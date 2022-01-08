В российских субъектах повышается стоимость ОСАГО. Какие регионы пострадают

Центробанк изменил региональные тарифы по всей России, подняв цену ОСАГО преимущественно в сельской местности и малых городах. Уже 9 января от Ачхой-Мартана до Приморья и от Балтийска до Кизляра стоимость автогражданки вырастет от 2% до 36%, но и это не все — верхняя граница базового тарифа повышается на 10%. Хуже всего водителям-новичкам и таксистам: без учета всего прочего автогражданка для них обойдется на 17-30% дороже существующего сейчас коэффициента. Инициатива ЦБ бьет по малообеспеченным гражданам, говорят правозащитники.

Под самый конец уходящего года Центробанк России утвердил свое указание об изменении страховых тарифов. С 9 января 2022 года тарифный коридор ОСАГО расширяется на 10%: с 2476-5492 руб. до 2224-5980 руб. Напомним, что по нижней границе коридора в России не продает полисы ни одна страховая компания, так что фактически речь идет о повышении базовой ставки.

Впрочем, самое тяжелое для автовладельцев изменение – это второй и самый масштабный за всю историю «автогражданки» тотальный пересмотр коэффициентов, присваиваемых каждому субъекту РФ (их умножают на базовый тариф для расчета цены полиса).

Так, максимально региональные коэффициенты вырастут в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — сразу на 36%. В Дагестане во всех селах, аулах и городах за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта стоимость автогражданки поднимется на 20%.

В Приморском крае (кроме Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасск-Дальнего и Уссурийска) полис обойдется автомобилистам дороже на 17%.

На 12% ОСАГО подорожает в Калмыкии (кроме Элисты), Тыве (кроме Кызыла), во всей Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, в республиках Чечня и Ингушетия (кроме Малгобека и Назрани), а также в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).

Во многих других регионах России рост территориальных коэффициентов составит преимущественно 1-4%, а в богатых городах страны, где трафик оживленный, а аварийность высока, Банк России, напротив, снижает цену полисов. К примеру, уменьшение регионального тарифа произошло в Москве и Тюмени (на 10%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 3%), Екатеринбурге (на 12%) и Омске (на 6%).

В Центробанке свою инициативу объясняют убытками, которые ОСАГО приносит бизнесу страховщиков.

«Территориальные коэффициенты корректировались с учетом сложившейся убыточности и актуальных оценок по каждой территории. Где-то коэффициент был понижен, где-то повышен. С учетом проведенного Банком России анализа также пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус)», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе банка.

Возраст и «бонус-малус»

Также 9 января меняются коэффициенты ОСАГО по возрасту. Дороже всего страховка обойдется таксистам (+ 30%) и водителям-новичкам.

В случае последних особенно сильно вырастет цена полиса у категории водителей, только что получивших водительское удостоверение и молодых людей (до 21 года) – с 1,93 до 2,27 (на 30%).

Впрочем, есть и маленькая поблажка от регулятора – у водителей старше 59 лет и с большим стажем (свыше 14 лет) раньше коэффициент был 0,9, сейчас стал 0,83 (-7%).

В Центробанке уверяют, что от повышения коэффициентов цена ОСАГО не вырастет, ведь страховщики будут конкурировать между собой за клиента.

«Предыдущие этапы расширения коридора показали, что конкуренция не дает страховым компаниям ставить всем автовладельцам тариф по верхней планке. На наш взгляд, дополнительное расширение коридора будет способствовать еще большой индивидуализации и дифференциации тарифов для водителей с разным уровнем риска», — объясняют в банке.

Иного мнения придерживаются правозащитники: вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает, что страховые компании чаще всего работают по самому верху тарифного коридора, поэтому любое расширение по факту означает повышение стоимости ОСАГО. А сама формулировка «тарифный коридор» — фактически эвфемизм, плохо камуфлирующий каждое новое повышение цен для водителей, считает он.

«Единственное объяснение поднятия тарифов в селах и деревнях – водители там достаточно спокойные и «проглотят» это повышение.

У людей, живущих в таких населенных пунктах, денег заметно меньше, чем у жителей мегаполисов. Поэтому есть большая вероятность, что автомобилисты просто начнут отказываться от ОСАГО, понимая, что страховка стоит почти как машина. Если встанет вопрос: купить ОСАГО или накормить ребенка, то выбор очевиден», — объясняет Шапарин.

Собеседник указывает на то, что изначально появление тарифного коридора в ОСАГО рекламировалось реформаторами от страхового бизнеса как повод для отмен всех коэффициентов, но их не отменили, а эти множители по большей части только растут, сетует он. Сами страховщики не боятся массовых отказов от навязанной страховки.

«Предпосылок для массового отказа нет, ЦБ продолжает курс на установление возможности более точечной оценки водителей в зависимости от объективных критериев, это и называется установлением индивидуального тарифа», — заметили «Газете.Ru» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин уверен, что территориальные коэффициенты противоречат самому принципу индивидуализации ОСАГО, который продвигает союз страховщиков.

«Страхуется ответственность водителя, а он не виноват в том, что зарегистрирован в «неблагополучном» с точки зрения страховщиков регионе. Я сторонник того, чтобы вообще отказаться от этих коэффициентов», — говорит Похмелкин.

Повышение тарифов в сельских местностях, где живут малообеспеченные граждане, бесчеловечно, уверен Похмелкин.

«Поэтому есть вероятность увеличения числа фальшивых полисов и просто отказа от покупки страховки. Крайними окажутся законопослушные водители, которые в случае ДТП с участием виновника с поддельным полисом или вовсе без него окажутся без страховой защиты», — резюмировал правозащитник.