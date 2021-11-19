Депутат Нилов призвал превентивно действовать против блогеров-лихачей

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему он выступает против камер фиксации нарушений ПДД, в чем несправедливость транспортного налога, что необходимо изменить в новом КоАП и как бороться с лихачами.

— Считаете ли вы необходимым передачу полномочий ГИБДД по контролю за соблюдением ПДД и оформлению штрафов за нарушения автомобилистам региональным властям? Может, логичнее, чтобы эту сферу контролировало одно ведомство?

— Передача таких полномочий, как показывает практика, — вещь неоднозначная. Речь идет о том, чтобы соответствующие постановления составляли и подписывали не полицейские, а должностные лица некоего подразделения регионального органа исполнительной власти. Но водитель не обязан предоставлять таким сотрудникам какие-либо документы, об этом в правилах дорожного движения ничего не сказано. И в Москве с подобной ситуацией сотрудники МАДИ уже столкнулись: они вправе выписать штраф за нарушения правил парковки, но автомобилист не обязан передавать им никакие документы.

Выходит, что без сотрудников ГИБДД составить протокол не получится, если только водитель не передаст документы добровольно.

Уверен, что передача таких полномочий не в лучшую сторону скажется на состоянии аварийности. Мы получим только еще больше камер и сокращение числа инспекторов ГИБДД. При том что поймать пьяных водителей при помощи камер просто невозможно. Очень скептически и настороженно отношусь к такой инициативе: следить за дорожным движением и контролировать соблюдение ПДД, считаю, должна госавтоинспекция, а не чиновники региональных властей, которые заинтересованы в получении как можно большего объема штрафов.

— Получается, что вы против камер, фиксирующих нарушения ПДД?

— В том виде, в котором система фиксации существует сейчас — да, против. На днях генеральный прокурор, выступая в Государственной думе, заявил о многочисленных фактах нарушений в работе самих камер и картельных сговорах при их закупках. Чиновники и коммерческие структуры, которые эксплуатируют эти комплексы, просто наживаются на автомобилистах.

Очевидно, что коммерсантов необходимо отстранить от дорожных камер. Системы фиксации нарушений ПДД должны принадлежать только государственным или муниципальным структурам, но ни в коем случае не коммерческим — такой законопроект я внес на рассмотрение парламента.

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Сейчас получается, что стоит машина, водитель охраняет арендованную камеру, которая принадлежит некому ООО или ИП. Причем зачастую эти фирмы аффилированы с теми или иными региональными чиновниками и банально зарабатывают на штрафах в региональный бюджет, откуда идут выплаты соответствующей структуре за работу и обслуживание таких систем фиксации. Это в корне неправильно! Ничего общего с безопасностью дорожного движения это не имеет.

У нас было предложение, чтобы штрафы шли не в региональные бюджеты, а в федеральный. Ведь зачастую при формировании доходов уже закладывается сумма, которую принесет региональному бюджету конкретная камера — получается, людей заранее записывают в правонарушители.

Остается только создать условия, чтобы люди нарушали. Отсюда и искусственные ловушки для водителей: противоречащие друг другу дорожные знаки и разметка, необоснованное занижение скоростного режима. Все прекрасно понимают, что водителю проще заплатить 500 рублей или 250 с учетом скидки, чем куда-то идти и что-то обжаловать. На это и расчет.

Естественно, что никто не хочет терять кормушку, а потому мы видим активное противодействие всем законопроектам, которые предлагают сломать эти схемы. Будем и дальше отстаивать свою позицию по этому вопросу.

— Уже не один год обсуждается идея об изменении принципа начисления транспортного налога. Почему до сих пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки?

— Мы считаем, что транспортный налог надо просто отменить — это совершенно несправедливый оброк для автомобилистов. Когда поднимали акцизы на топливо, власти обещали его отменить. В результате и акцизы повысились, и налог остался.

Он архаичен по своей сути: почему человек должен платить его в полном объеме, если автомобиль используется только несколько месяцев в году? У нас множество автовладельцев, которые не ездят зимой.

Им приходится снимать транспортное средство с учета, чтобы не платить «за воздух».

Вы правы, история с отменой транспортного налога длится уже не один год. Регионы активно этому противодействуют: это же выпадающие доходы региональных бюджетов.

Постоянно возвращаемся к этому вопросу, учитываем отзывы на предыдущие законопроекты на эту тему, корректируем их. В любом случае, отказываться от своей позиции насчет транспортного налога мы не намерены — он должен быть отменен.

— Минюст подготовил новую редакцию КоАП, которая серьезно изменяет «автомобильную» главу. Многие эксперты его критикуют.

— И эта критика, на мой взгляд, абсолютно справедливая. Документ откровенно сырой и несбалансированный. Очень спорное предложение – лишение прав за повторные нарушения. Это же возврат к советской системе «трех дырок». Она совершенно точно не годится. Уже сейчас существует дифференцированная ответственность за неоднократность нарушений.

Например, на первый раз водитель, выехавший на встречную полосу, может отделаться штрафом. Но если он снова поедет по встречке, то это уже гарантированное лишение прав с обязательной сдачей экзаменов на знание ПДД. К чему еще большее ужесточение ответственности?

Есть вопросы и к агрессивному вождению.

