Минтранс опроверг подготовку ограничений на личные автомобили

Министерство транспорта России не планирует вводить какие-либо ограничения для автомобилистов. Ранее такие предположения возникли в связи с принятием новой Транспортной стратегии РФ до 2035 года, где одной из задач обозначены «зеленые» инициативы, однако в Минтрансе настаивают, что документ не предписывает введения запретов.

Новая транспортная стратегия России не подразумевает введения ограничений на использование личного транспорта, сообщили в Минтрансе. Так ведомство отреагировало на появившуюся в СМИ информацию о том, что стратегия якобы предполагает

«безальтернативное» ограничение личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

«Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — пояснили в министерстве.

Минтранс настаивает, что принятая стратегия является рамочным документом, который определяет долгосрочные планы государства по развитию всех видов транспорта, а не предписывает вводить какие-либо ограничения. Министерство подчеркивает, что одна из ее основных целей — «переломить тренд» на падение доли общественного транспорта.

«Развитие общественного транспорта — один из важнейших инструментов повышения качества городской среды, в связи с чем в стратегии предполагается более интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте», — добавило ведомство.

Транспортная стратегия была одобрена главой кабмина Михаилом Мишустиным на этой неделе. Она рассчитана до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Значительная часть документа посвящена «зеленой» повестке и экологическим стандартам — как там указано, 61% выбросов в атмосферу от транспорта приходится на автотранспорт.

Одна из задач стратегии — снизить этот показатель.

После этого «Коммерсантъ», проанализировав документ, пришел к выводу, что реализация стратегии приведет к поэтапному ограничению на использование транспортных средств «низких экологических классов» с помощью экологических зон, куда авто с неэкологичными двигателями будет запрещен въезд.

В 2018 году, напомним, в России стали действовать специальные знаки ограничения для транспорта с низким экологическим классом, однако на практике применимы они только для автомобилей, у которых соответствующая информация указана в ПТС. Летом нынешнего года это было исправлено: теперь знаки действуют для всех машин вне зависимости от того, обозначен ли их класс в паспорте транспортного средства.

Экологический стандарт «Евро-5», запрещающий производство и импорт автомобилей ниже этого класса, действует с 2014-го. В Евросоюзе, для сравнения, аналогичное решение было принято шестью годами ранее до решения российских властей. Вместе с этим, в 2016 на территории РФ также был введен запрет на использование топлива ниже класса «Евро-5».

Максимальный класс в соответствии с европейскими стандартами — «Евро-6», который пока не реализуется в России. Классов «Евро-5» и «Евро-6» придерживается большая часть стран. В то же время, в 2025 году запланирована реализация класса «Евро-7».

Говоря о прочих инициативах, упомянутых в новой российской Стратегии, также предлагаются мероприятия, направленные на установление цифровых методов наблюдения за дорожным шумом — по данным «Коммерсанта», речь идет о производстве так называемых камер-шумомеров, которые в потоке дорожного движения будут выявлять шумные авто. Помимо прочего стратегия предлагает такую меру, как наращивание заправок для электромобилей, а автомобилистам предлагается подумать об использовании транспортных средств «совместно с другими гражданами».