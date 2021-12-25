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Автомобили

США пригрозили автопрому России. Каким будет удар

Как обострение на Украине может повлиять на поставку автодеталей в Россию из США

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Сергей Фадеичев/ТАСС
В случае обострения на Украине США могут ввести санкции против России, которые затронут в том числе поставки компонентов для производства автомобилей, пишут американские СМИ. В этом случае производителям придется искать обходные пути, и они есть, отмечают эксперты. О том, как будет работать российский авторынок под ограничениями, — в материале «Газеты.Ru».

Американские власти рассматривают возможность принятия жестких санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Чрезвычайные меры экспортного контроля, которые обсуждают в Белом доме, могут перекрыть доступ Москвы к широкому спектру промышленных и потребительских технологий, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского президента Джозефа Байдена.

Помимо импорта смартфонов в Россию, а также деталей для самолетов, санкции ограничат поставки основных компонентов для производства автомобилей, а также материалов для многих других секторов экономики.

По словам собеседника агентства, меры американских властей могут серьезно повлиять на производство российских потребителей, промышленные предприятия и сферу занятости населения.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские автопроизводители с осторожностью оценивают влияние возможных санкций США на свою дальнейшую деятельность на рынке.

«Глубину воздействия мы сможем оценить только после глубокого анализа перечня компонентов, получаемых из США, и возможности их замены на локальные или компоненты из других стран.

На данный момент мы в точности не можем сказать детально, но, принимая во внимание, что наши модели глубоко локализованы, мы не ожидаем существенного воздействия на производство автомобилей в России», — сообщил «Газете.Ru» директор по коммуникациям Nissan RBU East Роман Скольский.

Представители «АвтоВАЗа» и Hyundai отказались от комментариев, другие автопроизводители, работающие в России, на вопросы «Газеты.Ru» не ответили.

О мерах по импортозамещению в автокомпонентной отрасли говорил накануне глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

«За время реализации программы «развитие автопрома» уровень локализации достиг 67%, а по некоторым моделям 75%, причем доля российского автопрома по итогам года составит в натуральном выражении 76%, а в денежном 83%.

Чтобы иметь полную независимость по компонентам и агрегатам, у нас запущена программа Фонда развития промышленности по предоставлению льготного займа производителям автокомпонентов»,

приводятся слова министра на сайте Минпромторга.

Сама вероятность наложения санкций со стороны США уже оказывает негативное влияние на деятельность предприятий российского автопрома. В частности, под американские санкции в апреле 2018 года попала «Группа «ГАЗ», но Минфин США регулярно отодвигал дату их вступления в силу. Очередная отсрочка действует в настоящее время до 26 января 2022 года. Несмотря на то, что ограничительные меры так и не заработали, у нижегородского завода возникли сложности с рядом партнеров. В частности,

автомобили марки Volkswagen, широко представленной на североамериканском рынке, не собирались на ГАЗе в течение трех лет – с 2018 года, когда там завершилась сборка седанов Volkswagen Jetta, и вплоть до весны 2021-го, когда на конвейер ГАЗа встал кроссовер Volkswagen Taos.

Американские автомобильные компании, открывшие производство в России, свернули свою деятельность несколько лет назад. Завод General Motors под Санкт-Петербургом, остановленный в 2015-м, спустя пять лет был продан компании Hyundai. Входящий в тот же корейский концерн поставщик компонентов Sungwoo Hitech приобрел бывший завод Ford во Всеволожске.

В случае введения американских санкций автопроизводителям в России придется переориентироваться на поставщиков из других регионов, отмечают эксперты.

«Основным импортером компонентов из США у нас является Daimler, он их закупает для совместного предприятия с «КамАЗом».

Но не скажу, что ограничения на поставки автокомпонентов из США окажут сильно негативное влияние на российские предприятия, — объясняет «Газете.Ru» руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский, — В данном случае импортируются в основном изделия из пластмасс, топливные баки, выхлопные трубы, рулевые колеса и так далее – изделия, производство которых можно наладить в России, или найти альтернативных поставщиков».

Другими относительно крупными импортерами американских компонентов являются «Соллерс» и Volkswagen, добавляет эксперт.

Американские санкции могут стать серьезной проблемой, если коснутся компаний с американским участием, работающих в Китае, обращает внимание независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если США наложат санкции на компании, которые так или иначе связаны с Китаем, то это станет очень большой проблемой – огромное количество компонентов для нашего автопрома поставляется из Китая,

— отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». — Также на наших заводах есть американское производственное оборудование, однако аналогичные станки и оснастка есть у европейских и китайских производителей».

Что касается компонентов второго порядка, то гранулированный пластик для производства автомобильных деталей в нашу страну в основном поставляется из Китая, стекла – отечественные, каучук – из юго-восточной Азии, полимеры – из того же Китая, Европы или Турции, перечисляет эксперт.

«По субкомпонентам и сырью я не думаю, что это будет очень большая проблема», — заключает Бургазлиев.

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