На автошоу в Лос-Анджелесе дебютировал внедорожник из России

Состоявшийся вопреки пандемии международный автосалон в Лос-Анджелесе представил американцам новые модификации спорткаров Porsche, концепты Kia и Hyundai, серийные новинки Subaru, Toyota. Однако самой необычной премьерой выставки стал российский внедорожник УАЗ «Патриот».

Как и большинство автомобильных выставок, автосалон в Лос-Анджелесе неоднократно переносился – мероприятие, изначально планировавшееся на весну, в ноябре все же состоялось. Пандемийные ограничения сыграли свою роль – многие автокомпании сейчас демонстрируют свои новинки онлайн или на отдельных мероприятиях, но автошоу в Лос-Анджелесе тем не менее собрало несколько ярких премьер.

УАЗ «Патриот» Bremach

Чего стоит, например, российский УАЗ «Патриот». Его сертификацией и продажами в США — как в стандартном, так и в тюнингованном исполнении, занялась в конце прошлого года итало-американская компания Bremach. Эта компания специализируется на поставках армейских внедорожников и коммерческого транспорта.

Сертификационные экземпляры с 2,7-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатым автоматом прибыли в Америку в октябре 2020-го. Примечательно, что изначально адаптированный для американского рынка внедорожник планировали назвать Taos — однако сделать этого не удалось из-за появления одноименного кроссовера Volkswagen. В результате внедорожник «Патриот» в Америке зовется Bremach 4x4 SUV Line, а пикап получил собственное имя Brio.

Окончательный перечень спецификаций все еще находится в разработке, уточняет Foxnews. Помимо варианта с бензиновым 150-сильным мотором ZMZ Pro с 6-ступенчатым автоматом заокеанский «Патриот» может получить двигатель V8 местного производства — от Ford или GM.

Сейчас «Патриоты» под местной маркой Bremach представили американским потребителям для начала активного захвата рынка США. Базовая цена внедорожника для местных клиентов составляет $26,4 тыс. (более 1,9 млн рублей), пикапа — $27,9 тыс. (2 млн рублей).

Hyundai Seven

Представленный на автосалоне концепт Seven – прообраз будущего флагманского внедорожника Hyundai. Автомобиль создан на модульной платформе E-GMP и проводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 320 лошадиных сил.

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Практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что серийная модель получит многоярусную светотехнику вычурного дизайна (такое решение уже опробовано на недавно появившимся кроссовере Tucson нового поколения). Скорее всего, на будущем автомобиле мы увидим также и прямоугольные колесные арки. Товарная модель будет покрашена биокраской, как и концепт, – она получена из переработанных отходов.

А вот углового дивана, которым оснащен шоу-кар Seven, или джойстика вместо рулевого колеса на серийном автомобиле, конечно, не будет. Не стоит ждать появление на товарном кроссовере и разворачивающихся вокруг своей оси передних кресел.

Kia EV9

Марка Kia построила на той же модульной платформе E-GMP концептуальный внедорожник EV9 длиной почти 5 метров с расширенными возможностями трансформации салона.

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Второй ряд сидений можно превратить в стол, передние кресла – развернуть против движения авто. На его капоте смонтирована солнечная панель, вырабатываемая ею электроэнергия служит для дополнительной подпитки батареи. Производитель заявил запас хода автомобиля на уровне свыше 480 км, а также возможность зарядки за 20 минут от 350-киловаттного зарядного устройства.

Porsche Taycan GTS, 718 Cayman GT4 RS

Немецкий производитель спорткаров представил американской публике новые модификации электромобиля Taycan и среднемоторного купе 718 Cayman.

В соответствии с принципами формирования модельного ряда Porsche, электрический Taycan получил «промежуточную» версию GTS – не дотягивающую по мощности до Turbo, но отличающуюся более острыми настройками подвески, чем стандартная версия.

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Отдачу двухмоторной силовой установки для GTS повысили до 598 л.с., до «сотни» электрокар ускоряется за 3,7 с. В базовом исполнении Taycan выдает 408 л.с. Помимо седана, Porsche Taycan GTS выпускается и в кузове универсал – такая версия называется Sport Turismo.

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Версия GT4 RS среднемоторного Porsche 718 Cayman специально адаптирована для участия в гонках. Для этого автомобиля можно заказать опциональный каркас безопасности, а 500-сильный двигатель рабочим объемом 4,0 л Taycan получил от старшей модели 911.

Subaru Solterra

Мировые продажи первого электрического кроссовера от Subaru планируется начать в середине 2022 года. Автомобиль разработан в сотрудничестве с концерном Toyota. Ранее оба японских автопроизводителя уже делали совместные разработки, достаточно вспомнить близнецов спортивные купе Subaru BRZ и Toyota GT86, выпущенные 10 лет назад.

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Subaru Solterra будет доступна в переднеприводной и полноприводной модификации с единственным электромотором мощностью 204 л.с. либо с двумя 109-сильными для каждой оси. Производитель заявляет о хороших внедорожных возможностях электрического кроссовера – дорожный просвет у него составляет 211 мм, также предусмотрена фирменная полноприводная система X-Mode, ассистент спуска с горы и камеры кругового обзора. В Subaru особо подчеркивают продуманную пассивную безопасность кроссовера – японские инженеры уделили значительное внимание защите от повреждений элементов электрической системы.

VinFast

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялся дебют производителя электромобилей из Вьетнама. Новая марка имеет серьезные планы по выходу на мировой рынок – компания открыла инженерный центр в Германии, приобрела испытательный полигон в Австралии, а теперь еще и создала штаб-квартиру в США со штатом в 400 человек.

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Предзаказы на кроссоверы VF e35 и VF e36 в США возможны с середины 2022 года. Оба электромобиля оснащены силовыми установками мощностью 403 л.с., запас хода для них заявлен на уровне 500 и 550 км соответственно. Также вьетнамские кроссоверы располагают набором современных систем активной безопасности, включая функцию удержания в полосе, предупреждения о столкновении и мониторинга состояния водителя.

Toyota Tundra

Культовый полноразмерный пикап дебютировал в Лос-Анджелесе в укороченной версии. Тем не менее, длина автомобиля достигает 6,4 м, а кабина снабжена двумя рядами сидений.

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Автомобиль оснащен 3,4-литровым турбомотором мощностью 394 л.с. и 10-ступенчатой АКП. При этом в связи с популярностью этой модели и перебоями с поставками компонентов, срок поставки пикапа 2022 модельного года может составить от 4 месяцев до полутора лет, сообщает издание CarsDigest.