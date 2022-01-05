Автомобильные новинки. Что ждать от российского рынка в 2022 году

В 2022 году на российском рынке появится несколько десятков новых моделей автомобилей. О наиболее интересных и ярких из них, в материале «Газеты.Ru».

Audi e-tron GT

Во второй половине года в нашей стране появится электрический спорт-седан Audi e-tron GT, построенный на модульной платформе Porsche Taycan. Суммарная мощность его двух электромоторов составляет 476 лошадиных сил, при активации функции электронного управления дроссельной заслонкой (Launch Сontrol) она на 2,5 секунды увеличивается до 530 лошадиных сил.

close 100% Во второй половине года нашей стране появился электрический спорт-седан Audi e-tron GT, построенный на платформе Porsche Taycan. Суммарная мощность двух электромоторов составляет 476 лошадиных сил. При активации функции Launch control она на 2,5 секунды увеличивается до 530 лошадиных сил, что позволяет автомобили разогнаться до 100 км/ч за 4,1 секунды.Мощность экстремальной версия седана с приставкой RS составляет 598 сил в обычном режиме и 646 лошадиных сил в режиме «форсажа». Отметки в 100 км/ч такой электрокар достигает за 3,3 секунды. Audi

Это позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 4,1 секунды. Самая мощная версия седана с приставкой RS имеет мощность 598 лошадиных сил в обычном режиме и 646 — в режиме форсажа. Отметку в 100 км/ч такой электрокар достигает за 3,3 секунды.

Haval Dargo

Кроссовер Haval Dargo построен на новой модульной платформе китайской автокомпании, в нашей стране он дебютирует ближе к лету. Дизайн Dargo выполнен в нарочито угловатом стиле, чем перекликается с культовым Jeep Wrangler. На сходство с американским внедорожником указывают некоторые элементы интерьера — массивные поручни на торпедо и боковых стойках кузова.

close 100% Этот кроссовер, построенный на платформе Haval Jolion, в нашей стране дебютирует, ориентировочно, ближе к лету. Дизайн Dargo, выполненный в нарочито угловатом стиле, перекликается Jeep Wrangler. На определенное сходство с американским внедорожником намекают и массивные поручни на торпедо и боковых стойках кузова. В Китае и Саудовской Аравии этот автомобиль предлагается с двухлитровым турбированным мотором мощностью 211 лошадиных сил и семиступенчатым роботом. В нашей стране, как ожидается, мощность двигателя будет несколько уменьшена, чтобы автомобиль укладывался в более низкие ставки транспортного налога Haval

В Китае и Саудовской Аравии этот автомобиль предлагается с двухлитровым турбированным мотором мощностью 211 лошадиных сил и семиступенчатым роботом.

В нашей стране, как ожидается, мощность двигателя будет несколько уменьшена, чтобы автомобиль укладывался в более низкие ставки транспортного налога.

Hyundai Staria

Российская премьера этого минивэна была запланирована еще в прошлом году, но теперь, как ожидается, автомобиль появится в нашей стране весной 2022 года. Staria выполнен в новом фирменном стиле Hyundai — с горизонтальной полоской дневных ходовых огней и отдельными блоками светодиодной оптики.

close 100% Российская премьера этого минивена была запланирована еще в прошлом году, но теперь, как ожидается, автомобиль появится в нашей стране весной 2022 года. Staria выполнен в новом фирменном стиле Hyundai с горизонтальной полоской дневных ходовых огней, и отдельными блоками светодиодной оптики. Девятиместный минивен получил цифровую приборную панель, сенсорный дисплей мультимедиа и кнопочный селектор выбора режимов трансмиссии. Раздельные кресла на втором ряду разворачиваются на 180 градусов. Hyundai

Девятиместный минивэн получил цифровую приборную панель, сенсорный дисплей мультимедиа и кнопочный селектор выбора режимов трансмиссии. Раздельные кресла на втором ряду разворачиваются на 180 градусов.

