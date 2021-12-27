«Шаг назад». Власти снова задумались об уменьшении допустимого промилле

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости уменьшить допустимый уровень алкоголя в крови водителей. Эксперты считают такие предложения «шагом назад» и предупреждают, что они могут привести к массовым лишениям водительских удостоверений.

Российские власти вновь задумались о снижении максимально допустимого уровня алкоголя в крови автомобилистов. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, существует прямая зависимость смертности и аварий от количества алкоголя в крови водителей.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники»,

— заявил Хуснуллин, возглавляющий комиссию по безопасности дорожного движения (БДД) в интервью изданию.

Вице-премьер отметил, что доля тех, кто попал в ДТП, выпив бокал пива, минимальна. Председатель правительственной комиссии по БДД добавил, что пока однозначного решения по поводу алкоголя нет.

В России уже несколько раз вводили и отменяли максимально допустимый уровень алкоголя в крови автомобилистов. С 1 июля 2008 года вступил в силу закон, согласно которому нетрезвыми считались водители, у которых содержание этилового спирта в организме превышало 0,3 промилле. Эта норма действовала чуть более двух лет: в августе 2010 года ее отменили.

В течение следующих трех лет наркологи, чиновники и правозащитники обсуждали необходимость установления допустимого уровня алкоголя в организме автомобилистов. В сентябре 2013 года вступили поправки в законодательство, согласно которым нетрезвым считается автомобилист, у которого в литре выдыхаемого воздуха содержится более 0,16 мг этилового спирта. Эта норма действует в настоящее время.

Снижение допустимого уровня алкоголя в организме водителя – это огромный шаг назад, считает экс-депутат Государственной думы, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Действующие требования были приняты с учетом мнения наркологов и метрологов и являются научно обоснованными, отмечает он.

«Показатель в 0,16 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха перекрывает возможную погрешность алкотестера. Он также учитывает особенности организма людей, у которых из-за определенных заболеваний эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта может наблюдаться повышение естественного уровня так называемого эндогенного алкоголя в организме», — заявил «Газете.Ru» Лысаков.

Он добавил, что при подготовке законопроекта о введении нынешнего максимально допустимого уровня алкоголя в организме водителя он запрашивал в судебном департаменте Москвы и Московской области данные по автомобилистам, лишенным прав за «пьянку».

«По статистике, только в этих двух регионах примерно четверть водителей в 2012 году остались без прав при показаниях ниже действующего сейчас уровня в 0,16 промилле»,

— отметил Лысаков.

Существующая норма о допустимом уровне алкоголя в организме водителя ни в коем случае не говорит о возможности выпить перед поездкой, уверен координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Она в первую очередь защищает автомобилистов от возможной погрешности алкотестеров, отметил он.

«С учетом обстоятельства, что решение о том, трезв водитель или нет, выносится исключительно на основе показаний алкотестеров, без учета клинической картины,

снижение существующего порога приведет к тому, что значительная часть абсолютно адекватных автомобилистов рискуют остаться без прав.

Кроме того, это потенциально может привести к росту коррупции среди недобросовестных автоинспекторов», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Шкуматов.

Он напомнил, что действующая в нашей стране норма о максимально допустимом уровне алкоголя в организме водителя — одна из самых низких в мире. Например, в Великобритании нетрезвым считается автомобилист, если содержание этилового спирта в его крови превышает 0,8 промилле. В Германии «абсолютный ноль» действует только в отношении начинающих водителей со стажем менее двух лет. Для более опытных немецких автомобилистов норма составляет 0,5 промилле.