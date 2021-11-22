Столичный ЦОДД выявил дорожных мошенников за «работой»

В столичном регионе и соседних областях на дорогах активизировались аферисты, узнала «Газета.Ru». Аферисты догоняют и тормозят жертв, затем внушают, что у них якобы сломалась машина, и предлагают помощь в починке. Как водителям распознать уловки мошенников — в материале «Газеты.Ru».

Очевидцем работы аферистов стал инспектор «Дорожного патруля» Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) Александр Марков, ранее служивший в полиции, рассказали «Газете.Ru» в ведомстве. Во время патрулирования он заметил на Третьем транспортном кольце (ТТК) два стоящих на обочине автомобиля, у одного был открыт капот. По словам сотрудника центра, мужчина, крутившийся возле машины, заявил, что помогает автомобилистке ремонтировать автомобиль.

«Она пояснила, что ранее этот мужчина жестами показал ей, что автомобиль дымит, а когда она остановилась, попросил открыть капот и начал помогать с ремонтом.

Я сообразил, что это очень похоже на мошенничество, тем более, что недавно по похожей схеме «развели» моего отца.

Как только стали выяснять обстоятельства, «помощник» прыгнул в свою машину и сорвался с места — чуть ли не по ногам мне проехал. Я успел заснять на видеорегистратор номер этого автомобиля, данные передали в полицию», — рассказал «Газете.Ru» Александр Марков.

Жертв дорожные аферисты выискивают, как правило, среди женщин и пожилых мужчин, предупреждают в ведомстве.

Мошенники догоняют и всячески пытаются затормозить выбранных «клиентов».

Когда те останавливаются и открывают капот, правонарушители якобы пристрастно изучают подкапотное пространство, и незаметно из шприца брызгают моторным маслом на раскаленный коллектор глушителя. Тем самым имитируется возгорание в моторном отсеке. Псевдодоброжелатели предлагают эвакуировать машину в расположенный неподалеку автосервис, где стоимость ремонта якобы неисправного автомобиля доходит до 100 тыс. рублей, отметили в ЦОДД.

По его словам, таких аферистов в последнее время стало заметно больше.

«Мошенникам крайне важно быстро убрать с дороги якобы неисправную машину в сервис: обычно их эвакуатор дежурит неподалеку от участка, где они работают», — добавил инспектор «Дорожного патруля».

Не доверять

Схемы аферистов, предлагающих помощь на дороге, существуют давно, но меняются отметил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, различными способами злоумышленники стараются завлечь жертв в свой автосервис, где потом им выставляют внушительный счет за ремонт.

«Раньше привязывали к машине консервные банки, подкладывали гвозди под колеса, теперь стали масло на горячий двигатель лить. Суть от этого не меняется: под видом помощи они вытягивают деньги», — отметил он.

В таких ситуациях автомобилистов должна насторожить чересчур навязчивая забота сердобольных сограждан, считает он. Когда с машиной что-то не так, то другие люди просто привлекают внимание автовладельца, а сами едут дальше. Если же сочувствующие останавливаются рядом и начинает активно помогать, просят открыть капот, под различными предлогами предлагают выйти из машины, — это первый признак чего-то недоброго, уверен эксперт.

Правонарушители играют на страхе человека перед серьезной поломкой. Однако любая неисправность машины, как правило, не возникает неожиданно: сначала появляются посторонние звуки, на панели приборов зажигаются сигнальные лампы, отметил Шкуматов.

«Практически у каждого водителя есть знакомый механик. Самым разумным в такой ситуации будет не поддаваться уговорам, а позвонить ему и проконсультироваться», — советует он.

Если проблема действительно серьезная, то необходимо самостоятельно вызвать эвакуатор. Ни в коем случае не следует брать эвакуатор, предложенный случайными людьми — эти услуги обойдутся гораздо дороже, добавил Шкуматов.

Доказать факт мошеннических действий в таких ситуациях практически невозможно, поскольку водитель добровольно соглашается на все услуги, отмечает юрист Сергей Смирнов.

«Дельцы вполне могут просто заменить ту или иную деталь на аналогичную: в этом случае ни одна экспертиза не докажет, что машина была изначально исправна. А сама по себе завышенная стоимость услуг преступлением не является», — сказал он.