Jeep Grand Cherokee

Выход на рынок Jeep Grand Cherokee пятого поколения ожидается в конце лета. За свою почти тридцатилетнею историю (первый Grand Cherokee был выпущен в апреле 1992 года) впервые внедорожник будет доступен как в пяти, так и в семиместном исполнении с дополнительным третьим рядом сидений.

close 100% Российская премьера Jeep Grand Cherokee пятого поколения ожидается в конце лета. За свою почти тридцатилетнею историю (первый Grand Cherokee был выпущен в апреле 1992 года), внедорожник будет доступен как в пяти, так и в семиместном исполнении с дополнительным третьим рядом сидений. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс автомобиля до 28 см, а внедорожная версия Trail Rated Overland 4х4, включающая в себя стальную защиту днища, задний дифференциал повышенного трения и «» шины, позволяет преодолевать броды глубиной более 60 см. Jeep Grand Cherokee будет предложен с двумя бензиновыми моторами: 291-сильным V6 объемом 3,6 литра, и 5,7-литровым V8 мощностью 362 лошадиных силы. Jeep

Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс автомобиля до 28 см, а внедорожная версия имеет стальную защиту днища, задний дифференциал повышенного трения, демультипликатор и 21-дюймовые шины.

Новая машина позволяет преодолевать броды глубиной более 60 см против 50 см старого поколения.

Grand Cherokee будет предложен с двумя бензиновыми моторами: 291-сильным V6 объемом 3,6 литра, и V8 объемом 5,7 литра мощностью 362 лошадиных силы.

Kia Sportage

Кроссовер Kia Sportage новой генерации стал первой моделью компании, которая на разных рынках предлагается с разными габаритами. По сравнению с модификацией для Европы в нашу страну привезут удлиненные версии с расширенной на 7,5 см колесной базой.

close 100% Кроссовер Kia Sportage новой генерациистал первой моделью компании, которая на разных ранках предлагается с разными вариантами колесной базы. В нашу страну приедут удлиненные версии (по сравнению с модификацией для Европы база больше на 7,5 см) машины. Автомобиль получил изогнутый сенсорный дисплей мультимедиа и цифровую панель приборов – он будет устанавливаться на «топовые» версии машины. Начальные комплектации получат привычные аналоговые приборы и монохромный экран мультимедийной системы.Новый Kia Sportage появится в России весной и будет доступен как с передним, так и с полным приводом. На выбор два бензиновых мотора: двухлитровый мощностью 150 лошадиных сил и 190-сильный объёмом 2,5 литра. Kia

Автомобиль получил изогнутый сенсорный дисплей мультимедиа, появилась цифровая панель приборов, которая устанавливается только на машины в верхних комплектациях.

Базовые версии получат привычные аналоговые приборы и монохромный экран мультимедийной системы.

Новый Kia Sportage появится в России весной и будет доступен как с передним, так и с полным приводом. На выбор два бензиновых мотора: двухлитровый мощностью 150 лошадиных сил и 190-сильный объёмом 2,5 литра.

Lexus LX

За счет широкого применения алюминия, флагманский внедорожник Lexus стал легче предшественника почти на 200 кг. LX будет доступен в пяти – и семиместном исполнении.

close 100% За счет широкого применения алюминия, флагманский внедорожник Lexus стал легче предшественника почти на 200 кг. Lexis LX будет доступен в пяти – и семиместном исполнении. Особняком стоит версия Lux с раздельными креслами второго ряда, оснащенные подогревом, вентиляцией и массажем, а также подставками для ног, которые выдвигаются из спинок передних сидений. LX 600 оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом, а версия LX 500d — 3,3-литровым дизельным V6 с двойным турбонаддувом Lexus

Особняком стоит версия «Люкс» с раздельными креслами второго ряда, они оснащены подогревом, вентиляцией и массажем, а также подставками для ног, которые выдвигаются из спинок передних сидений. LX 600 оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом, а версия LX 500d — 3,3-литровым дизельным V6 с двойным турбонаддувом.

