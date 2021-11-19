Автопарк детей миллиардеров и знаменитостей

На этой неделе состоялось знаковое светское событие – бал дебютанток журнала Tatler. Мероприятие посетили представители богатых и знаменитых семей, а также звезды шоу-бизнеса. Независимо от участия в светских тусовках, жизнь обеспеченных молодых людей неотрывно связана с мощными и дорогими автомобилями. О том, на каких автомобилях ездят представители нынешней «золотой молодежи» и какие происшествия с этим связаны, – в материале «Газеты.Ru».

Например, Стефания Маликова, дочь певца и композитора Дмитрия Маликова, была дебютанткой бала Tatler в 2016 году, а нынешнее юбилейное мероприятие посетила как гостья. По сообщениям СМИ, специализирующихся на светской жизни, в школу Стефанию возят на внедорожнике Range Rover.

close 100% Стефания Маликова dmitriy_malikov/Instagram

Накануне ее 18-летия ее отец Дмитрий Маликов опубликовал пост, намекающий на подарок дочери – на сопровождающей его фотографии отец и дочь запечатлены в салоне внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Кристина Озимкова, дочь совладельца группы компаний «Ташир» Романа Озимкова и обладательница аккаунта в Instagram на 755 тыс. подписчиков, регулярно фотографируется в салоне роскошных автомобилей – в основном Mercedes-Benz представительского класса, в том числе за рулем купе Mercedes-AMG.

close 100% Кристина Озимова ozimkova/Instagram

Ранее она ездила на внедорожнике Range Rover. Среди других увлечений Кристины Озимковой — кулинария: рецептам всевозможных блюд у нее посвящен отдельный блог.

Никита Мазепин, сын председателя совета директоров «Уралхима» Дмитрия Мазепина, с автомобилями и автоспортом связан профессионально – в 2021 году он дебютировал в гонках «Формулы-1» и выступает за команду Haas. В повседневной жизни автогонщик ездит на разных автомобилях – в том числе на Mercedes G-Class и Porsche 911.

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Именно в Porsche произошел инцидент, который накануне дебюта россиянина в известнейшей гоночной серии привел к скандалу и бурному возмущению со стороны общественности и самой команды Haas, в которой ему предстояло начать карьеру. В декабре прошлого года в соцсетях автогонщика появилось видео из салона движущегося автомобиля, на котором запечатлена смеющаяся девушка, прижимающая к своей полуобнаженной груди руку человека, находящегося за кадром. Мазепин позднее извинился за эту видеозапись.

Сын депутата Госдумы Рахима Азимова 20-летний Азиз не скрывает достатка своей семьи, пишет Life. Молодой человек, который учится в МГИМО, регулярно делится с подписчиками в соцсетях фотографиями из дорогих отелей и позирует за рулем автомобиля Rolls-Royce.

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Александра Петрова, дочь бизнесмена из Санкт-Петербурга Геннадия Петрова, предпочитает Rolls-Royce. Девушка неоднократно делилась в социальных сетях фотографиями, где она позирует на фоне роскошного купе Wraith, окрашенного в ярко-зеленый цвет. По данным издания «Фонтанка», машину подарили Александре родители весной 2020 года, за характерный цвет она прозвала свой Rolls-Royce «зеленым монстром».

close 100% Александра Петрова iamsmolina/Instagram

Осенью купе Wraith с тем же номером, но уже другого цвета, попало в ДТП в Санкт-Петербурге с участием хэтчбека Kia Ceed, который, судя по опубликованной видеозаписи, попытался перестроиться из правого ряда в левый и врезался в борт проносящегося мимо на большой скорости попутного Rolls-Royce.

Более крупным ДТП закончилась поездка на электромобиле Tesla Ивана Скоробогатько, который приходится сыном миллиардеру из Краснодарского края Александру Скоробогатько, совладельцу компании «ТПС Недвижимость», которой принадлежат торговые центры в Краснодаре и Сочи.

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Авария с участием электромобиля Tesla Model S произошла в конце октября в районе метро Прокшино в Новой Москве. По данным «РЕН ТВ», Иван Скоробогатько не справился с управлением из-за плохих погодных и дорожных условий и врезался в столб. Электромобиль после удара загорелся, сам водитель не пострадал.

Три года назад в крупную аварию попала певица Настя Кудри (Анастасия Кудряшкина) – дочь коммерческого директора УГМК Игоря Кудряшкина. ДТП случилось во Франции, неподалеку от Ниццы – уходя от столкновения на горном серпантине, Анастасия резко вывернула руль – и ее автомобиль пролетел по склону 18 метров.

В результате аварии девушка лишилась двух пальцев на правой руке, но автомобиль по прежнему водит – на фото, опубликованном изданием StarHit, она демонстрирует правую руку на фоне рулевого колеса Mercedes-Benz.