Нетрезвый экс-судья гоняет по Самаре, гаишники не могут его унять

В Самаре во второй раз за последние две недели гаишники задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде экс-судью Евгения Гладкова. Пока не будет снята неприкосновенность, привлечь его к ответственности невозможно.

Сотрудниками ГИБДД Самары 13 января был остановлен для проверки автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения, говорится в паблике «ВКонтакте» общественной организации «Ночной Патруль Самара». Ее активисты увидели, как нетрезвый человек садится за руль, и сообщили об этом в автоинспекцию.

Пьяным водителем оказался бывший судья Безенчукского районного суда Самарской области Евгений Гладков.

По словам руководителя «Ночного патруля» Виталия Смардакова, экс-судья уже не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде. В конце декабря Гладков уже попадался на совместном рейде автоинспекторам и активистам, но тогда отказался от освидетельствования, отметил он. В организацию регулярно приходят сообщения от очевидцев, что этот человек управляет машиной в нетрезвом виде, подчеркнул общественник.

«Мы стали дежурить около его места работы и заметили, как он, с явными признаками опьянения, подошел к автомобилю и сел за руль. Сообщили в ГИБДД, ближайший экипаж остановил его. Он представился судьей и предъявил удостоверение.

Освидетельствование на месте показало 0,29 промилле. Гладков потребовал проведения проверки в наркодиспансере, там алкотестер показал 0,19 промилле. Кроме того, в его анализах были обнаружены следы запрещенных веществ»,

— сообщил «Газете.Ru» Виталий Смардаков.

Пока с Гладкова не будет снята неприкосновенность, суд не может привлечь его к ответственности и лишить прав, напоминают юристы. Согласно ст. 15 закона «О статусе судей», после отставки за судьей сохраняется его статус, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу, объясняет адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Бывшие служители Фемиды пользуются таким же правовым иммунитетом, что и действующие. Процедура снятия судейской неприкосновенности сложная и многоступенчатая. Сначала ГИБДД передает материалы, составленные на судью, в региональную прокуратуру, после чего они направляются в генеральную, говорит Радько.

Получив их, генеральный прокурор обращается с ходатайством о снятии неприкосновенности в Верховный суд (ВС).

Если три судьи ВС согласятся с его доводами, то соответствующее решение направляется в региональную квалификационную коллегию судей. Только после этого нарушение ПДД экс-судьей будет рассмотрено судом. Похожая схема действует и в отношении депутатов, но в этом случае решение о лишении неприкосновенности парламентария принимают его коллеги по Госдуме, напомнил адвокат.

Попал под прицел

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, знакомый с этим инцидентами в регионе, пообещал со своей стороны максимально форсировать процедуру лишения этого экс-судьи его статуса.

«Я уже связался с региональной и генеральной прокуратурой, квалификационной коллегией судей, чтобы ускорить процесс.

После второго инцидента действия Гладкова всеми воспринимаются как открытый плевок, поэтому в «долгий ящик» никто это дело откладывать не будет.

Надеюсь, что вопрос решится до конца месяца, и за это время он не сядет пьяным за руль в очередной раз», — заявил «Газете.Ru» Хинштейн.

Механизм неприкосновенности судей нацелен на их защиту от возможных злоупотреблений, потенциального давления на них и провокаций, подчеркнул парламентарий. Если судья рассматривает дела в отношении сотрудников полиции, он должен быть защищен от них, уверен он. Но с другой стороны, некоторые судьи злоупотребляют своим статусом: яркое тому подтверждение пример Гладкова, признает депутат.

«Полагаю, что можно вести разговор об упрощении процедуры снятия неприкосновенности, по крайней мере, в отношении бывших судей», — отметил Александр Хинштейн в беседе с «Газетой.Ru».

Чтобы уменьшить количество судей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, следует изменить схему привлечения их к ответственности, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, несколько лет назад похожая проблема была и с прокурорами, которых прежде также сложно было наказать за нарушения ПДД. Однако ее удалось частично решить, упростив процедуру привлечения их к ответственности.

«Сейчас инспектор ГИБДД, остановивший сотрудника прокуратуры с признаками опьянения, сообщает об этом в дежурную часть и вызывает на место инцидента дежурного прокурора. В его присутствии проводится освидетельствование на месте или в наркодиспансере»,

— пояснил Шкуматов.

Похожую схему вполне можно распространить и в отношении судей, грубо нарушивших ПДД, считает он. Присутствие при всех процессуальных действиях, которые производят автоинспекторы, дежурного прокурора или представителя судейского корпуса будет гарантией того, что они не являются местью или попыткой какого-то давления на судью, полагает Шкуматов.