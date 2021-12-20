Завод UzAuto Motors остановил продажи из-за дефицита чипов

Узбекский производитель автомобилей — UzAuto Motors — приостановил продажи автомобилей и, как следствие, поставки автомобилей на рынки СНГ, включая Россию. Как выяснила «Газета.Ru», следующие партии новых моделей Chevrolet из Узбекистана под заказ ожидаются не ранее июня. Для узбекской компании такие проблемы могут быть серьезным ударом, говорят эксперты.

Автопроизводитель UzAuto Motors уведомил о прекращении реализации автомобилей через автосалоны на два с лишним месяца, причиной остановки отгрузок стал глобальный кризис в автопроме, вызванный сбоями в поставках полупроводников. Узбекский автопроизводитель сейчас вынужден сконцентрироваться на поставках клиентам ранее оплаченных автомобилей.

«Компания UzAuto Motors обращается к вам в очень непростой момент. Мы все знаем, что логистические проблемы в портах и на железнодорожных маршрутах (контейнера опаздывают до 6 месяцев), а также перебои с поставками полупроводников во всем мире привели к затяжному кризису в мировой автомобильной промышленности. К сожалению, наша компания не стала исключением»,

— говорится в сообщении UzAuto, поступившем в «Газету.Ru».

В автокомпании подчеркнули, что несмотря на круглосуточное производство и усилия их дилеров очереди в автосалонах за продукцией Chevrolet продолжают расти. Команда UzAuto в октябре, ноябре и декабре выполнила контрактные обязательств, они подчеркивают, что уже в эти месяцы ситуация была довольно сложной, но удалось произвести ранее недопоставленные автомобили и вернуться к почти нормальному рабочему ритму. Однако очередной сбой отбросил завод назад.

«В этих условиях у компании нет другого выхода, как лишь последовать примеру ряда других мировых автомобилестроителей, временно, на период c 20.12.2021 по 01.02.22, приостановить прием новых заявок на продажу машин Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti и сосредоточить все свои усилия на производстве предзаказанных автомобилей.

Именно с этой целью в указанный период и будет работать завод. Нам нелегко было принять это решение, но в сложившихся обстоятельствах компания считает своим главным приоритетом производство машин по сделанным ранее заявкам», — сообщили в UzAuto.

До хороших времен

Впрочем, как выяснила «Газета.Ru», на российском рынке бюджетные модели Chevrolet узбекской сборки появятся не ранее середины 2022 года. Российские дилеры UzAuto сообщают, что купить можно только то, что сейчас есть в наличие в «шоу-румах».

«Информация о прекращении приема заказов еще не поступала, но мы в курсе возможных сбоях поставок машин. Сейчас есть в наличии все модели.

Под заказ машины ждать от полгода до года», — сообщил корреспонденту «Газеты.Ru» представитель официального дилерского центра UzAuto в Москве.

На «горячей линии» фирмы «Келес Рус» — официального дистрибьютора UzAuto в России — отметили, что пока не могут прокомментировать сообщение головного офиса. «У нас не было официальной информации о прекращении приема заказов», — сообщил оператор «горячей линии».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев полагает, что такие новости негативно скажутся на имидже UzAuto в России.

«У продавцов Chevrolet и так имидж подпорчен в связи с переходом от одного дистрибьютора к другому – каждый тянул одеяло на себя.

Очередной не самый позитивный шаг снижает очки на нашем рынке. Ситуация, как минимум, неприятная: не успели появиться — и уже проблемы.

Понятно, что шаг вынужденный, сложности есть у всех. Очень надеюсь, что назначение экс-главы «АвтоВАЗа» Бу Андерссона позволит навести у них порядок – пока, видимо, это не так. Слишком мало времени прошло с момента его прихода», — поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Автомобили UzAuto активно реализуются на российском рынке с конца прошлого года. Бюджетные узбекские Chevrolet вновь вернулись в нашу страну под историческим американским брендом через отдельного импортера «Келес Рус», ранее дистрибьюцией этих же машин занималась дочка UzAuto — Ravon. Структуры Ravon в России сейчас находятся в завершающей стадии банкротства. За 2021 год «Келес Рус» по ситуации на конец сентября увеличил число автосалонов с двух до 45 в 37 крупнейших городах России.

В России стоимость хетчбэка Chevrolet Spark узбекской сборки стартует от 921 тыс. рублей, седанов Chevrolet Nexia и Cobalt — от 851 тыс. и 924 тыс. рублей соответственно.

По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», с января по ноябрь 2021 года на учет было поставлено 1534 автомобиля Chevrolet Nexia, (против 52 шт. годом ранее), Spark – 330 шт. (против 15 шт. в 2020 году), Cobalt – 2492 шт. (230 шт.).

Частично грядущий отток клиентов, по мнению консультанта по автопрому Бургазлиева, узбекистанцы смогут компенсировать какими-либо небольшими акциями для потребителей, например, подарком нескольких бесплатных техобслуживаний.