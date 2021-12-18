Автогражданку ждет реформа 3.0 в зимнюю сессию Госдумы

В начале 2022 года произойдет очередная реформа закона ОСАГО, узнала «Газета.Ru». Наряду с ранее предложенными увеличениями лимитов выплат по жизни и здоровью пострадавших граждан в автогражданку предполагается ввести дополнительные опции: страхование от падения деревьев, сосулек, повреждения от плохих дорог. Спорные предложения в грядущем законопроекте могут быть дымовой завесой, маскирующей истинную цель — завести в ОСАГО несущественное улучшение в виде невыплачиваемых компенсаций пострадавшим, что обоснует новое повышение тарифов.

Дискуссию об очередной реформе ОСАГО на этой неделе инициировали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественно-политическая организация выступила с инициативой ввести в автогражданку дополнительные опции, которые будут покрывать ущерб, в частности, от падения деревьев, сосулек, повреждения автомобилей из-за ям. Также ОНФ предложил ввести в этот тип страхования ремонт только новыми деталями, поскольку сейчас компенсация рассчитывается с учетом износа.

В ОНФ уверяют, что подавляющее большинство водителей эту идею поддерживают и готовы доплатить за полис 1-3 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования.

В Госдуме эти предложения ОНФ уже оценили, в связи с чем готовится соответствующий законопроект поправок в закон ОСАГО. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который наряду с другими коллегами по комитету инициировал предыдущую реформу, получившую в СМИ наименование «ОСАГО 2.0».

«Я думаю, в следующую сессию это будет. Этот [законопроект] готовится, и мы сначала его обсудим, а потом в каком-то виде внесем с учетом позиции [Общероссийского] народного фронта », — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что предложенные ОНФ дополнительные опции для ОСАГО будут учтены при формировании проекта поправок.

Центробанк со своей стороны готов рассмотреть вопрос об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также отмене учета износа при денежной компенсации за ремонт автомобиля, отметили в ведомстве. Однако эти изменения необходимо проводить поэтапно с учетом оценки их влияния на стоимость страховки, считают в ЦБ РФ.

Впрочем, дополнительные опции в ОСАГО вызывают критику регулятора, он относит их к предметному страхованию каско, которое уже существует, поэтому у граждан нет необходимости получать эту услугу через обязательную страховку.

«Такие продукты каско есть на рынке, их можно приобрести, каких-либо проблем с их доступностью мы не фиксируем. Банк России изучит результаты опроса», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также считают, что предложение ОНФ лежат в плоскости каско.

«Инициативы, связанные с введением дополнительных опций в ОСАГО, нуждаются в тщательном изучении и детальном обсуждении. Они потребуют, в том числе, изменений в законодательстве. В настоящее время страховщики предлагают покрытие соответствующих рисков в рамках договора каско», — заявили в пресс-службе РСА.

Спорные предложения (компенсация за сосульки, ямы и упавшие деревья) в грядущем законопроекте могут быть дымовой завесой, маскирующей истинную цель — формально повысить компенсацию по рискам ущерба жизни и здоровья, а в обмен на это повысить тариф ОСАГО, полагает экс-депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов России «Свобода Выбора» Вячеслав Лысаков.

«Внесут все предложения пакетом, а кто втором чтению уберут спорные поправки по ямам и сосулькам, которые в принципе невозможно привязать к ОСАГО, поскольку это не является ответственностью перед третьими лицами — то есть предметом покрытия ОСАГО», — поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Лысаков.

Риски по жизни и здоровью для страховщиков большой финансовой нагрузки не несут — практически все они компенсируются по ОМС либо граждане не обращаются за этими компенсациями в силу того, что плохо осведомлены о такой возможности, объяснил Лысаков. 95% компенсаций по ОСАГО — это ущерб автомобилям, а возмещение пострадавшим не превышает 5%, отметил он.

Неоднозначно оценили идею появления в ОСАГО дополнительных услуг и сами страховщики. Например, в «Страховом Доме ВСК» поддержали эти предложения, но отметили, что они потребует серьезного изменения законодательства.

«Появление такой инициативы обусловлено потребностями владельцев транспортных средств в дополнительной страховой защите. Однако для ее реализации потребуется масштабная реформа самого института ОСАГО», отметила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО СД ВСК Татьяна Кудрявцева.

В СК МАКС риски, которыми предлагается расширить автогражданку, считают частными случаями каско. По словам начальника управления продукт-менеджмента и маркетинга компании Евгения Попкова, предложенные сценарии не вписываются в логику страхования ответственности перед третьими лицами, чем является ОСАГО.

«Возможным решением могла бы стать синергия двух видов моторного страхования и появление гибридного полиса ОСАГО+каско. Однако пакет указанных рисков стоит значительно дороже психологически комфортной суммы в 1-3 тыс. рублей, которую, согласно исследованию, готовы заплатить автовладельцы за дополнительные опции», — считает Попков.

По его словам, при средней цене полиса каско в 40 тыс. рублей примерно 10 тыс. рублей приходится как раз на риски, предлагаемые в качестве дополнительных услуг: падение предметов, повреждения из-за плохого покрытия дорог, противоправные действия третьих лиц, затопление.

Большинство автомобилистов не готовы столько доплачивать за страховку, уверен Евгений Попков. Это подтверждается сравнением объемов страхования: в год на 40 млн полисов ОСАГО приходится всего 5 млн договоров каско, отметил он.

Автомобилисты и сейчас могут в дополнение к базовому полису ОСАГО приобрести дополнительный, увеличивающий размер выплат, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Также у водителей есть возможность в рамках каско застраховать риски падения на машину деревьев или сосулек, повреждения автомобиля на разбитой дороге. По его словам, инициатива ОНФ является попыткой перевести эти продукты в поле обязательного страхования.

«Подобные исследования выступают обоснованием того, как поднять основной тариф на ОСАГО. Таким способом страховщики в очередной раз пытаются показать необходимость расширения полиса и увеличения его стоимости», — заявил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Даже если предложенные опции официально будут добровольными, по факту они все равно станут принудительными, уверен вице-президент НАС. Страховщики начнут навязать их при оформлении ОСАГО, как раньше предлагали в нагрузку к полису автогражданки дополнительное страхование жизни или имущества, полагает эксперт.

По его оценкам, только заявленное увеличение лимита выплат по жизни и здоровью приведет к росту цен на ОСАГО примерно на 10%.

«Уверен, что страховые компании будут настаивать на увеличении тарифов. Однако у них есть многомиллиардная финансовая подушка в виде разницы между объемом полученных премий и размером выплаченных компенсаций», — считает Шапарин.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», из-за повышения до 2 млн рублей максимального размера компенсаций по жизни и здоровью Центробанк прогнозировал увеличение средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%.