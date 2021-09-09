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Бизнес

Транспорт будущего

«Группа ГАЗ» представила на выставке COMTRANS целую серию новых моделей техники

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Иван Петров
Огромная линейка инновационных разработок: полтора десятка моделей автомобилей и автобусов нового поколения, электромобили и водоробусы, машины с интеллектуальными цифровыми сервисами, автобусы повышенной комфортности для маломобильных пассажиров, грузовики с автоматической коробкой передач и системами ADAS. Создавать прорывные продукты «Группе ГАЗ» удается благодаря новому видению автомобильной отрасли России, системной работе и собственным инвестициям. Новинки «Группы ГАЗ» можно увидеть на Международной выставке COMTRANS 2021 в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 7 по 11 сентября.

На выставке COMTRANS 2021 «Группа ГАЗ» представила разработки, которые демонстрируют, каким будет в России пассажирский и коммерческий транспорт завтрашнего дня. Максимально удобным для маломобильных пассажиров. С нулевым уровнем выбросов, а значит улучшающим экологическую ситуацию в городах. Оснащенный электронными помощниками водителю, а значит повышающий безопасность. С большим набором электронных сервисов, которые помогают владельцам парков делать их бизнес более эффективным. C красивым дизайном, чтобы соответствовать меняющемуся облику современных городов.

Путь к инновациям

Новый отсчет для модернизации производства и создания новых перспективных продуктов, рассчитанных не только на российский рынок, но и соответствующих экспортных требованиям, для Горьковского автозавода был начат в 2000 году. В ноябре 2000 года новым владельцем ГАЗа стал промышленник Олег Дерипаска. И практически сразу после этого на заводе началась крупная реорганизация, на его базе был создан холдинг, объединивший производства по выпуску конкурентоспособных коммерческих автомобилей, пассажирских автобусов, спецтехники, двигателей и автокомпонентов.

Для решения новых задач на ГАЗе создали систему подготовки инженерных кадров, в партнеры привлекли лучшие технические вузы страны, такие как МГТУ им. Баумана и НГТУ им. Алексеева, в собственном корпоративном университете разработали более 450 обучающих программ. Оснастили цеха современным роботизированным оборудованием, и внедрили систему качества, которая сертифицирована по стандартам международного автопрома. В современные производства и новые разработки было инвестировано свыше 100 миллиардов рублей.

В результате на российские дороги выходит современный, комфортный, безопасный и не причиняющий вреда экологии инновационный транспорт.

Большой выбор

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Иван Петров

Новые разработки инженеров компании, представленные на выставке COMTRANS, воплотились в широкую линейку автобусов вместимостью от 22 до 85 пассажиров и коммерческого транспорта полной массой от 2,5 до 10 тонн. Модели оснащены двигателями, которые работают на различных видах топлива – природном газе, дизеле, электричестве и даже на водороде.

Это машины для решения различных транспортных задач. Они незаменимы для малого и среднего бизнеса, идеально решают задачи городских и междугородних транспортных компаний, коммунальных и дорожных служб, медицинских и социальных учреждений.

Впрочем, «Группа ГАЗ» еще с 2018 года серийно выпускает электробусы, которые работают на маршрутах Москвы. В прошлом году компания представила электрические «ГАЗели», производство которых в разных модификациях налажено на Горьковском автозаводе. В этом году электрические автобусы ГАЗ вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде.

Ранее также сообщалось, что электромобили на базе «ГАЗели NEXT» продаются в Германии и работают в коммунальных службах Берлина, Штутгарта и других городов. А в первой половине следующего года планируется передать первые два водородных автомобиля «ГАЗель NEXT» для работы в дорожно-строительном хозяйстве района Эсслинген в Германии. Безусловно, одну из поставленных целей – создать продукт, соответствующий экспортным требованиям, – «Группа ГАЗ» достигла.

Водородные автобусы CITYMAX Hydrogen и «ГАЗель City»

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Иван Петров

Шоу-стоппером на выставке стали электробусы на водородном топливе. Водоробус CITYMAX Hydrogen вместимостью 85 пассажиров и машина «ГАЗель City», рассчитанная на траспортировку 22 человек. На одной заправке водоробусы, разработанные «Группой ГАЗ», могут проехать с нулевым уровнем выбросов в атмосферу до 350 км. Этого достаточно даже для самых длинных городских маршрутов.

Автобусы нового поколения E-CITYMAX 12

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Иван Петров

Новая линейка автобусов создана на единой унифицированной платформе, на которой будет разрабатываться широкий модельный ряд дизельных, газовых, электрических и водородных автобусов. Представленный «Группой ГАЗ» на выставке электробус большого класса E-CITYMAX 12 оснащен батареями емкостью до 350 Квт*ч, которые обеспечивают увеличенный до 200 км запас хода на одной зарядке. Общая пассажировместимость составляет 85 пассажиров, предусмотрено 36 посадочных мест и место для инвалидной коляски. А автобус среднего класса CITYMAX 9 с дизельным мотором экологического стандарта «Евро-6» рассчитан на перевозку 73 пассажиров, включая 17 посадочных мест.

«Валдай City»

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Иван Петров

Низкий уровень пола у «Валдай City», широкая двойная дверь, наличие системы «книлинг» и просторной накопительной площадки обеспечивают удобство входа и выхода пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, самокатами, велосипедами и громоздким багажом, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для защиты здоровья пассажиров в сложной эпидемиологической обстановке «Валдай City» оборудован системами очистки воздуха и санитайзерами. Автобус рассчитан на транспортировку 32 человек, включая 21 посадочное место.

Легкие коммерческие автомобили поколения NN

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Иван Петров

Главная новинка в линейке легких коммерческих автомобилей поколения NN – компактный городской фургон «Соболь NN», предназначенный в первую очередь для быстро растущего сегмента служб доставки и интернет-торговли. На выставке также представлена новая модель автомобиля скорой медицинской помощи с пневмоподвеской и новой конфигурацией салона, обеспечивающей высокий уровень комфорта для пациентов и медицинского персонала. Новый интерьер автомобиля разработан в сотрудничестве с практикующими врачами и экспертами медицинской отрасли.

Новым модификации среднетоннажных коммерческих автомобилей

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Иван Петров

«ГАЗон NEXT» с системами активной помощи водителю (ADAS) оснащен камерами, датчиками и радарами, с помощью которых электронные системы автомобиля анализируют дорожную обстановку и предупреждают водителя о потенциально опасных ситуациях, а в ряде случаев самостоятельно применяют меры для предотвращения аварии. Системы ADAS позволяют снизить вероятность ДТП и повысить безопасность дорожного движения.

Автомобиль «ГАЗон NEXT CNG» полной массой 10 тонн расширяет линейку техники «Группы ГАЗ», работающую на сжатом газе. Автомобиль изготовлен в виде шасси для установки специальных надстроек. На базе этого шасси будут выпускаться машины с краново-манипуляторными установками, автогидроподъемники, самосвалы, автоцистерны, мусоровозы, комбинированные дорожные машины и другие варианты спецтехники.

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