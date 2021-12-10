Продажи новых автомобилей в России выросли более чем на четверть

В денежном выражении объем российского автомобильного рынка увеличился в 2021 году на 28%. В лидерах продаж Hyundai и Kia, но наибольший прирост выручки демонстрируют премиум-марки и китайские автопроизводители. На фоне ажиотажного спроса на новые машины автокомпании, очевидно, заложили завышенную маржу в стоимость автомобилей в зачет прошлых издержек, уверены эксперты.

По итогам 10 месяцев 2021 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 2 трлн 784 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют статистические данные агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ), предоставленные «Газете.Ru».

Для понимания масштаба — примерно такая же сумма (около 3 трлн рублей) была израсходована государством на поддержку граждан и экономики во время пандемии коронавируса. В минувшем сентябре на заседании глав стран Шанхайской организации сотрудничества президент Владимир Путин говорил, что такая сумма сопоставима более чем с 4,5% внутреннего валового продукта (ВВП) страны за 2020 год.

По доходам на рынке России лидирует корейский бренд Kia. За 10 месяцев этого года ему удалось реализовать автомобили на сумму 325,7 млрд рублей, что почти на 24% больше, чем годом ранее. У родственной Kia марки Hyundai прирост еще значительнее – более 35%, а выручка от продажи машин оценивается в 279,3 млрд рублей.

На лидирующих позициях этот бренд и по увеличению средневзвешенной цены автомобиля – за год у Hyundai она выросла почти на 21%, до 1,94 млн рублей – сильнее динамика подорожания была только у Changan, Chery, Geely и Mercedes-Benz.

При этом объемы продаж у корейских брендов выросли не столь значительно: согласно статистике комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в количественном выражении Kia реализовала за тот же период на 9,4% машин больше, чем годом ранее. Hyundai – почти на 12%.

Замыкает тройку лидеров по объему продаж в денежном выражении японская Toyota – на автомобили этой марки россияне потратили за 10 месяцев 275,5 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.

За японцами следует Mercedes-Benz с показателем 266,1 млрд рублей (+75%) – у немецкого премиум-бренда выросли и объем продаж (на 37%), и средневзвешенная цена автомобиля (почти на 28%, до 8,2 млн рублей).

«У Mercedes-Benz одновременно наблюдается хороший рост продаж и средневзвешенной цены – больше, например, чем у BMW — отсюда и больший рост финансовой емкости, — пояснила в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор НАПИ Татьяна Арабаджи. — По темпам роста продаж фантастические показатели демонстрируют китайские бренды, также значительно увеличившие финансовую емкость в этом году».

Российская Lada по динамике роста доходов демонстрирует среднерыночные показатели (плюс 28%), на автомобили этой марки россияне потратили за 10 месяцев 229,4 млрд рублей.

На уровне прошлого года по финансовой емкости находятся компании, продажи машин которых в штуках в 2021 году упали: в частности, Volkswagen, Mitsubishi и Nissan.

УАЗ и вовсе в минусе — за 10 месяцев россияне потратили на внедорожники и пикапы этой марки 12 млрд рублей против 12,4 млрд рублей годом ранее.

На фоне проблем с поставками автокомпонентов и перебоями в производстве, охватившими весь мировой автопром, автокомпании продолжают непрерывно корректировать цены – тот же «АвтоВАЗ» повышал стоимость моделей Lada семь раз за год, последнее подорожание (на 8-10 тыс. рублей) произошло в конце ноября. Регулярно переписывают ценники на свою продукцию и другие автопроизводители.

Объемы автомобильного рынка России в денежном выражении будут увеличиваться и дальше – помимо дефицита машин свой вклад в это делает инфляция, а также стремление автоконцернов отыграть прошлые потери, считают эксперты.

«В условиях дефицита автомобилей, я думаю, что многие автоконцерны даже смогли отчасти переложить на потребителя издержки прошлых периодов, которые они не могли закладывать в цену автомобилей ранее,

— говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. — Полагаю, что в финансовом плане автопроизводители чувствуют себя сейчас очень хорошо, поддерживая высокую маржинальность продаж».

Косвенным индикатором этого являются темпы роста стоимости автомобилей, которые наблюдаются в течение 2021 года, цены на новые машины растут быстрее инфляции, уточняет эксперт. В долгосрочной перспективе рынок будет расти и в количественном выражении, и в денежном, но в основном за счет инфляции и усложнения конструкции самих машин, прогнозирует Беспалов. С ростом предложения возможности для повышения цен будут ограничены.

В денежном выражении российский авторынок продолжит рост и в будущем году, даже если рост стоимости автомобили замедлится, автопроизводители смогут получить свой доход за счет объемов, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Учитывая повышенный спрос и недостаточное предложение, сейчас автопроизводители стремятся получить наибольшую прибыль с каждого проданного автомобиля,

— отмечает Бургазлиев. — Увеличения объемов производства машин не ожидается минимум в ближайшие полгода, при этом в России ажиотаж подогревается еще и неуверенностью граждан в будущем».

На фоне сложившейся на рынке ситуации автомобили оказались неплохим объектом для инвестиций – купленную год назад машину, даже с пробегом, сейчас можно продать дороже изначальной стоимости, констатирует эксперт.