Во-первых, сами формулировки этого термина в правилах дорожного движения крайне размытые и нечеткие.

Во-вторых, в проекте КоАП нет ни слова о том, как привлекать к ответственности за это нарушение, и указан лишь штраф в 3 тыс. рублей. Хотя несколько лет назад Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, где штраф определен на уровне 5 тыс. рублей. Почему вдруг решили снизить сумму?

Буду настаивать на том, что рассматривать дела и выносить решение за агрессивное вождение смогут только суды, только при наличии видеодоказательств правонарушения и только при наличии умысла у водителя. Без этого введение ответственности за опасное вождение становится просто очередной кормушкой и предпосылкой для коррупции.

С нечитаемыми номерами вообще абсурд: водителей предлагают штрафовать на 3 тыс. рублей за то, что у нас в стране грязные дороги. Приведите трассы в порядок, отмойте их с мылом, с шампунем, как это делается за рубежом, а только потом штрафуйте за нечитаемые номера.

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Конечно, некоторые водители намеренно прячут регистрационные знаки. Но за это и так уже лишают прав. Нельзя заставлять автомобилистов выбегать из машины с тряпкой каждые десять минут под угрозой крупного штрафа. Это совершенно неразумное предложение.

— На фоне дефицита автомобилей дилеры навязывают покупателям дополнительное оборудование по завышенным ценам. Сейчас фактически невозможно приобрести новую машину без сигнализации, ковриков и других аксессуаров. Причем реальная стоимость автомобиля оказывается на несколько сотен тысяч рублей выше рекомендованной производителем. Как вы намерены реагировать на эту ситуацию?

— Очевидно, что это навязывание дополнительных услуг. Считаю, что Федеральная антимонопольная служба должна отслеживать, реагировать и жестко штрафовать за каждый такой случай. Ситуация, по большому счету, аналогичная той, что была несколько лет назад, когда страховые компании не продавали ОСАГО без дополнительных страховок и страховых продуктов.

Тут вопрос больше не в законодательстве, а в работе контролирующих органов и самих автопроизводителей, которые не следят за своими дилерами. Здесь важна активность самих покупателей: жалуйтесь в антимонопольную службу, апеллируйте к самим автопроизводителям, обращайтесь в суды. Хорошо, что сегодня граждане хотя бы в соцсетях пишут гневные сообщения с указанием автопроизводителей, которые с помощью собственных служб эти соцсети мониторят. Повторю, нынешние законы вполне позволяют обуздать дельцов с непомерными аппетитами.

— Не так давно вы заявляли о необходимости пересмотра перечня автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Есть какие-то подвижки в этом вопросе?

— Пока, к сожалению, нет. Законопроект, предусматривающий увеличение порога стоимости машин, подпадающих под налог на роскошь, нами внесен, но пока еще не рассмотрен. Будем форсировать этот вопрос.

— В последнее время некоторые блогеры цинично нарушают ПДД и откровенно хвастаются своими выходками на дорогах. Как с этим бороться?

— Только максимально оперативной и максимально жесткой реакцией на такие случаи. Не надо ждать, когда произойдет трагедия, как, например, в случаях с блогерами Эдуардом Билом или Саидом Губденским. У нас огромное количество камер, машины нарушителей неоднократно попадали в объективы, собирали сотни штрафов.

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Непонятно только, почему их сразу не «выцепляют» из потока. Систему можно настроить таким образом, чтобы, анализируя нарушения, она выдавала сигнал о водителях в некой группе риска.

Но фактически этим никто не занимается, еще раз доказывая, что камеры установлены не для безопасности движения, а для зарабатывания денег.

— На днях суд назначил 5 лет лишения свободы автомобилистке, сбившей на переходе детей. Считаете ли вы это наказание справедливым?

— Справедливо или не справедливо, об этом можно, конечно, рассуждать, но погибших детей не вернуть. Здесь важно, чтобы другие сделали вывод: двух жизней нет, ее жизнь поломана.

Рискну предположить, что будь этот переход оборудован тем же лежачим полицейским, возможно, трагедии удалось избежать.

Вообще к дорожной инфраструктуре в целом и переходам в частности есть масса вопросов.

Существует множество примеров, как на трассе, проходящей через населенный пункт, находится нерегулируемый переход. Очевидно, что это потенциально крайне опасное место. Здесь как минимум должна быть кнопка, нажав на которую, пешеход сможет зажечь красный свет автомобилям.

— Так, может, имеет смысл ограничить скорость в городах на уровне 40-50 км/ч? Буквально на днях было такое предложение.

— Абсолютно точно, что в этом вопросе нельзя рубить с плеча и повально ставить знаки 30 и 40 км/ч. Есть масса примеров, когда скорость искусственно занижена, чтобы камера приносила доход. Бездумное уменьшение скоростного режима в городах приведет к еще большим злоупотреблениям.

Мы еще при Лужкове предлагали поднять разрешенную скорость на некоторых участках ТТК в Москве, дело сдвинулось с мертвой точки только несколько лет спустя. И сегодня разрешенная скорость уже не 60, а 80 км/ч.

Но есть места, где действительно есть необходимость в более низком лимите скорости. Уверен, что здесь нужен очень избирательный подход. Такие решения можно принимать только после и взвешенного и профессионального аудита как существующих, так и строящихся дорог.