Mercedes-Benz EQS

Российские дилеры уже принимают заказы на первый полностью электрический Mercedes-Benz, официально представленный в нашей стране. В начальных комплектациях представительский лифтбэк оснащается двумя раздельными дисплеями: на первый выводятся показания приборов, при помощи второго осуществляется управление мультимедиа.

close 100% Дилеры уже принимают заказы на первый полностью электрический Mercedes-Benz, официально представленный в нашей стране. В начальных комплектациях представительский лифтбек оснащается двумя раздельными ЖК экранами: на первый выводятся показания приборов, при помощи второго осуществляется управление мультимедиа. Топовые версии оборудованы передней панелью MBUX Hyperscreen, в которой под общей стеклянной поверхностью длиной почти 1,5 метра, находятся три дисплея (панель приборов, экран мультимедиа и дополнительный монитор перед передним пассажиром). На таких автомобилях нет ни одной привычной кнопки (кроме переключателей на спицах руля), а управление всеми функциями автомобиля осуществляется при помощи сенсорных панелей.Полноприводные Mercedes-Benz EQS 580, оснащённые силовой установкой мощностью 523 л.с., появятся в автосалонах в конце зимы-начале весны. В течение года, как ожидается, начнутся продажи и «заряженной» версии AMG, мощностью 760 сил. Mercedes-Benz

Максимальные версии оборудованы передней панелью MBUX Hyperscreen, в которой под общей поверхностью длиной почти 1,5 метра, находятся три дисплея (панель приборов, экран мультимедиа и дополнительный монитор напротив пассажира).

На таких модификациях нет ни одной привычной кнопки (кроме переключателей на спицах руля), а управление всеми функциями автомобиля осуществляется при помощи сенсоров.

Полноприводные Mercedes-Benz EQS 580, оснащённые силовой установкой мощностью 523 л.с., появятся в автосалонах в конце зимы-начале весны. В течение года начнутся продажи и «заряженной» версии AMG мощностью в 760 сил.

Nissan Pathfinder

В конце зимы в Россию вернется Nissan Pathfinder. Полноразмерный кроссовер нового поколения стал чуть короче предшественника, но немного шире и выше. Автомобиль будет доступен в семи- и восьми местном исполнении. Версия, рассчитанная на семерых пассажиров, оснащается раздельными креслами второго ряда, между которыми установлена быстросъёмная консоль с подстаканниками и боксами для хранения мелочей.

close 100% В конце зимы в Россию вернется Nissan Pathfinder. Полноразмерный нового поколения стал чуть короче предшественника, но немного шире и выше его. Автомобиль будет доступен в семи- и восьми местном исполнении. Версия, рассчитанная на семерых пассажиров, оснащается раздельными креслами второго ряда, между которыми установлена быстросъёмная консоль с подстаканниками и боксами для хранения мелочей. В качестве опции предлагается центральная подушка безопасности, которая в случае аварии «выстреливает» между передними сидениями и защищает водителя и пассажира от столкновения друг с другом. В России новый Nissan Pathfinder будет доступен только с 3,5 литровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил, девятиступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссий. Nissan

В качестве опции предлагается центральная подушка безопасности, которая в случае аварии выстреливает между передними сидениями и защищает водителя и пассажира от столкновения друг с другом.

В России новый Pathfinder будет доступен только с 3,5 литровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил, девятиступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссий.

Range Rover

Пятое поколение Range Rover появится в нашей стране в середине весны. Внедорожник, построенный на новой модульной платформе, как и прежде, он доступен с третьим рядом сидений. Автомобиль в качестве опции получил электроприводы всех дверей, причем водительскую можно закрыть, просто нажав на педаль тормоза.

close 100% Пятое поколение Range Rover появится в нашей стране в середине весны. Внедорожник, построенный на новой модульной платформе, впервые будет доступен с третьим рядом сидений. Автомобиль в качестве опции получил электроприводы всех дверей, причем водительскую можно закрыть, просто нажав на педаль тормоза. Кузов нового Range Rover на 80% состоит из алюминиевых деталей. Как и прежде, автомобиль будет представлен в обычной и удлинённой версиях. В гамме моторов два дизельных двигателя мощностью 249 и 350 лошадиных сил, а также 530-сильный бензиновый V8 с двойным турбонаддувом. Land Rover

Кузов нового Range Rover на 80% состоит из алюминиевых деталей, но теперь он стал еще на 50% жестче на кручение за счет применения высокопрочных сталей. Обычная и большемерная версия стали на 53 мм длиннее прежних машин. В гамме моторов два дизельных двигателя мощностью 249 и 350 лошадиных сил, а также 530-сильный бензиновый V8 с двойным турбонаддувом.