Власти не смогли легализовать продажу «блатных» номеров

В России откладывается на неопределенный срок введение аукционов по продаже «красивых» номеров, выяснила «Газета.Ru». Необходимая нормативная база так и не сформирована: постановление правительства не принято, а соответствующий законопроект Госдумы — и вовсе отклонен. Более того, к этому нововведению оказались не готовы отделения ГИБДД. Подпольная торговля «блатными» номерами в обозримой перспективе не скоро выйдет из тени, уверены правозащитники.

Проект постановления правительства, предусматривающий официальную продажу так называемых статусных государственных регистрационных знаков (ГРЗ) на аукционах был разработан Минэкономразвития еще в 2019 году. Документ, который размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, должен был вступить в силу еще в январе 2021 года, позже его введение перенесли ровно на год, сообщал «Коммерсант».

Однако, как узнала «Газета.Ru», это постановление все еще не одобрено кабинетом министров, и в ближайшее время все процедуры по этому проекту постановления не завершатся. В пресс-службе Минэкономразвития эту информацию «Газете.Ru» прокомментировали следующим образом:

«Разработка данной инициативы продолжается, в настоящий момент документ находится на межведомственном согласовании».

Более того, как оказалось, к внедрению торгов номерами не готовы и структуры Госавтоинспекции в субъектах РФ — сразу несколько источников «Газеты.Ru» в региональных главках ГИБДД сообщили, что «никакой нормативной документации и распоряжений, касающихся изменений порядка регистрации транспортных средств и выдачи ГРЗ посредством аукционов не поступало».

МВД и Минцифры на официальные запросы о внедрении аукционов по продаже автомобильных регистрационных знаков на момент подготовки материала не ответили.

Проектом постановления правительства предполагалось, что автомобилисты через портал «Госуслуги» смогут резервировать понравившиеся номера, а затем выкупать их на онлайн-аукционе.

Максимальная ставка (600 тыс. рублей) предусматривалась за ГРЗ с сочетанием трех одинаковых букв и цифр (О111ОО, М333ММ и т.д.). Более простые номера, вроде Н200НН, оценивались в 450 тыс. рублей. При этом планировалось наделить региональные власти правом увеличивать или уменьшать размер базовой ставки в десять раз. Половина средств от продажи ГРЗ на аукционах должна была пойти в региональные бюджеты, а вторая половина – в федеральный.

Законопроект под снос

Не лучшим образом сложилась и судьба думского законопроекта о легализации продажи «красивых» номеров — 21 декабря 2021 года нижняя палата парламента отклонила его в I чтении. Ранее 30 июня этого года правительство дало негативный отзыв на эту инициативу, указав, что она приводит к коллизии с законом «О регистрации транспортных средств».

В комитете Госдумы по транспорту отметили, что проект закона противоречит Бюджетному кодексу РФ.

Вызвал негативный отклик и пассаж в тексте проекта закона, касающийся дальнейшей передачи гражданами красивых номеров:

«Приобретенные государственные регистрационные знаки с «особой» серией не могут передаваться или отчуждаться другим лицам», — говорилось в тексте проекта закона.

В кабмине посчитали, что эти условия не соответствуют ст. 209 и 454 Гражданского кодекса, которые регулируют право собственности и договор купли-продажи.

Впрочем, законопроект развалился из-за того, что его некому было защитить в Госдуме и обосновать его необходимость, уверен его автор, экс-депутат Госдумы, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин. По его словам, вполне вероятно, что через некоторое время похожий законопроект может быть заново внесен на рассмотрение, но уже под другим авторством.

«Я предлагал официально продавать особые номера тем, кто готов за них заплатить больше. Если этот вариант не устраивает, то это означает, что кому-то, видимо, интереснее по-прежнему торговать ими из-под полы»,

— рассказал «Газете.Ru» Шерин.

Практика официальной продажи «красивых» ГРЗ давно применяется в других странах, например, в ОАЭ, напомнил он.

Всех устраивает

Если бы власти хотели урегулировать вопрос продажи особых номерных серий, они бы уже это сделали, убежден председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Особыми номерами часто пользуются многие власть предержащие.

Вполне допускаю, что в некоторых кругах есть определенная заинтересованность, в том числе и финансовая, в сохранении нынешнего порядка нелегальной продажи «блатных» номеров», — отметил Похмелкин.

На подобных аукционах несколько лет назад пытались продавать так называемые «золотые» и «платиновые» телефонные номера, напоминает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Торги не пользовались популярностью у людей, и операторы сотовой связи просто ввели фиксированные тарифы на номера с определенным сочетанием цифр, отметил он.

«Основная проблема в том, что номера на машину не становятся собственностью человека: он не может продать их вместе с автомобилем, подарить или завещать. Придуманная схема работать просто не будет, все это понимают, и поэтому особо ее не форсируют», — заявил «Газете.Ru» Шкуматов.

Отказ от аукционов выведет серый рынок «красивых» ГРЗ на новый уровень, полагают продавцы такого товара.

По словам одного из посредников, который представился Никитой, из-за слухов о введении аукционов и официальной продажи «блатных» номеров, часть продавцов свернула свой бизнес. Теперь они снова возобновят его, считает он.

«Цены на номера от этого вряд ли изменятся: за последние пару лет они подорожали в два-три раза. Люди готовы за них платить», — заявил нелегальный торговец.