда может грозить штраф в двойном размере от суммы задолженности либо административный арест на срок до 15 суток.

При неолате штрафа в установленный срок без уважительных причин, (п. 2 ст.67.1 закона «Об исполнительном производстве») судебный пристав вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении действия водительского удостоверения должника, пояснили «Газете.Ru» в ФССП.

«Пользование должником специальным правом [на управление автомобилем], согласно п. 4 ст. 67.1 закона «Об исполнительном производстве»

не может применяться в случае, если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию, а также, если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 10 тыс. рублей»,

— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Такая мера не применяется к должникам, если использование автомобиля для него и членов его семьи является единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности. Например, когда они проживают в отдаленной местности, а также в случаях, когда неплательщик пользуется машиной в связи со своей инвалидностью либо если на его иждивении находится инвалид I и II группы, а также ребенок-инвалид, уточнили в ФССП.

В ведомстве подчеркнули, что по исполнительным документам взыскание обращается в первую очередь на денежные средства должника, а при их отсутствии или нехватки на банковском счете — на имущество.

Напугать

На добровольную оплату штрафа (согласно ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ) водителю отводится 60 суток с момента вступления постановления в силу, отмечают юристы. На 61 день материалы передаются инспекторами ГИБДД в суд, который принимает решение о наказании неплательщика, подчеркнул президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин.

Одновременно с этим материалы направляются гаишниками и Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая возбуждает исполнительное производство, добавил он.

«Этот процесс идет параллельно: суд решает вопрос о санкции за неуплату штрафа, а приставы взыскивают с водителя-должника сумму, которую он не оплатил», — заявил «Газете.Ru» правозащитник.

Он подчеркнул, что

согласно ч.1 ст. 4.5 КоАП, судье на рассмотрении дела отводится 3 месяца с даты получения соответствующих материалов из ГИБДД. В противном случае истекает срок давности привлечения к ответственности за неоплату штрафа.

При этом судебным приставам на взыскание задолженности по штрафам закон дает 2 года (ст. 31.9 КоАП), добавил он.

Приставам важно взыскать с должника деньги, поэтому в первую очередь они делают запросы налоговикам, выясняют, какие счета есть у неплательщика и списывают сумму задолженности вместе с исполнительным сбором, подчеркнул президент КПЗА. Поэтому такие меры, как обязательные работы либо приостановление действия водительского удостоверения судами и приставами применяются чаще всего при громких, резонансных случаях, отметил эксперт.

«Классический пример: история с Марой Багдасарян,

которой в качестве своего рода «показательной порки» за полсотни неоплаченных штрафов назначили 40 часов обязательных работ. Если бы не шумиха вокруг ее персоны, то дело, скорее всего, закончилось бы штрафом в двойном размере или административным арестом», — уверен Травин.

По словам президента КПЗА, заявления ГИБДД о перспективах должников остаться без прав — скорее некий способ устрашения, попытка заставить заплатить их штрафы, чем реально действующая мера. Гораздо чаще приставы, которым по каким-либо причинам не удалось списать средства со счета должника, запрещают ему выезд за пределы РФ до погашения задолженности, подчеркнул он.

С ним согласен адвокат коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Лелявский. По его словам,

приостановление действия водительского удостоверения нередко применяется приставами к неплательщикам, имеющим большие суммы задолженности по кредитам, алиментам или иным долговым обязательствам.

«За свою практику я не припомню случав, когда подобная мера применялась к водителям, не оплатившим вовремя штрафы. В подавляющем большинстве случаев вопрос решается списанием задолженности с банковского счета либо наложением ареста на имущество должника», — заявил «Газете.Ru» Антон Лелявский.

В МВД на запрос «Газеты.Ru» относительно количества водителей, не оплативших штрафы в прошлом году, оперативно не ответили.